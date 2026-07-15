트럼프 "호르무즈 20% 수수료 대신 걸프국 대미 투자로 대체"

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협 통행 화물에 부과하기로 했던 20% 상환 수수료를 걸프 국가들의 대미 무역·투자 계약으로 대체하기로 했다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 14일(현지시간) 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 "중동 지도자들과의 매우 생산적인 대화를 바탕으로, 미국에 대한 20% 상환 수수료를 여러 걸프 국가가 미국에 하게 될 무역·투자 계약으로 대체하기로 결정했다"고 밝혔다. 그는 "이 투자는 막대한 규모가 될 것이며 동시에 그들과 그들의 미래에도 매우 유익할 것"이라고 설명했다.

앞서 트럼프 대통령은 전날 호르무즈 해협을 통과하는 모든 화물에 20%의 상환 수수료를 물리겠다고 밝힌 바 있다. 미국이 이 해협의 안전과 안보를 지키는 데 드는 비용을 명목으로 한 것이다. 이번 발표는 그 수수료 방침을 걸프 국가들의 투자 유치로 전환하겠다는 뜻으로 풀이된다.

트럼프 대통령은 "미국은 이미 역사상 어느 나라보다 많은 달러 투자를 유치하고 있지만, 이번 새 투자로 그 규모는 더 커질 것"이라며 "미국에 공장과 설비가 역사적인 수준으로 쏟아져 들어와 수백만 개의 고임금 일자리가 추가로 생겨날 것"이라고 주장했다.

그는 미군의 힘 덕분에 호르무즈 해협이 이란을 제외한 모든 선박의 통행에 개방됐다고 밝혔다. 그러면서 이란 항구를 오가거나 이란 화물을 실은 선박에 한해 전면 봉쇄를 유지하겠다고 했다.

트럼프 대통령은 피트 헤그세스 국방장관과 댄 케인 합참의장, 브래드 쿠퍼 중부사령관에게 사의를 표하며 이들과 미군 덕분에 이 같은 조치가 가능했다고 말했다. 이란 지도부를 겨냥해서는 "거짓되고 폭력적이며 악의적인 지도력이 이란을 총체적 파괴의 길로 이끌고 있다"고 비난하고 이란이 결코 핵무기를 갖지 못할 것이라고 강조했다.

도널드 트럼프 미국 대통령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.07.15 mj72284@newspim.com

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