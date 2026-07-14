사건 수임료 2억여원 받아 잠적한 변호사…1년여 만에 붙잡혀 구속

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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =사건 의뢰인들로 부터 수임료와 합의금 등으로 2억원이 넘는 돈을 받아 챙긴 후 행방을 감춘 변호사가 1년여 만에 경찰에 붙잡혔다.

인천 미추홀경찰서는 최근 사기 혐의로 50대 남성 변호사 A씨를 구속해 검찰에 송치했다고 14일 밝혔다.

A씨는 2023년 말부터 최근까지 의뢰인 8명을 속여 수임료와 합의금 등의 명목으로 2억4000만원을 받아 가로챈 혐의를 받고 있다.

그는 의뢰인들로부터 수임료를 받은 후 연락을 끊고 행방을 감춘 것으로 조사됐다.

경찰 로고 [사진=뉴스핌 DB]

A씨는 경찰 조사에서 "도박 관련 사건을 수임해 진행하다가 도박에 빠졌다"며 "받은 돈은 도박에 썼다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

경찰은 2024년 말부터 지난해까지 A씨에 대한 여러 건의 고소가 접수된 상태라고 설명했다.

경찰은 지난해 4월 A씨를 체포해 구속영장을 신청했지만 검찰이 "소명이 부족하다"는 이유로 영장 청구를 하지 않았던 것으로 파악됐다.

A씨는 이후 행방을 감췄으며 경찰은 지난달 21일 전남 한 숙박업소에서 그를 검거해 구속영장을 재신청했으며 법원은 도주 우려가 있다며 구속영장을 발부했다.

경찰은 최근 수사를 마무리하고 검찰에 A씨를 송치했다.

hjk01@newspim.com