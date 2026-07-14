[미국 특징주] SK하이닉스 ADR, 바클레이스 '비중확대' 의견 개시에 10%대 급등

AI 핵심 요약beta
- SK하이닉스가 14일 나스닥 ADR 시장에서 10%대 급등세를 보였다.
- 바클레이스가 비중확대 의견과 330달러 목표주가로 커버리지를 시작하며 반도체주 강세를 이끌었다.
- 나스닥 데뷔 후 변동성 지속 속 HBM 가격 인상 기대와 미국 전공정 생산 계획이 재평가 요인으로 작용했다.
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[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 나스닥 증시에 상장된 SK하이닉스 ADR(미국주식예탁증서) 주가가 14일(현지시간) 강세를 보이고 있다. 바클레이스가 '비중확대' 의견과 목표주가 330달러로 커버리지를 개시한 데다, 반도체주 전반이 강세를 보이면서다.
SK하이닉스는 미국 동부시간 오전 9시 47분 전장보다 10.59% 급등한 168.48달러를 기록했다.
바클레이스는 전날 SK하이닉스 ADR에 대해 '비중확대' 의견과 목표주가 330달러로 커버리지를 개시했다. 목표배수는 8배로, 경쟁사인 마이크론에 적용하는 배수보다 낮춰 잡았다.
바클레이스의 사이먼 콜스 애널리스트는 미국 내 전공정 생산이 SK하이닉스와 마이크론 간 밸류에이션 격차를 좁히는 데 도움이 될 수 있다고 판단했다. 단기적으로 매출총이익률이 개선될 여지도 있다고 봤다. 바클레이스는 고대역폭메모리(HBM) 가격 인상 기대와 SK하이닉스의 강한 시장 지위를 긍정적으로 평가했다.
이날 반등은 최근 며칠간의 극심한 변동성 이후 나온 것이다. SK하이닉스 ADR은 지난 10일 나스닥 데뷔 첫날 149달러 공모가 대비 12.76% 오른 168.01달러로 마감했으나, 전날 정규 거래 전환 첫날에는 9.32% 하락했다.
mj72284@newspim.com