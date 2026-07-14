'창립 80주년' 한국무역협회 "세상의 모든 시장으로"

AI 핵심 요약beta
- 한국무역협회는 14일 창립 80주년 기념식을 열고 새로운 비전을 발표했다
- 무협은 AI 기반 차세대 무역 플랫폼과 글로벌 통상 네트워크 확대를 추진한다고 밝혔다
- 또 코엑스를 삼성동~잠실 잇는 메가 MICE 플랫폼 중심축으로 육성하겠다고 했다
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코엑스 메가 MICE 플랫폼 육성…기업 해외시장 진출 지원 확대
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 한국무역협회(KITA)가 창립 80주년을 맞아 글로벌 통상환경 변화에 대응하는 민간 무역 플랫폼 역할을 강화하겠다고 밝혔다.
한국무역협회는 14일 서울 삼성동 코엑스 D홀에서 창립 80주년 기념식을 열고 'KITA 80, 세상의 모든 시장으로(Beyond Borders, Beyond Limits)'를 새로운 비전으로 제시했다.
행사에는 한성숙 국무총리와 여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장, 경제단체장, 회원사, 주한대사 등 1000여 명이 참석했다.
무협은 미국·중국·유럽연합(EU) 등 주요 교역국과의 민간 통상 네트워크를 확대하고, AI 기반 차세대 무역 플랫폼 구축과 글로벌 전자무역 표준 연계를 추진할 계획이다.
또 코엑스를 삼성동~잠실 일대를 잇는 '메가 MICE 플랫폼'의 중심축으로 육성한다.
윤진식 한국무역협회 회장은 "우리 기업이 세상의 모든 시장으로 나아갈 수 있도록 가장 든든한 글로벌 파트너가 되겠다"고 말했다.
syu@newspim.com