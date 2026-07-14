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부동산 토론회서 쏟아진 현장 요구…"이주비 대출 확대·민간임대 복원 필요'"

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  • 김윤덕 국토부 장관이 14일 주택공급 토론회를 열어 재건축·재개발 이주비 대출 확대와 민간임대 복원을 논의했다.
  • 전문가들은 비아파트 건축·대출 규제 완화와 이주비 LTV 완화를 통해 전월세 공급 확대 및 서민 주거비 경감을 주문했다.
  • 3기 신도시 임대·분양 비율, 공공임대 재고 확충, 건축규제 완화 등 공공·민간 주택공급 전반에 대한 적극적 재정·정책 지원 필요성이 제기됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국토부 부동산 경청 토론회 개최…재건축·재개발 이주비 대출 확대 강조
공공임대 재고 확대 위한 적극적 재정 투입…지역 상황에 맞는 규제 요구

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 김윤덕 국토교통부 장관 주재로 열린 주택공급 확대 부동산 경청 토론회에서 재건축·재개발 활성화를 위한 이주비 대출 확대와 민간임대시장 복원 요구가 나왔다.

참석자들은 다주택자 규제 강화로 전월세 공급 위축 우려가 커지고 있다며 비아파트 중심의 민간임대시장 정상화와 공공임대 확충을 위한 정부 재정 지원 확대를 주문했다. 또 공공뿐 아니라 민간·기업형 임대주택 공급 활성화를 위한 정책 지원 필요성도 제기했다.

14일 열린 국토교통부 주재 주택공급 확대를 위한 부동산 토론회에서는 재건축·재개발 활성화를 위한 이주비 대출 규제 재고와 비아파트 중심 민간임대시장 복원 그리고 공공임대 공급 확대 및 서민 주거비 부담 완화를 위한 적극적 재정 투입 필요성이 집중 거론됐다. 

먼저 김윤덕 국토부 장관은 개회사에서 "오늘 이 자리는 국민들의 의견을 듣는 자리인 만큼 국토부에서는 아무런 언급 없이 국민의 목소리를 경청하도록 하겠다"며 "토론에서 나온 정책 제언들이 실제 정책에 반영될 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 강조했다. 

김윤덕 국토부 장관 부동산 토론회에 앞서 모두 발언을 하는 모습 [사진=국토부]

◆ 민간 재건축·재개발 이주비 대출 규제 바꿔야…비아파트 시장 복원 필요

전문가 패널들은 주택 공급 확대를 위해 공공과 민간 양대축에 대한 선별적 지원 필요성을 강조했다. 김덕례 주택산업연구원은 비아파트 공급회복 주제에서 임대차 시장의 복원을 위해 비아파트 주택 공급 확대가 절실하다고 말했다. 김 선임연구원은 "2023년 이후 비아파트 주택 공급이 빠르게 줄고 있는데 이는 전세사기에 따른 '전세 포비아'가 중요 원인이지만 이와 함께 건축대출 규제에 따른 공급 위축도 중요 부분을 차지한다"고 말했다.

그는 "비아파트 시장의 미래에 대한 불확실성이 커지며 공급자가 공급을 포기하는 경우가 늘고 있는데 이는 비아파트의 주기능인 전월세 시장으로 영향이 커지고 있다"고 지적했다. 비아파트 공급 회복을 위해 김 선임연구위원은 90년대 제정된 비아파트 건축규제인 4층 이하, 연면적 660㎡이하 규정부터 바꿔야 하며 건축시 LTV(담보인정비율) 조정으로 건축 대출을 확대해야한다고 말했다. 

지어도 팔 수요가 없다는 빌라시장의 문제점을 거론하며 세제 및 대출 규제 완화를 주장하는 목소리도 나왔다. 서미숙 연합뉴스 부장은 "정부가 개인 민간임대시장의 대안으로 꺼내든 기업형 임대는 아파트 등 고가 주택 대체 주거로 서민용 임대주택이 아닌 만큼 저렴한 임대주택인 비아파트 주택 공급을 복원해야한다"며 "다만 빌라 등을 주택수에 제외하는 것은 시장 교란 및 투기 행위를 유도할 수 있기 때문에 신중하게 접근해야할 것"이라고 말했다. 

특히 전문가 패널들은 민간 재건축·재개발사업 활성화를 위해 지난해 6·27 대책에서 지정된 주택담보대출 한도 제한에 따른 이주비 대출 축소 규제를 해제할 것을 요구했다. 김덕례 선임연구원은 "이주비는 일반 주담대랑 다르다"며 "정부의 대출 규제로 예정됐던 이주비가 나오지 않아 사업이 멈춰 선 단지도 있는 만큼 이에 대한 배려가 필요한 상황"이라고 말했다. 

또 김효선 KB부동산수석 전문위원은 최근 공사비가 크게 오르며 분담금 문제가 커지고 있다고 지적하며 "공공기여 방식에 대한 유연성을 확보해 상급지역과 비인기지역에 따라 차별화된 공공기여 산정이 필요하다"고 말했다. 또 현 재개발사업 조합장은 최근 3~4년 새 공사비가 급증한 것을 지적하며 용적률 추가 상향과 임대주택 비율 완화가 필요하다고도 말했다. 

다만 민간 재건축·재개발사업 활성화에 대한 부정적인 입장도 나왔다. 최은영 한국도시연구소 소장은 "민간 재건축·재개발 주택은 대부분 고가 주택으로 공공성이 확보되고 있는지 고려해야한다"고 지적했다. 

이날 토론회에 방청객 자격으로 참석한 서울시 이정식 공동주택과장은 "재건축·재개발사업 활성화를 위해 정부에 이주비 대출 LTV 완화와 기존 규제지역(강남3구·용산구)을 제외한 나머지 자치구에 대한 조합원 지위양도 규제 완화, 재개발 동의율 완화 등을 요청했다. 

◆ 3기 신도시 임대-분양주택 비율 놓고 패널 의견 갈려…건축규제 완화로 주택공급 탄력 필요

3기 신도시 등 공공택지에 대한 분양-임대 주택 비율을 놓고 열띤 설전이 나타났다. 일부 전문가 패널은 공공임대주택 비율을 기존 공공택지와 같은 35%에 맞춰 공공분양을 확보할 것을 제언했다. 하지만 최은형 소장 등 일부 패널은 50% 이상 임대주택 비율을 높여야 한다고 강조했다.

최 소장은 "정부가 LH의 공영 개발을 정부 출범 초기부터 확정했으면서 아직 임대-분양 주택 비율을 확정하지 못한 것은 잘못"이라며 "정부가 누구에게 우선적으로 공급할 것인가를 명확히 하는 것이 중요하다"고 강조했다. 

공공임대주택 공급 확대를 위한 제언도 나왔다. 전문가 패널들은 공공임대주택 재고 확보가 반드시 필요하다는데 입을 모으고 특히 이를 위한 적극적 재정 투입을 요구했다. 이후빈 강원대 교수는 "이른바 좋은 주택은 주택시장이 해결하고 있는 만큼 서민을 위한 공공임대 확대는 정부의 몫으로 적극적 재정 투입이 필요하다"며 "전세 가격의 급등 방지를 위해서는 적정 가격 정보를 비롯한 전월세 정보 공개 확대가 절실한 상황"이라고 말했다. 

주택공급 확대를 위한 건축규제 완화도 건설사업자를 중심으로 심도 있게 다뤄졌다. 박천규 국토연구원 본부장은 "생활 환경이 빠르게 바뀌는 만큼 건축규제 등도 변화해야 한다"며 "업무시설의 주거시설 전환을 위해 정부의 파격적인 정책지원이 필요하다"고 말했다. 또 방청객으로 참석한 도시형생활주택 사업자는 도생의 주차장 규제 등의 개선을 요구했다. 그는 "4인 가족용 3룸 도생은 법적으로 0.8대 주차가 필요하기 때문에 3룸 공급은 거의 이뤄지지 않고 있다"며 "2인 이하 도생처럼 0.5대로 완화하면 3룸 공급이 크게 활성화 될 것"이라고 말했다. 

끝으로 김윤덕 국토부 장관은 "장관을 1년째 하고 있는데 주택문제는 여전히 어려운 부분"이라며 "이재명 정부가 마련할 부동산·주택 정책에 오늘 나온 국민들의 의견을 반영할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다. 

donglee@newspim.com

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14~15일 중부 최대 120㎜ 폭우 예고 [서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 14일 오후부터 중부지방을 중심으로 강풍을 동반한 집중호우가 예보됨에 따라 관계기관 대책회의를 열고 침수·산사태 우려 지역에 대한 선제 점검과 통제 강화를 지시했다. 행정안전부는 14일 윤호중 장관 주재로 관계기관 대책회의를 개최하고 호우와 강풍에 대비한 대응 상황을 점검했다고 밝혔다. 회의에는 행정안전부와 농림축산식품부, 기상청 등 10개 중앙행정기관과 16개 지방자치단체, 한국공항공사 등이 참석했다. 폭우가 쏟아진 9일 오전 서울역 인근에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. [사진=뉴스핌DB] 기상청에 따르면 이날 저녁부터 15일 새벽까지 수도권과 강원, 충청권을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 20~30㎜, 경기·강원 북부는 시간당 30~50㎜의 매우 강한 비가 내릴 것으로 예보됐다. 예상 강수량은 수도권 30~100㎜(경기 북부 최대 120㎜ 이상), 강원 내륙·산지 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상), 충청권과 전북 30~80㎜, 전남과 제주 20~60㎜ 등이다. 행안부는 퇴근 시간대와 심야 시간에 강한 비가 집중될 것으로 예상되는 만큼 인명피해 예방에 중점을 두고 대응할 것을 관계기관에 주문했다. 우선 상습 침수지역과 피해 우려지역에 대한 사전 점검을 강화하고, 지하차도와 하상도로 등 침수 취약 구간은 실시간 모니터링을 통해 필요 시 선제적으로 출입을 통제하도록 했다. 빗물받이 이물질 제거와 반복 점검도 실시해 침수 피해를 최소화할 방침이다. 반지하주택과 하천변 산책로 등 침수 취약지역에 대한 예찰도 강화한다. 지난 8~10일 내린 비로 지반이 약해진 산지와 급경사지 등 붕괴 우려 지역은 사전 점검을 실시하고, 위험 징후가 확인되면 주민들이 신속히 대피할 수 있도록 안내할 계획이다. 특히 고령자 등 자력 대피가 어려운 주민은 주민대피지원단과 연계해 1대1 지원 체계를 재점검하도록 했다. 강풍에 대비한 안전조치도 강화된다. 행안부는 순간풍속 초속 20m 이상의 강풍이 예상됨에 따라 옥외광고물과 가로수, 건설현장 크레인, 공사장 가설시설 등 전도와 낙하 위험 시설물은 사전에 고정하거나 철거하도록 요청했다. 또 재난문자와 마을방송 등 다양한 매체를 활용해 기상정보와 국민행동요령을 신속히 전파하고 외출 자제와 위험지역 접근 금지 등을 적극 안내할 계획이다. 김용균 자연재난실장은 "정부는 집중호우와 강풍으로 인한 피해를 최소화하기 위해 대응체계를 빈틈없이 유지하겠다"며 "국민 여러분께서도 기상정보와 재난문자를 수시로 확인하고, 안전수칙을 준수해 주시길 바란다"라고 말했다.   abc123@newspim.com 2026-07-14 10:02
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트럼프 "호르무즈 통행료 20% 징수" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄조치를 재개한다고 선언했다. 또 미국이 호르무즈 해협을 통과하는 선박들에 안전을 제공하는 비용으로 선적 화물의 20%를 부과할 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "호르무즈 해협은 열려 있을 것이며, 이란이 원하든 원하지 않든 유지될 것"이라며 "이란 봉쇄(THE IRANIAN BLOCKADE) 조치를 재개한다"고 밝혔다. 이어 이란과 관련 물류 수송을 제외한 "다른 모든 국가들은 해협을 공정하고 자유롭게 이용할 수 있다"고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 그러면서 미국이 '호르무즈 해협의 수호자(THE GUARDIAN OF THE HORMUZ STRAIT)'가 될 거라며 안전 제공 비용을 청구할 것이라고 선언했다. 그는 미국이 "수호자로서, 그리고 공정함의 차원에서, 이 불안정한 세계 요충지에 안전과 보안을 제공하는 업무에 필요한 모든 비용에 대해 선적 화물의 20% 비율로 보상(비용 청구)을 받을 것"이라며 관련 절차가 즉시 시작된다고 덧붙였다. 트럼프 대통령의 이날 대 이란 봉쇄 재개와 호르무즈 안전 제공 비용 징수 선언은 이란이 미국의 호르무즈해협 개방 요구를 거부하고 폐쇄를 선언한 뒤 나왔다. 미군은 이란에 대한 추가 공격에 나서 방공망과 드론 전력 등을 타격했다. 이로써 이란과 휴전 합의로 종료됐던 이란 항구에 대한 미군의 해상 봉쇄가 3주 만에 재개됐다. 트럼프 대통령은 특히 호르무즈해협을 미국이 관리하고 그 대가를 받겠다는 입장을 밝히며 사실상 해협 통제권 확보 의지를 드러냈다는 평가다. 반면 이란 군은 어떠한 경우에도 미국이 해협 관리에 개입하는 것을 허용하지 않겠다고 반발하고 있어 양측의 충돌이 격화될 가능성이 커 보인다는 평가다. 월스트리트저널(WSJ)은 "양측의 대립은 해협 통제권을 둘러싼 대치 상태가 지속될 가능성을 예고한다"며 "글로벌 석유 시장에 추가적인 압박을 가할 위험이 있다"고 경고했다. 실제 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란 간 대치 격화 속에 이날 브렌트유 가격은 배럴당 79달러대까지 오르며 약 4% 상승한 것으로 집계됐다. 호르무즈 통행량 회복세도 이미 꺾이는 등 해상 물류 위축 움직임은 이미 현실화하고 있다는 지적이다. 선박 추적 데이터 업체 케플러(Kpler)는 지난 주말 호르무즈 해협을 통과한 것으로 확인된 선박 수가 전주 대비 절반 이상 감소한 19척에 불과했다고 밝혔다. 이는 미국과 이란 간 예비 평화 협정인 양해각서(MOU)가 체결되기 전과 비슷한 수준으로 케플러는 대부분의 선박이 이란이 승인한 항로나 비밀 경로를 이용했으며, 미국이 지원하는 오만 인근 통로를 통한 통행은 끊겼다고 전했다. WSJ은 미국이 트럼프 대통령이 공언한 대로 호르무즈 해협을 군사적으로 장악하려면 상당한 규모의 지상군 침공이나 위험한 해군 작전이 필요할 것으로 전망했다.  도널드 트럼프 미국 대통령의 트루스소셜 게시글. [사진=트루스소셜] dczoomin@newspim.com 2026-07-14 00:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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