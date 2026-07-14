李대통령, 8년 만의 방한 영국 앤 공주 접견…"우리 국민들이 많이 기다려"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

앤 공주, 방한 네 번째

평창 동계올림픽 당시 마지막 방한

현대중공업 울산조선소 방문도

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 14일 찰스 3세 영국 국왕의 여동생인 앤 엘리자베스 앨리스 루이즈 공주를 만나 양국 우호 관계 증진 방안을 논의했다.

이 대통령은 이날 오후 청와대에서 2018년 평창 동계올림픽 이후 8년 만에 한국을 방문한 앤 공주를 접견해 "앤 공주님을 대한민국 사람들이 많이 기다리고 기대하고 있었는데, 저도 뵙게 돼서 반갑다"고 인사했다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 14일 청와대에서 앤 엘리자베스 앨리스 루이즈 영국 공주를 접견하며 악수를 하고 있다. [사진=청와대] 2026.07.14

이 대통령은 "한국에 몇 번째 오신건가"라고 물었고, 앤 공주는 "네 번째로, 하계올림픽과 동계올림픽 때도 한국을 방문했다"고 답했다.

앤 공주는 "너무 좋게 말씀해 주셔서 감사하다. 마지막 한국에 왔었을 때는 동계올림픽 때였다"며 "정말 혹독한 추위 때문에 힘들었는데, 그때와 아주 다르다"고 말했다.

이 대통령은 "앤 공주의 모친께서 안동에 방문했었는데 거기가 제 고향이다. 공주께서도 한번 들렀다 가시지 그러냐"고 말했다. 앤 공주는 "그곳을 저희 어머니가 방문하게 돼서 운이 좋다"라며 "부산에 갔다가 울산에 들렀기에 KTX를 타서 안동에 들르기가 애매했다"고 답했다. 앤 공주의 모친인 고(故) 엘리자베스 2세 여왕은 1999년 안동 하회마을을 방문한 바 있다.

이 대통령은 "한국에 조금 더 체류하면 좋았을텐데 아쉽다"고 재차 아쉬움을 드러내자, 앤 공주는 "다 돌아보지는 못했지만 한국의 여기저기를 둘러봤다"며 "기차를 타고 오며 농경지도 보고 경치도 감상했다"고 말했다.

이 대통령은 또 앤 공주가 이날 HD현대중공업 울산조선소를 찾은 일도 언급했다. 이 대통령은 "울산 현대중공업에 들르셨다는데 영국하고 인연이 많지 않나"라고 했다.

앤 공주는 "여러 가지 스토리가 많다. 먼저 롤스로이스, 밥콕, 그런 영국 기업들하고도 좋은 관계를 맺고 있다"며 "그리고 부산에서 부산 항만 시설도 둘러봤다"고 말했다.

앤 공주는 "한국과 영국 간에 아주 다양한 종류의 해양 협력이 지금 존재하고 있다"고 덧붙였다.

pcjay@newspim.com