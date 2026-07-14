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"전세가 사라진다?"…실거래 통계가 키운 '월세화 공포'

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  • 국회가 14일 전월세 시장 불안 해결을 위한 정책 토론회를 열고 실거래 기반 분석과 세입자 보호 방안을 논의했다.
  • 최은영 소장은 지역·유형별로 상이한 매매·전세·월세와 거래량을 실거래 자료로 정밀 분석하고 부정확한 호가·주간동향 지표를 폐지해야 한다고 주장했다.
  • 전문가들은 실거래도 평균값 단정은 곤란하다며 면적·비율 지표 병행과 함께 세입자 위험 감소, 정보 접근권·보증금 안전장치 강화가 필요하다고 강조했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

서민 주거 안정 해법 모색 세미나
지역·주택 유형 따라 상승·하락 교차
"가격·거래량·비율 함께 봐야"

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 매매·전세·월세 가격과 거래량이 지역과 주택 유형에 따라 서로 다른 흐름을 보이는 만큼 일부 호가나 단기 지표만으로 주택시장을 판단해서는 안 된다는 지적이 나왔다.

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 14일 국회 의원회관에서 '전월세 시장 불안, 어떻게 해결할 것인가' 정책 토론회가 열리고 있다. 2026.07.14 chulsoofriend@newspim.com

14일 열린 '전월세 시장 불안, 어떻게 해결할 것인가' 정책 토론회에서 실거래가를 기반으로 한 전월세시장 분석과 세입자 보호를 위한 제도 개선 방안이 논의됐다.

이번 토론회는 민변 민생경제위원회와 참여연대, 한국도시연구소 등이 공동 주최했다. 최은영 한국도시연구소장이 발제를 맡고 이상영 명지대 부동산학과 교수와 윤성진 국토연구원 부연구위원 등이 토론에 참여했다.

◆ 매매·월세 반등했지만 전세는 유형별 엇갈려

최 소장은 현재 주택시장이 지역과 주택 유형, 거래 형태에 따라 서로 다른 움직임을 보이는 만큼 일부 호가나 단기 지표만으로 시장을 판단해서는 안 된다고 진단했다. 한국도시연구소가 국토교통부 실거래가 시스템에 등록된 2006년부터 2026년 5월까지 거래 자료를 분석한 결과 올해 2분기 집값은 전국과 서울에서 모두 반등했다.

전국 주택 가구당 매매가격은 1분기 4억5000만원에서 2분기 5억2000만원으로 7000만원(15.6%) 상승했고, 서울은 8억8000만원에서 9억9000만원으로 1억1000만원(12.5%) 올랐다.

전세시장은 다른 흐름을 보였다. 전국 주택 가구당 전세가격은 3억1889만원에서 3억1680만원으로 209만원(0.7%) 하락했고 서울도 4억6419만원에서 4억5793만원으로 626만원(1.3%) 낮아졌다. 그러나 서울 아파트만 놓고 보면 지난해 11월 이후 하락세를 이어오던 전세가격이 4월부터 반등해 5월에는 6억4496만원으로 한 달 새 2704만원(4.4%) 상승했다.

월세는 상승세가 더욱 뚜렷했다. 전국 주택 가구당 월세는 1분기 59만2000원에서 2분기 63만원으로 3만8000원(6.4%) 상승했고, 서울도 76만4000원에서 81만6000원으로 5만2000원(6.8%) 올랐다. 서울 아파트 월세는 1분기 166만4000원에서 2분기 184만4000원으로 18만원(10.8%) 상승하며 최고치를 기록했다.

거래량 역시 주택 유형에 따라 엇갈렸다. 전국 아파트 전세거래는 꾸준히 증가한 반면 비아파트 전세거래는 2022년 이후 감소세를 이어갔다. 최 소장은 전세사기와 깡통전세 확산 이후 임차인들이 상대적으로 안전하다고 인식하는 아파트로 이동하면서 시장 구조가 달라졌다고 분석했다.

최 소장은 "현재 주택시장은 지역과 주택 유형별로 가격 흐름이 크게 차별화되고 있지만 호가와 일부 거래 사례를 중심으로 시장이 해석되는 경우가 많다"며 "매매·전세·월세 가격과 거래량을 실거래 자료로 함께 분석해야 시장 상황을 정확하게 판단할 수 있다"고 말했다.

그는 한국부동산원의 주간 아파트 가격동향과 전월세 수급지수도 시장 변화를 충분히 반영하지 못한다고 지적했다. 실제 거래시장에서는 지역과 주택 유형별로 상승과 하락이 동시에 나타나는데, 단일 지표는 이러한 차이를 보여주지 못한다는 것이다.

최 소장은 "부정확한 주간동향조사를 폐지하고 공급과 임대주택을 포함한 기존 통계를 실거래 중심으로 정비해야 한다"며 "정책 역시 단기적인 호가 변화보다 실제 거래를 바탕으로 일관성 있게 추진해야 한다"고 강조했다.

◆ 호가·주간동향 한계 지적…세입자 보호장치 강화 주문

토론 참석자들 또한 이러한 문제의식에는 공감하면서도 실거래 자료 역시 하나의 평균값만으로 해석해서는 안 된다고 지적했다. 이 교수는 "실거래 자료를 활용하는 방향은 맞지만 가구당 평균가격은 거래된 주택의 면적과 입지, 유형에 따라 크게 달라질 수 있다"며 "3.3㎡당 가격과 거래량을 함께 분석해야 시장 변화를 더 정확하게 읽을 수 있다"고 말했다.

장기 분석에서는 거래건수보다 비율이 더 적합한 지표라는 의견도 제시했다. 이 교수는 "20년 동안 주택 수와 신고 대상이 계속 증가한 만큼 단순 거래건수는 모집단 확대의 영향을 받을 수 있다"며 "상대 비교가 가능한 거래 비율을 함께 활용해야 한다"고 설명했다.

주간동향 역시 정책 판단의 기준이 되기에는 한계가 있다고 평가했다. 그는 "주택시장은 월 단위로 분석하는 것이 적절하며 주간동향을 근거로 정책을 결정하는 것은 지양해야 한다"고 말했다.

윤성진 부연구위원은 전세 비중 감소를 곧바로 '월세화'로 해석하는 데에도 신중해야 한다는 입장을 표했다. 임대차신고제 시행 이후 기존 확정일자 자료보다 월세 계약이 더 많이 집계됐고 계약 주기도 전세보다 짧아 거래량 자체가 크게 나타나는 측면이 있다는 설명이다.

윤 부연구위원은 "실거래 자료만으로 급격한 월세화를 단정하기는 어렵다"며 "전세와 월세를 이분법적으로 구분하기보다 보증금 대비 월세 비율 등을 함께 고려해야 한다"고 말했다.

이어 "정책은 전세와 월세 비중보다 세입자가 실제 겪는 위험을 줄이는 데 초점을 맞춰야 한다"며 "계약 전 정보 접근권 확대와 보증금 반환 안전장치 강화, 임차주택의 주거적합성 기준 도입 등을 통해 세입자 보호를 강화해야 한다"고 강조했다.

chulsoofriend@newspim.com

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14~15일 중부 최대 120㎜ 폭우 예고 [서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 14일 오후부터 중부지방을 중심으로 강풍을 동반한 집중호우가 예보됨에 따라 관계기관 대책회의를 열고 침수·산사태 우려 지역에 대한 선제 점검과 통제 강화를 지시했다. 행정안전부는 14일 윤호중 장관 주재로 관계기관 대책회의를 개최하고 호우와 강풍에 대비한 대응 상황을 점검했다고 밝혔다. 회의에는 행정안전부와 농림축산식품부, 기상청 등 10개 중앙행정기관과 16개 지방자치단체, 한국공항공사 등이 참석했다. 폭우가 쏟아진 9일 오전 서울역 인근에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. [사진=뉴스핌DB] 기상청에 따르면 이날 저녁부터 15일 새벽까지 수도권과 강원, 충청권을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 20~30㎜, 경기·강원 북부는 시간당 30~50㎜의 매우 강한 비가 내릴 것으로 예보됐다. 예상 강수량은 수도권 30~100㎜(경기 북부 최대 120㎜ 이상), 강원 내륙·산지 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상), 충청권과 전북 30~80㎜, 전남과 제주 20~60㎜ 등이다. 행안부는 퇴근 시간대와 심야 시간에 강한 비가 집중될 것으로 예상되는 만큼 인명피해 예방에 중점을 두고 대응할 것을 관계기관에 주문했다. 우선 상습 침수지역과 피해 우려지역에 대한 사전 점검을 강화하고, 지하차도와 하상도로 등 침수 취약 구간은 실시간 모니터링을 통해 필요 시 선제적으로 출입을 통제하도록 했다. 빗물받이 이물질 제거와 반복 점검도 실시해 침수 피해를 최소화할 방침이다. 반지하주택과 하천변 산책로 등 침수 취약지역에 대한 예찰도 강화한다. 지난 8~10일 내린 비로 지반이 약해진 산지와 급경사지 등 붕괴 우려 지역은 사전 점검을 실시하고, 위험 징후가 확인되면 주민들이 신속히 대피할 수 있도록 안내할 계획이다. 특히 고령자 등 자력 대피가 어려운 주민은 주민대피지원단과 연계해 1대1 지원 체계를 재점검하도록 했다. 강풍에 대비한 안전조치도 강화된다. 행안부는 순간풍속 초속 20m 이상의 강풍이 예상됨에 따라 옥외광고물과 가로수, 건설현장 크레인, 공사장 가설시설 등 전도와 낙하 위험 시설물은 사전에 고정하거나 철거하도록 요청했다. 또 재난문자와 마을방송 등 다양한 매체를 활용해 기상정보와 국민행동요령을 신속히 전파하고 외출 자제와 위험지역 접근 금지 등을 적극 안내할 계획이다. 김용균 자연재난실장은 "정부는 집중호우와 강풍으로 인한 피해를 최소화하기 위해 대응체계를 빈틈없이 유지하겠다"며 "국민 여러분께서도 기상정보와 재난문자를 수시로 확인하고, 안전수칙을 준수해 주시길 바란다"라고 말했다.   abc123@newspim.com 2026-07-14 10:02
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트럼프 "호르무즈 통행료 20% 징수" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄조치를 재개한다고 선언했다. 또 미국이 호르무즈 해협을 통과하는 선박들에 안전을 제공하는 비용으로 선적 화물의 20%를 부과할 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "호르무즈 해협은 열려 있을 것이며, 이란이 원하든 원하지 않든 유지될 것"이라며 "이란 봉쇄(THE IRANIAN BLOCKADE) 조치를 재개한다"고 밝혔다. 이어 이란과 관련 물류 수송을 제외한 "다른 모든 국가들은 해협을 공정하고 자유롭게 이용할 수 있다"고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 그러면서 미국이 '호르무즈 해협의 수호자(THE GUARDIAN OF THE HORMUZ STRAIT)'가 될 거라며 안전 제공 비용을 청구할 것이라고 선언했다. 그는 미국이 "수호자로서, 그리고 공정함의 차원에서, 이 불안정한 세계 요충지에 안전과 보안을 제공하는 업무에 필요한 모든 비용에 대해 선적 화물의 20% 비율로 보상(비용 청구)을 받을 것"이라며 관련 절차가 즉시 시작된다고 덧붙였다. 트럼프 대통령의 이날 대 이란 봉쇄 재개와 호르무즈 안전 제공 비용 징수 선언은 이란이 미국의 호르무즈해협 개방 요구를 거부하고 폐쇄를 선언한 뒤 나왔다. 미군은 이란에 대한 추가 공격에 나서 방공망과 드론 전력 등을 타격했다. 이로써 이란과 휴전 합의로 종료됐던 이란 항구에 대한 미군의 해상 봉쇄가 3주 만에 재개됐다. 트럼프 대통령은 특히 호르무즈해협을 미국이 관리하고 그 대가를 받겠다는 입장을 밝히며 사실상 해협 통제권 확보 의지를 드러냈다는 평가다. 반면 이란 군은 어떠한 경우에도 미국이 해협 관리에 개입하는 것을 허용하지 않겠다고 반발하고 있어 양측의 충돌이 격화될 가능성이 커 보인다는 평가다. 월스트리트저널(WSJ)은 "양측의 대립은 해협 통제권을 둘러싼 대치 상태가 지속될 가능성을 예고한다"며 "글로벌 석유 시장에 추가적인 압박을 가할 위험이 있다"고 경고했다. 실제 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란 간 대치 격화 속에 이날 브렌트유 가격은 배럴당 79달러대까지 오르며 약 4% 상승한 것으로 집계됐다. 호르무즈 통행량 회복세도 이미 꺾이는 등 해상 물류 위축 움직임은 이미 현실화하고 있다는 지적이다. 선박 추적 데이터 업체 케플러(Kpler)는 지난 주말 호르무즈 해협을 통과한 것으로 확인된 선박 수가 전주 대비 절반 이상 감소한 19척에 불과했다고 밝혔다. 이는 미국과 이란 간 예비 평화 협정인 양해각서(MOU)가 체결되기 전과 비슷한 수준으로 케플러는 대부분의 선박이 이란이 승인한 항로나 비밀 경로를 이용했으며, 미국이 지원하는 오만 인근 통로를 통한 통행은 끊겼다고 전했다. WSJ은 미국이 트럼프 대통령이 공언한 대로 호르무즈 해협을 군사적으로 장악하려면 상당한 규모의 지상군 침공이나 위험한 해군 작전이 필요할 것으로 전망했다.  도널드 트럼프 미국 대통령의 트루스소셜 게시글. [사진=트루스소셜] dczoomin@newspim.com 2026-07-14 00:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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