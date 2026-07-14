SK텔레콤, '독파모' 컨소시엄에 SK AX·테크노매트릭스 참여

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AI 파운데이션 모델 산업 확산 역량 제고

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK텔레콤이 주도하는 정부의 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트 컨소시엄에 SK AX와 테크노매트릭스가 새롭게 참여한다.

14일 SK텔레콤에 따르면 이번에 새로 편입된 SK AX는 제조, 통신·미디어, 반도체, 금융, 공공 등 다양한 산업에서 AI 사업을 주도하며 컨소시엄 내에서 B2B 사례 발굴과 실증, 산업 확산 체계 구축을 담당한다.

SK텔레콤 을지로 사옥. [사진=SK텔레콤]

테크노매트릭스는 AI 모델 운영 최적화 분야 전문 기업으로 제조·금융·IT 등에서 모델링 및 운영 경험을 보유하고 있다.

SK텔레콤은 두 회사의 참여로 독자 AI 모델이 개발 단계를 넘어 산업 현장에서 지속적으로 운영·개선될 수 있도록 시스템을 구축할 방침이다.

정예팀은 모델·인프라, 선행연구, 데이터, 서비스 확산 등 4개 트랙으로 컨소시엄 협력을 운영하고 있다. 2차 단계평가를 위해 개발한 독자 파운데이션 모델 'A.X K2'는 대규모 언어모델의 에이전트 역량을 강화하면서도 산업 현장 확산을 위한 개방성과 효율성을 함께 고려했다.

SK텔레콤은 산업 AI 전환, 공공·국방, 제조, 게임, 모빌리티, 검색, 보안, 바이오 등 다양한 영역으로 독자 AI 모델 활용을 확대할 계획이다.

에이닷, 에이닷 비즈, T맵 등 주요 서비스를 통해 정보 탐색, 일정 조율, 공공·민간 서비스 연계 등 생활 밀착형 에이전트로 발전시킬 예정이다.

산업 영역에서는 KG스틸의 철강 제조 현장 AI 에이전트, 코넥의 주조·가공 공정 품질 개선 등으로 제조 AI 확산을 추진 중이며, 국방 특화 모델 개발도 진행 중이다.

김태윤 SK텔레콤 파운데이션 모델 담당은 "독자 모델 개발부터 산업 AI 전환까지 정예팀 역량을 결집해 K-AI 생태계 확산에 기여할 것"이라고 밝혔다.

origin@newspim.com