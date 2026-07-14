기업은행, 생산적포용금융부 신설·AX전략그룹 재편

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2026년 하반기 조직개편 및 정기인사 실시

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = IBK기업은행이 생산적포용금융부를 신설하고 기존 디지털그룹을 AX전략그룹으로 재편했다.

기업은행은 14일 이같은 내용을 담은 2026년 하반기 조직개편 및 정기인사를 실시했다.

신설한 생산적포용금융부는 첨단·혁신기업에 대한 체계적인 자금공급뿐 아니라 개인채무조정 등을 통해 고객 재기지원 업무 수행에 나선다. 또한 투자 부서에 정책 사업을 전담하는 조직도 강화했다. 기업은행은 2030년까지 생산적 금융에 300조원을 투입하는 IBK형 생산적 금융 프로젝트를 추진하고 있다.

기존 디지털그룹을 재편한 AX전략그룹은 AI 전략 수립과 실행을 총괄하는 AX 컨트롤타워다. 체계적인 데이터 활용과 내부통제도 강화할 수 있도록 조직을 확대·개편했다.

[사진= IBK기업은행]

이외에도 CIB그룹에는 산재돼 있던 글로벌투자 기능을 신설 및 집약했으며 자산관리그룹 내 연금사업본부를 편제해 WM·신탁·연금사업 간 시너지를 꾀했다.

특히 장민영 은행장은 이번 조직개편에서 '현장 중심의 책임인사제 구현'에 중점을 뒀다. 그룹 및 지역본부에 인사권을 위임했고 인력 배치에도 팀장급이하 직원의 이동을 분리 시행했다.

이번 정기인사에는 신임 부행장 3명, 신임 본부장 11명이 선임됐다.

신임 부행장은 총 3명으로 정은지 본부장을 금융소비자보호그룹장, 이동운 본부장을 AX전략그룹장, 정광석 본부장을 글로벌사업그룹장으로 선임했다.

신임 정은지 부행장은 강북지역본부장, 강서·제주지역본부장, 경기남부지역본부장을 포함해 30년 이상 영업현장에서 경험을 쌓은 중소기업금융 전문가다. 이동운 부행장은 혁신금융부장, 서부지역본부장 등 현장과 본부를 두루 경험하며 전행 사업에 대한 폭넓은 이해와 추진 역량을 갖춘 인물이다. 정광석 부행장은 전략, 자금, 글로벌관련 업무 경험을 갖춘 전문가다.

영업점장 6명은 본부장으로 승진했다. 이주연 영통지점장을 강남지역본부장, 강성배 가좌공단지점장을 서부지역본부장, 정길수 용인지점장을 경기남부지역본부장, 박현일 파주교하지점장을 경동·강원지역본부장, 신성철 판교테크노밸리지점장을 충청지역본부장에 각각 선임했으며 유동기 문정법조타운지점장을 사회공헌체계와 브랜드이미지 구축을 위해 개편된 사회공헌·브랜드본부장으로 선임했다.

본부에서는 이정훈 총무부장을 강동지역본부장, 허욱 IT기획부장을 IT운영본부장으로 선임했고, IBK형 생산적 금융 추진 및 AX대전환 가속화를 위해 이동현 인프라금융부장과 홍승우 AX디지털전략부장을 본부장급으로 격상했다. 또한, 권재준 수석검사역을 자산관리사업 시너지를 목표로 편제된 연금사업본부장에 올렸다.

IBK기업은행은 "이번 조직개편과 정기인사를 통해 정책금융기관으로서의 역할을 더욱 충실히 수행하는 한편, AX기반의 미래 경쟁력 확보와 책임경영을 지속 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

romeok@newspim.com