경북북부앞바다 연안사고 '주의보' 발령...울진해경, 예찰강화

AI 핵심 요약beta
- 울진해양경찰서가 14일 오후6시 울진·영덕 앞바다에 연안 안전사고 위험예보제 주의보를 발령했다.
- 동해안에는 강한 동풍과 최대 3.5m 파도, 너울성 파도가 지속될 것으로 전망했다.
- 울진해경은 해안가·갯바위·방파제 순찰과 안전 계도를 강화하며 낚시객·행락객 출입 자제를 당부했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[울진·영덕=뉴스핌] 남효선 기자 = 14일 오후 6시를 기해 울진과 영덕 등 경북북부 앞바다에 연안 안전사고 위험예보제 '주의보'가 발령됐다. 해경은 예찰을 강화했다.
울진해양경찰서에 따르면 이날 발효된 주의보는 경북 북부 해상에 내려진 기상 특보에 따른 것으로 풍랑 특보 해제까지 이어진다.
앞서 기상청은 14일 저녁부터 동해안 해안가와 해상을 중심으로 최대 풍속 초속 16m 이상 강한 동풍이 불면서 최대 3.5m의 높은 물결이 일고 당분간 지속적인 너울이 연안에 도래할 것으로 전망했다.
울진해경은 주의보 발령에 따라 해안가와 갯바위 도보 순찰 등 안전관리 활동을 강화했다.
울진해경 관계자는 "해안가, 갯바위, 방파제 등 취약지를 중점으로 안전 계도를 강화한다"며 "해안가 또는 갯바위, 방파제 등에서는 특히 갑작스러운 돌풍 또는 너울성 파도에 안전사고를 당할 수 있으므로 낚시객이나 행락객은 출입을 자제할 것을" 당부했다.
nulcheon@newspim.com