증권업계, 단일종목 레버리지 ETF 진입장벽 높인다

기본예탁금 상향·투자자별 위험경고 강화 추진

리밸런싱·헤지거래 시기 분산해 종가 쏠림 완화

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 금융투자협회와 증권업계가 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)의 투자 위험에 대응하기 위해 기본예탁금 상향과 투자자별 위험경고 강화 등 투자 진입 요건을 보완한다. 리밸런싱과 헤지거래 시기를 분산해 기초자산 시장에 미치는 영향도 줄이기로 했다.

금융투자협회는 최근 증권회사 대표들과 긴급 회의를 열고 단일종목 레버리지 ETF 시장 상황을 점검한 뒤 투자자 보호와 시장 변동성 완화를 위한 업계 자율 대응방안을 논의했다고 14일 밝혔다.

단일종목 레버리지 ETF는 특정 종목의 일일 수익률을 일정 배수로 추종하는 상품이다. 국내 주식을 기초자산으로 한 상품은 해외 시장에서 먼저 거래됐으며 국내 투자자의 접근도 가능한 상황에서 국내 시장에 도입됐다.

[사진=뉴스핌DB]

회의 참석자들은 해당 상품이 투자자의 투자전략과 위험 선호에 따라 활용할 수 있는 수단으로 상품 선택의 폭을 넓히는 측면이 있다고 평가했다. 관련 투자수요를 해외로 이전하기보다 국내 제도권 안에서 투자자 보호장치를 적용해 거래하는 것이 필요하다는 데도 의견을 모았다.

다만 단일종목 레버리지 ETF는 지렛대 효과로 단기간에 손실 규모가 확대될 수 있다. 기초자산 가격이 일정한 범위에서 오르내리는 횡보장에서도 일별 수익률을 배수로 추종하는 과정에서 음의 복리효과가 발생해 손실을 볼 수 있다.

증권사들은 그동안 상품 구조와 위험성을 투자자에게 안내하고 레버리지 투자에 대한 위험경고 조치를 시행해 왔다. 과도한 광고·홍보와 이벤트성 마케팅도 금지해 왔다.

업계는 상품 출시 이후 초기 예상보다 높은 투자수요가 나타난 점을 고려해 투자자의 연령과 투자 포트폴리오 등을 반영한 맞춤형 위험경고와 안내를 강화하기로 했다. 투자자가 상품 구조와 위험을 충분히 이해한 뒤 투자할 수 있도록 관련 교육도 보완한다.

투자자의 감당 능력을 넘어서는 레버리지 투자를 제한하기 위한 보호장치도 강화한다. 참석자들은 기본예탁금 상향 등 투자 진입 요건을 보완하는 방안에 뜻을 모았다. 구체적인 예탁금 기준과 적용 시점은 공개하지 않았다.

금융투자협회와 증권업계는 단일종목 레버리지 ETF와 관련한 허위·과장 정보나 근거가 확인되지 않은 주장에 대해서도 사실관계를 설명하고 투자정보 제공을 강화하기로 했다.

회의에서는 단일종목 레버리지 ETF의 리밸런싱이 기초자산 시장에 미치는 영향도 논의됐다. 참석자들은 시장 영향을 판단할 때 상품의 전체 거래대금보다 운용 과정에서 일일 리밸런싱에 필요한 기초자산 거래 규모를 살펴야 한다는 의견을 제시했다.

자본시장연구원은 단일종목 레버리지 ETF 출시 이후 일일 리밸런싱에 필요한 주식 거래 규모를 7000억~2조1000억원 수준으로 추정했다.

업계는 리밸런싱 거래가 종가 부근에 집중될 경우 시장 변동성이 확대될 가능성을 고려해 보완방안을 마련하기로 했다. 증권사는 유동성공급자(LP)의 시장안정 기능을 강화하고 리밸런싱·헤지거래 등 운용 과정에서 기초자산 시장에 미치는 영향을 줄이기 위해 거래 시기를 분산하는 방안을 추진한다.

금융투자협회와 증권업계는 앞으로 단일종목 레버리지 ETF의 거래 동향과 투자 행태를 지속적으로 점검한다. 정부가 추가 조치를 내놓을 경우 관련 제도 개선에도 협조할 계획이다.

황성엽 금융투자협회 회장은 "단일종목 레버리지 상품은 투자자의 선택권을 넓히는 유용한 수단이 될 수 있지만 그만큼 투자자 보호 등을 위한 업계의 역할도 요구된다"며 "각 사의 투자자 보호 노력을 더욱 강화하고 일부 제도 보완을 통해 투자자가 신뢰할 수 있는 시장 환경이 조성되기를 기대한다"고 말했다.

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