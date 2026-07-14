美 뉴욕주, 대형 데이터센터 신규 건설 1년 중단…"판매세 면제 폐지도 추진"

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕주가 14일(현지시간) 대형 데이터센터 신규 건설을 1년간 중단하기로 했다. 미국에서 데이터센터 건설을 유예한 것은 뉴욕주가 처음이다. 인공지능(AI) 붐을 뒷받침하는 이 시설들이 전력 비용을 끌어올리고 수자원을 고갈시키며 지역사회에 부담을 준다는 우려가 커진 데 따른 것이다.

캐시 호컬 뉴욕주지사실에 따르면 이번 건설 금지는 50메가와트(MW) 이상의 전력을 쓰는 데이터센터에 적용된다. 유예 기간에 주 환경보전국(DEC)은 신규 허가를 중단한다. 다만 이미 심사가 완료 단계에 이른 건은 예외다.

대신 호컬 주지사는 주 당국에 새로 가동되는 데이터센터가 일관된 기준을 따르도록 포괄적 환경영향평가서(GEIS)를 마련하고 데이터센터 건설·운영의 잠재적 환경 영향을 검토하도록 지시했다. 금지 조치는 주가 이 기준을 확정하면 해제된다.

이번 결정에 대해 호컬 주지사는 "데이터센터 개발이 전기요금을 끌어올리고 천연자원을 고갈시키며 뉴욕 주민에게 불확실성을 초래하는 상황에서 내 책임은 조치를 취하고 앞장서는 것"이라며 대형 데이터센터에 대한 판매세 면제를 폐지하는 입법도 추진하겠다고 설명했다.

캐시 호컬 미국 뉴욕주지사.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.07.14 mj72284@newspim.com



데이터센터에 대한 반발은 전국으로 번지고 있다. 뉴욕주 의회는 지난달 데이터센터에 안전장치를 두는 법안을 통과시켰다.

미국 내 데이터센터 확산은 여러 지역에서 전력 수요와 전기요금을 끌어올리며 지역적·정치적 반발을 부르고 있다. 최근 로이터·입소스 여론조사에 따르면 미국인 3명 중 1명만이 빠른 데이터센터 건설 속도에 찬성했고, 대다수는 자신이 사는 지역에 데이터센터가 들어서는 것에 반대했다.

수십 개 주 의회가 데이터센터의 전기요금·환경 영향을 억제하는 법안을 발의했지만 전면 유예에 나선 것은 뉴욕주가 처음이다. 앞서 지난 4월 저넷 밀스 메인주지사는 비슷한 동결 조치를 담은 법안에 거부권을 행사한 바 있다.

뉴욕 독립 전력망 운영기관의 최근 보고서에 따르면 지난 5월 기준 주 전력망 연결을 신청한 데이터센터 등 대규모 전력 소비 시설은 12기가와트(GW)가 넘는다. 뉴욕주의 주택용 소매 전기요금은 미국에서 여덟 번째로 비싸다. 비싼 땅값과 빠듯한 전력 공급 탓에 텍사스나 오하이오 같은 주에 비해 데이터센터의 관심은 제한적이었지만, 뉴욕주도 일부 데이터센터 수요를 끌어들여 왔다.

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