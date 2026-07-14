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2026.07.14 (화)
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[코인 시황] 비트코인 중동 불안에도 6.2만달러 '사수'...美 CPI·연준·트럼프 리스크에 향방 갈린다

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  • 미국이 14일 CPI 발표와 워시 의장 첫 증언을 앞두고 금리 인상 우려가 커지며 비트코인 등 암호화폐 시장이 분수령을 맞았다.
  • 국제유가 급등과 연준 매파 기조 속에 비트코인은 6만2000달러선을 방어했지만, 선물 위주 반등과 스트래티지의 현금 확보로 박스권 장세와 추가 하락 가능성이 거론됐다.
  • 트럼프 대통령의 암호화폐 사업 수익과 이해충돌 논란으로 클래리티 법안 협상이 난항을 겪으면서 정책 불확실성이 단기 시장 방향의 핵심 변수로 떠올랐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

금리 인상 기대 50%까지 급등…ETF 순유입에 매도 압력은 완화
스트래티지 현금 확보·클래리티법 윤리 논란까지
거시 변수와 정책 변수 동시 시험대

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국의 6월 소비자물가지수(CPI) 발표와 케빈 워시 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 첫 의회 증언을 앞두고 비트코인과 암호화폐 시장이 14일 중대한 분수령을 맞고 있다.

미국과 이란의 갈등 재점화로 국제유가가 급등하면서 연준의 금리 인상 가능성이 빠르게 높아진 가운데, 시장에서는 물가 지표와 연준의 메시지가 하반기 암호화폐 시장의 방향을 결정할 핵심 변수로 주목하고 있다.

여기에 세계 최대 비트코인 보유 기업인 스트래티지(MSTR)가 공격적인 매수 대신 현금 확보에 나섰고, 트럼프 대통령의 암호화폐 이해충돌 문제가 클래리티(CLARITY) 법안 협상의 최대 쟁점으로 떠오르면서 시장을 둘러싼 불확실성도 커지고 있다.

한국 시간으로 오후 6시 20분 기준 비트코인(BTC) 가격은 6만2300~6만2600달러 부근에서 거래되며 지난 한 달 동안 머물러 온 5만9000~6만6000달러 박스권을 유지하고 있다. 시총 2위인 이더리움(ETH)은 1780달러 안팎에서 버티고 있지만 솔라나(SOL)와 XRP, 하이퍼리퀴드(HYPE)는 최근 일주일 동안 3~7% 하락했다.

비트코인 [사진=블룸버그]

CPI 발표 앞두고 금리 인상 베팅 확대…비트코인 6만2000달러 방어

미국 현지 시간으로 14일 오전 발표되는 미국의 6월 CPI는 이번 주 금융시장의 최대 이벤트다.

시장에서는 헤드라인 CPI가 전년 동기 대비 4.2%에서 3.8%로 둔화하고, 전월 대비로는 0.1% 하락할 것으로 예상하고 있다. 근원 CPI는 전년 대비 2.9%, 전월 대비 0.2%로 전달과 같은 수준을 유지할 것으로 전망된다.

그러나 미국과 이란의 긴장 고조로 국제유가가 급등하면서 시장은 다시 연준의 긴축 가능성을 반영하기 시작했다.

CME 페드워치 기준 금리 인상 가능성은 약 40%까지 올라섰고, 블룸버그 기준 머니마켓에서는 50% 안팎까지 반영되고 있다. 불과 며칠 전 10% 수준과 비교하면 급격한 변화다.

이 같은 분위기는 크리스토퍼 월러 연준 이사가 추가 금리 인상 가능성을 언급한 이후 더욱 강화됐다. 미국 2년물 국채 수익률은 4.29%까지 오르며 지난해 초 이후 최고치를 기록했고, 10년물 국채 수익률도 4.6%를 웃돌고 있다.

도널드 트럼프 대통령이 호르무즈 해협을 통과하는 이란 선박에 대한 봉쇄 조치를 재개하고 다른 화물에도 20%의 부담금을 부과하겠다고 밝히면서 국제유가는 급등했다. 브렌트유는 선물 8월물 가격은 배럴당 86달러, WTI 선물은 이달 초 67달러에서 80달러 수준까지 상승하며 인플레이션 우려를 다시 자극했다.

시장에서는 CPI가 예상보다 낮게 나오면 금리 인상 우려가 완화될 수 있지만, 물가가 예상보다 높고 국제유가 상승세까지 이어질 경우 연준의 매파적 기조가 더욱 강화될 가능성이 크다고 보고 있다.

ING는 워시 의장이 인플레이션 기대가 여전히 안정적이라는 점을 강조할 가능성이 있다면서도, 시장은 금리와 물가에 대한 발언 하나하나에 민감하게 반응할 것으로 전망했다.

◆ 매도세는 잦아들지만…현물보다 선물이 반등 주도

암호 시장 내부에서는 장기간 이어졌던 공포성 매도가 마무리 단계에 접어들고 있다는 신호도 나타나고 있다.

미국과 이란의 군사적 긴장이 다시 고조되고 국제유가가 급등했음에도 비트코인은 6만2000달러 선을 지켜냈다. 이는 지난 3~4월 지정학적 긴장이 커질 때마다 비트코인이 급락했던 것과는 다른 모습이다.

윈터뮤트의 장외거래(OTC) 트레이더 재스퍼 드 마에르는 "약한 손은 대부분 시장에서 빠져나간 것으로 보인다"고 평가했다.

미국 현물 비트코인 상장지수펀드(ETF)에도 변화가 나타났다. 지난주 1억9740만달러가 순유입되며 8주 연속 이어졌던 순유출이 종료됐다.

넥소는 최근 10거래일 ETF 자금 흐름이 소폭 순유입으로 돌아섰고, 글래스노드 데이터에서도 하루 평균 순매도가 6월 2000BTC에서 7월 53BTC 수준으로 급감했다고 분석했다.

다만 FX프로는 최근 반등이 현물 투자자가 아니라 선물시장 개인투자자 중심으로 이뤄지고 있어 아직 본격적인 강세 전환으로 보기에는 이르다고 평가했다. 매수 유동성이 충분히 회복되지 않는다면 비트코인이 앞으로 수개월 동안 박스권 흐름을 이어갈 가능성이 있다는 분석이다.

스트래티지 "매수보다 현금"…비트코인 추가 하락 대비

세계 최대 비트코인 보유 기업인 스트래티지도 최근에는 공격적인 매수보다 유동성 확보에 집중하고 있다.

스트래티지는 6월 22일 520BTC를 마지막으로 추가 매수를 중단한 뒤 7월 초 두 차례에 걸쳐 총 3588BTC를 매각했다.

이를 통해 약 2억1600만달러를 확보했고 비트코인 보유량은 84만3775BTC로 줄었다.

회사는 우선주 배당과 이자 지급을 위해 달러 준비금을 약 30억달러까지 늘렸다. 현재 준비금은 연간 배당과 이자 비용 기준 약 20개월을 버틸 수 있는 규모다.

그러나 비트코인이 추가 하락할 경우 추가 자금 조달이나 비트코인 매각이 불가피할 수 있다는 우려도 나온다.

피터 시프는 "주주가치를 불필요하게 훼손하고 있다"고 비판한 반면, 회사 측은 준비금 확대가 약세장에서도 우선주 배당을 지속하기 위한 자본관리 전략이라고 설명했다.

◆ 트럼프 암호화폐 수익 논란…클래리티법 최대 변수

정책 리스크도 커지고 있다.

트럼프 대통령이 최근 재산공개를 통해 암호화폐 사업으로 약 14억달러의 자산 증가를 기록했다고 밝히면서 상원에서 논의 중인 암호화폐 관련 핵심 법안인 '클래리티(CLARITY) 법안' 협상에도 영향을 미치고 있다.

민주당은 대통령과 배우자, 가족까지 암호화폐 보유와 사업 참여를 제한하는 윤리 조항을 포함해야 한다고 요구하고 있다.

민주당은 특히 트럼프 대통령이 자신의 이름을 딴 밈코인 발행으로 지난해 6억3600만달러의 수익을 올린 점을 문제 삼으며 공직자의 디지털자산 발행과 후원을 금지해야 한다고 주장하고 있다.

클래리티법은 상원 통과를 위해 60표가 필요하지만 민주당은 윤리 문제가 해결되지 않으면 법안에 협조하지 않겠다는 입장을 유지하고 있다.

반면 트럼프 대통령은 최근 클래리티법 통과를 공개적으로 촉구하며 암호화폐 법안을 자신의 핵심 입법 과제로 재확인했다.

시장에서는 이번 주 발표될 CPI와 워시 의장의 발언, 클래리티법 협상 진전 여부가 거시경제와 정책 양 측면에서 암호화폐 시장의 단기 방향을 결정할 핵심 변수가 될 것으로 보고 있다.

koinwon@newspim.com

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14~15일 중부 최대 120㎜ 폭우 예고 [서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 14일 오후부터 중부지방을 중심으로 강풍을 동반한 집중호우가 예보됨에 따라 관계기관 대책회의를 열고 침수·산사태 우려 지역에 대한 선제 점검과 통제 강화를 지시했다. 행정안전부는 14일 윤호중 장관 주재로 관계기관 대책회의를 개최하고 호우와 강풍에 대비한 대응 상황을 점검했다고 밝혔다. 회의에는 행정안전부와 농림축산식품부, 기상청 등 10개 중앙행정기관과 16개 지방자치단체, 한국공항공사 등이 참석했다. 폭우가 쏟아진 9일 오전 서울역 인근에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. [사진=뉴스핌DB] 기상청에 따르면 이날 저녁부터 15일 새벽까지 수도권과 강원, 충청권을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 20~30㎜, 경기·강원 북부는 시간당 30~50㎜의 매우 강한 비가 내릴 것으로 예보됐다. 예상 강수량은 수도권 30~100㎜(경기 북부 최대 120㎜ 이상), 강원 내륙·산지 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상), 충청권과 전북 30~80㎜, 전남과 제주 20~60㎜ 등이다. 행안부는 퇴근 시간대와 심야 시간에 강한 비가 집중될 것으로 예상되는 만큼 인명피해 예방에 중점을 두고 대응할 것을 관계기관에 주문했다. 우선 상습 침수지역과 피해 우려지역에 대한 사전 점검을 강화하고, 지하차도와 하상도로 등 침수 취약 구간은 실시간 모니터링을 통해 필요 시 선제적으로 출입을 통제하도록 했다. 빗물받이 이물질 제거와 반복 점검도 실시해 침수 피해를 최소화할 방침이다. 반지하주택과 하천변 산책로 등 침수 취약지역에 대한 예찰도 강화한다. 지난 8~10일 내린 비로 지반이 약해진 산지와 급경사지 등 붕괴 우려 지역은 사전 점검을 실시하고, 위험 징후가 확인되면 주민들이 신속히 대피할 수 있도록 안내할 계획이다. 특히 고령자 등 자력 대피가 어려운 주민은 주민대피지원단과 연계해 1대1 지원 체계를 재점검하도록 했다. 강풍에 대비한 안전조치도 강화된다. 행안부는 순간풍속 초속 20m 이상의 강풍이 예상됨에 따라 옥외광고물과 가로수, 건설현장 크레인, 공사장 가설시설 등 전도와 낙하 위험 시설물은 사전에 고정하거나 철거하도록 요청했다. 또 재난문자와 마을방송 등 다양한 매체를 활용해 기상정보와 국민행동요령을 신속히 전파하고 외출 자제와 위험지역 접근 금지 등을 적극 안내할 계획이다. 김용균 자연재난실장은 "정부는 집중호우와 강풍으로 인한 피해를 최소화하기 위해 대응체계를 빈틈없이 유지하겠다"며 "국민 여러분께서도 기상정보와 재난문자를 수시로 확인하고, 안전수칙을 준수해 주시길 바란다"라고 말했다.   abc123@newspim.com 2026-07-14 10:02
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트럼프 "호르무즈 통행료 20% 징수" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄조치를 재개한다고 선언했다. 또 미국이 호르무즈 해협을 통과하는 선박들에 안전을 제공하는 비용으로 선적 화물의 20%를 부과할 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "호르무즈 해협은 열려 있을 것이며, 이란이 원하든 원하지 않든 유지될 것"이라며 "이란 봉쇄(THE IRANIAN BLOCKADE) 조치를 재개한다"고 밝혔다. 이어 이란과 관련 물류 수송을 제외한 "다른 모든 국가들은 해협을 공정하고 자유롭게 이용할 수 있다"고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 그러면서 미국이 '호르무즈 해협의 수호자(THE GUARDIAN OF THE HORMUZ STRAIT)'가 될 거라며 안전 제공 비용을 청구할 것이라고 선언했다. 그는 미국이 "수호자로서, 그리고 공정함의 차원에서, 이 불안정한 세계 요충지에 안전과 보안을 제공하는 업무에 필요한 모든 비용에 대해 선적 화물의 20% 비율로 보상(비용 청구)을 받을 것"이라며 관련 절차가 즉시 시작된다고 덧붙였다. 트럼프 대통령의 이날 대 이란 봉쇄 재개와 호르무즈 안전 제공 비용 징수 선언은 이란이 미국의 호르무즈해협 개방 요구를 거부하고 폐쇄를 선언한 뒤 나왔다. 미군은 이란에 대한 추가 공격에 나서 방공망과 드론 전력 등을 타격했다. 이로써 이란과 휴전 합의로 종료됐던 이란 항구에 대한 미군의 해상 봉쇄가 3주 만에 재개됐다. 트럼프 대통령은 특히 호르무즈해협을 미국이 관리하고 그 대가를 받겠다는 입장을 밝히며 사실상 해협 통제권 확보 의지를 드러냈다는 평가다. 반면 이란 군은 어떠한 경우에도 미국이 해협 관리에 개입하는 것을 허용하지 않겠다고 반발하고 있어 양측의 충돌이 격화될 가능성이 커 보인다는 평가다. 월스트리트저널(WSJ)은 "양측의 대립은 해협 통제권을 둘러싼 대치 상태가 지속될 가능성을 예고한다"며 "글로벌 석유 시장에 추가적인 압박을 가할 위험이 있다"고 경고했다. 실제 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란 간 대치 격화 속에 이날 브렌트유 가격은 배럴당 79달러대까지 오르며 약 4% 상승한 것으로 집계됐다. 호르무즈 통행량 회복세도 이미 꺾이는 등 해상 물류 위축 움직임은 이미 현실화하고 있다는 지적이다. 선박 추적 데이터 업체 케플러(Kpler)는 지난 주말 호르무즈 해협을 통과한 것으로 확인된 선박 수가 전주 대비 절반 이상 감소한 19척에 불과했다고 밝혔다. 이는 미국과 이란 간 예비 평화 협정인 양해각서(MOU)가 체결되기 전과 비슷한 수준으로 케플러는 대부분의 선박이 이란이 승인한 항로나 비밀 경로를 이용했으며, 미국이 지원하는 오만 인근 통로를 통한 통행은 끊겼다고 전했다. WSJ은 미국이 트럼프 대통령이 공언한 대로 호르무즈 해협을 군사적으로 장악하려면 상당한 규모의 지상군 침공이나 위험한 해군 작전이 필요할 것으로 전망했다.  도널드 트럼프 미국 대통령의 트루스소셜 게시글. [사진=트루스소셜] dczoomin@newspim.com 2026-07-14 00:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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