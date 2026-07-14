뉴욕증시 프리뷰, 美 선물 혼조…CPI·은행 실적 대기 속 반도체주 반등

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호르무즈 긴장에 국제유가 4주래 최고

연준 7월 금리 인상 기대도 확대

마이크론·어플라이드머티어리얼즈 등 반도체주 반등

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 14일(현지시간) 뉴욕증시 개장 전 거래에서는 주요 주가지수 선물이 혼조세를 나타냈다.

투자자들은 미국의 6월 소비자물가지수(CPI)와 케빈 워시 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 첫 의회 증언, 대형 은행들의 2분기 실적을 주시하는 가운데 미국과 이란 간 긴장 고조에 따른 국제유가 급등과 금리 인상 우려를 소화하는 모습이다.

미 동부시간 오전 7시 30분(한국시간 오후 8시 30분) 기준 다우존스 E-미니 선물은 0.85% 하락했고 S&P500 E-미니 선물은 0.12% 내렸다. 반면 나스닥100 E-미니 선물은 0.50% 상승했다. 전날 1% 넘게 하락했던 기술주를 중심으로 저가 매수세가 유입되면서 반도체주가 반등을 시도했다.

미국 뉴욕증권거래소 트레이더 [사진=블룸버그통신]

◆ 반도체주 반등…마이크론·어플라이드 3% 안팎 상승

개장 전 거래에서는 반도체주가 전반적으로 강세를 나타냈다.

▲반에크 반도체 ETF(SMH)는 약 2.5% ▲아이셰어즈 반도체 ETF(SOXX)는 3.0% 상승했다.

▲어플라이드 머티어리얼즈(AMAT) ▲램리서치(LRCX) ▲ST마이크로일렉트로닉스(STM) ▲테라다인(TER)은 모두 3% 이상 올랐고, ▲마이크론(MU)도 약 4% 상승했다.

전날 기술주가 급락한 데 따른 저가 매수세가 유입된 영향으로 풀이된다.

◆ CPI·워시 증언 앞두고 긴장…유가 급등에 금리 인상 우려

시장의 최대 관심사는 이날 오전 8시30분 발표되는 미국의 6월 CPI다.

시장에서는 지난달 인플레이션이 다소 둔화했을 것으로 예상하고 있지만, 최근 국제유가 급등으로 물가 압력이 다시 커질 수 있다는 우려가 확산하고 있다.

스위스쿼트은행의 이펙 오즈카르데스카야 수석 애널리스트는 "휘발유 가격이 이미 6월 수준을 웃돌고 있어 다음 물가 보고서는 다시 뜨거워질 가능성이 있다"며 "오늘 CPI보다 지정학적 긴장 재고조가 시장에는 더 중요한 변수일 수 있다"고 말했다.

투자자들은 이어 오전 10시 예정된 워시 연준 의장의 의회 증언에서도 향후 통화정책 방향에 대한 단서를 찾을 전망이다.

전날 크리스토퍼 월러 연준 이사가 "인플레이션이 목표치를 크게 웃도는 상황이 지속되면 가까운 시일 내 금리 인상이 필요할 수 있다"고 언급한 이후 시장의 긴장감은 더욱 커졌다.

CME 페드워치에 따르면 7월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리가 0.25%포인트 인상될 가능성은 43%로 하루 전 34%보다 높아졌다.

미 국채 수익률도 상승세를 이어갔다. 10년물 국채 수익률은 4.61% 부근, 2년물은 4.27%, 30년물은 5.10%까지 올랐다.

◆ 호르무즈 긴장에 국제유가 급등…해운업계 "통행료는 역효과"

시장 불안의 배경에는 중동 리스크가 있다.

도널드 트럼프 대통령은 호르무즈 해협을 통과하는 이란 선박에 대한 봉쇄를 재개하고, 다른 화물선에도 20%의 부담금을 부과하는 방안을 제시했다.

이 영향으로 브렌트유는 전날 9% 이상 급등하며 2020년 이후 최대 일일 상승폭을 기록했고, 미국 서부텍사스산원유(WTI)는 배럴당 80달러를 넘어 최근 4주 만의 최고 수준까지 올랐다.

세계 최대 해운단체인 발틱국제해운협의회(BIMCO)는 통행료 부과가 호르무즈 해협 통항을 더욱 위축시킬 수 있다고 경고했다.

독일 해운사 하팍로이드는 "국제수역 통과에 요금을 부과하는 것은 근본적으로 잘못된 접근"이라며 "수에즈운하나 파나마운하처럼 대규모 기반시설이 존재하는 경우와는 성격이 다르다"고 지적했다.

◆ JP모간·웰스파고 실적 호조…실적 시즌 본격 개막

미국 대형 은행들의 실적은 대체로 시장 기대를 웃돌았다.

▲JP모간체이스(JPM)는 2분기 주당순이익(EPS) 7.70달러, 매출 580억2000만달러를 기록하며 시장 예상치를 크게 웃돌았지만 주가는 개장 전 거래에서 2% 넘게 하락했다.

▲웰스파고(WFC)는 EPS 2달러, 매출 226억2000만달러를 기록하며 예상치를 상회했으나 주가는 2% 가까이 빠졌다.

이날 JP모간과 웰스파고를 시작으로 골드만삭스, 씨티그룹 등 대형 금융주들이 잇달아 실적을 발표하면서 2분기 실적 시즌이 본격적으로 시작됐다.

시장에서는 이번 실적 시즌이 올해 약 10% 상승한 S&P500의 추가 상승 여부를 결정할 중요한 시험대가 될 것으로 보고 있다.

캐너코드 제뉴이티의 마이클 그레이엄 리서치 책임자는 "대형 기술주에 대해서는 여전히 긍정적이며 실적이 시장 기대를 웃돌 가능성이 있다"고 평가했다.

koinwon@newspim.com