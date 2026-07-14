블룸버그 "中 딥시크, 연내 본토 IPO 신청 추진…2027년 데뷔 목표"

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 중국 인공지능(AI) 기업 딥시크가 기업공개(IPO) 준비에 착수해 이르면 올해 안에 상장 신청서를 낼 수 있다고 블룸버그통신이 14일(현지시간) 보도했다.

통신은 사안에 정통한 소식통을 인용해 딥시크가 중국 본토 상장을 계획하며 올해 안에 신청서를 내 2027년 데뷔하는 것을 목표로 하고 있다고 전했다.

딥시크는 IPO에 앞서 비상장 시장에서 추가 자금 조달도 추진하고 있다. 이는 70억 달러 규모의 사상 최대 자금 조달을 마무리한 지 불과 몇 주 만이다. 소식통들에 따르면 딥시크는 새 투자자들과 투자 전 기업가치(프리머니)를 최소 4800억 위안(약 105조 원)을 목표로 한 신규 자금 조달을 논의하기 시작했다.

이는 지난 6월 초 마무리된 첫 외부 투자 라운드에서 매겨진 약 500억 달러의 기업가치보다 높아진 것이다. 당시 라운드에는 텐센트와 CATL(닝더스다이) 등 대형 투자자들이 참여했다. 딥시크는 이번 라운드에서 최소 100억 위안의 추가 자금을 조달하는 것을 목표로 하고 있으나, 참여하는 투자자 수에 따라 최종 규모는 몇 배로 늘어날 수 있다고 소식통들은 전했다. 통신은 딥시크의 IPO 논의가 아직 유동적이며 IPO 시점과 자금 조달 계획이 바뀔 수 있다고 설명했다.

딥시크는 미국의 첨단 하드웨어 수출 규제 속에서도 중국 기업이 실리콘밸리 최고 수준과 경쟁할 수 있음을 보여준 지난해 모델로 업계를 놀라게 하며 투자자들의 폭발적 관심을 받아왔다. 회사는 이번에 확충할 자금을 컴퓨팅 능력 증강을 포함한 야심찬 확장 계획에 투입할 방침이다.

2023년 설립된 딥시크는 헤지펀드 환팡커지(幻方科技, 하이플라이어)가 소유하고 있다. 앞선 자금 조달은 중국 기술 스타트업의 첫 외부 투자로는 최대 기록을 세웠다. 텐센트와 CATL 외에도 베이징의 AI 산업 육성을 이끄는 기구 중 하나인 국가인공지능산업투자기금도 투자자로 참여했다.

[AI 이미지 = 배상희 기자]

mj72284@newspim.com