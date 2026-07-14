'모두의 AI' 사업자 모집...카카오·LGU+ 참여 확정

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네이버·SKT·KT도 참여 검토

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 과학기술정보통신부가 착수한 국산 인공지능(AI) 서비스 '모두의 AI' 프로젝트에 국내 플랫폼 업계와 이동통신업계, 스타트업들이 관심을 보이고 있다.

14일 업계에 따르면 카카오, LG유플러스는 '모두의 AI' 프로젝트 참여를 확정했으며 네이버, SK텔레콤, KT는 참여를 검토 중이다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 1일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 AI 혁신 관계장관 간담회에 참석한 배경훈 부총리(왼쪽 두번째) 등 각 부처 장관들이 한성숙 총리의 모두발언을 듣고 있다.2026.07.01gdlee@newspim.com

'모두의 AI'는 대한민국 국민이면 누구나 제한 없이 무료로 사용할 수 있는 국산 AI 서비스를 구축하는 정부 사업으로 다음 달 11일까지 공모가 진행된다.

프로젝트에 선정된 기업은 독자 파운데이션 모델 기준을 충족하는 국산 AI 모델을 50% 이상 활용해야 하며 자체 모델을 보유한 기업의 경우에도 타사 모델을 30% 이상 함께 사용해야 한다. 외산 AI 모델은 제한적으로 허용되지만 정부 지원 대상에서도 제외된다.

정부는 올해 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU) B200을 최대 512장 지원하고 내년부터는 서비스 운영에 필요한 비용도 정부 예산으로 지원할 계획이다.

카카오와 LG유플러스는 참여를 공식화했다. 카카오 관계자는 "이번 사업에 참여할 예정이다. 카카오는 5000만명의 일상을 연결해 온 카카오톡의 서비스 기획 및 운영 노하우를 바탕으로 국민 누구나 장벽 없이 누릴 수 있는 '생활 밀착형 AI 서비스'를 구현하고자 한다"라고 전했다.

LG유플러스 관계자도 "모두의 AI가 국민 누구나 일상에서 활용할 수 있는 서비스가 돼야 한다는 목표 아래 LG AI연구원과의 '원 LG(One LG)' 협업 체계를 기반으로 사업을 추진할 계획"이라며 "AI 모델부터 서비스, 플랫폼 운영까지 LG 그룹 차원의 역량을 결집하고 폭넓은 파트너십을 통해 누구나 장벽 없이 편리함을 누릴 수 있는 AI 서비스를 선보일 예정"이라고 말했다.

SK텔레콤, KT, 네이버는 프로젝트 참여를 긍정적으로 검토하고 있다. 이들은 "사업 공고를 면밀히 확인하고 참여 여부를 결정하겠다"라는 입장을 보였다.

이외에도 이번 프로젝트에는 업스테이지, NC AI, 이스트소프트, 라이너, 코난테크놀로지 등 AI 스타트업과 중소기업들도 참여를 검토 중인 것으로 알려졌다.

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