경북도 '철강산업 경쟁력 강화·저탄소 전환' 본격 시동

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14일 연구용역 착수보고회...K-스틸법 시행 대응

저탄소 철강 전환·미래 경쟁력 확보...철강산업 중장기 로드맵 수립

[포항=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북도가 철강산업 경쟁력 강화와 저탄소 전환에 팔을 걷었다.

14일 경북도에 따르면 도는 이날 오후 동부청사에서 '경상북도 철강산업 경쟁력 강화 및 저탄소 전환 기본계획 수립' 연구용역 착수 보고회를 열고 철강산업의 경쟁력 강화와 저탄소 전환을 위한 중장기 발전 전략 수립에 본격 착수했다.

경북도가 14일 오후 동부청사에서 '경상북도 철강산업 경쟁력 강화 및 저탄소 전환 기본계획 수립' 연구용역 착수보고회를 열고 철강산업의 경쟁력 강화와 저탄소 전환위한 중장기 발전전략 수립에 본격 착수했다.[사진=경북도]2026.07.14 nulcheon@newspim.com

이날 보고회에는 용역을 주관하는 경북연구원 정군우 연구위원의 용역 착수 발표를 시작으로 지역 철강 관련 산․학․연 전문가들이 경북도의 저탄소 철강 전환에 대한 다양한 의견을 공유했다.

이날 착수 보고회를 가진 연구용역은 2027년 1월까지 약 7개월간 진행된다. 국내․외 철강산업 여건 분석을 바탕으로 경북 철강산업의 비전과 목표를 설정하고 ▲저탄소 전환 전략 및 경쟁력 강화 ▲핵심 사업 발굴 ▲재원 확보 방안 등을 도출한다.

특히 지난 6월 시행된 '철강산업 경쟁력 강화 및 탄소중립 전환을 위한 특별법(철강산업법)'의 방향과 연계한 경북형 중장기 발전 전략을 마련하고 향후 정부의 저탄소 철강 관련 정책과 사업에 선제적으로 대응한다는 계획이다.

또 포항소재산업진흥원, 포스텍, 포항철강산업단지 관리공단 등과 협력해 미래 철강 기술 실증과 사업화를 추진하고 저탄소 철강특구 지정과 관련한 국가 공모사업 및 국비 지원사업 유치를 통해 지역 철강산업의 경쟁력 강화와 저탄소 전환 기반을 구축한다는 방침이다.

김미경 경북도 에너지산업국장은 "철강산업은 경북 경제의 근간이자 대한민국 제조업 경쟁력의 핵심 산업"이라며 "이번 연구용역을 통해 급변하는 산업 환경에 선제적으로 대응할 수 있는 중장기 전략과 실행 과제를 마련하고 경북 철강산업이 미래 경쟁력을 확보할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

nulcheon@newspim.com