총수 주식재산도 양극화…이재용·최태원 빼면 6조 줄었다

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2분기 평가액 29조 증가…상승분 대부분 두 총수에 집중

46명 중 28명은 감소…서정진·방시혁·김범수 1조원 이상 증발

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 주요 그룹 총수들의 주식재산이 올해 2분기 29조원 넘게 증가했지만, 증가분 대부분이 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장에게 집중된 것으로 나타났다. 두 사람을 제외하면 나머지 총수들의 주식가치는 오히려 6조원 가까이 감소해 희비가 엇갈렸다.

14일 한국CXO연구소가 발표한 '2026년 2분기 주요 그룹 총수 주식평가액 변동 조사'에 따르면 공정거래위원회 지정 대기업집단 총수 46명의 주식평가액은 3월 말 104조4301억원에서 6월 말 133조6207억원으로 29조1906억원(28.0%) 증가했다.

[사진=한국CXO연구소]

하지만 이재용 회장과 최태원 회장을 제외한 44명의 주식평가액은 같은 기간 5조9716억원 줄어 8.6% 감소했다. 조사 대상 46명 가운데 28명(60.9%)의 주식재산이 감소해 전체 증가세는 일부 총수에 집중된 것으로 나타났다.

주식평가액 증가율 1위는 최태원 회장이었다. 최 회장의 주식재산은 3조9101억원에서 10조8259억원으로 176.9% 급증하며 처음으로 '10조 클럽'에 진입했다. SK㈜ 주가가 3개월 만에 30만1000원에서 83만4000원으로 급등한 영향이 컸다.

증가액 기준으로는 이재용 회장이 압도적이었다. 이 회장의 주식평가액은 30조9414억원에서 59조1878억원으로 28조2463억원 늘었다. 삼성전자와 삼성물산 주가 상승으로 삼성전자 지분 가치는 16조2876억원에서 32조5363억원으로, 삼성물산은 9조471억원에서 16조7202억원으로 각각 증가했다.

이 밖에 조현준 효성그룹 회장(9713억원), 구광모 LG그룹 회장(3862억원), 박정원 두산그룹 회장(2799억원), 정의선 현대차그룹 회장(2350억원) 등의 주식재산도 1000억원 이상 늘었다.

[사진=한국CXO연구소]

반면 주식가치가 가장 많이 줄어든 총수는 서정진 셀트리온그룹 회장으로 2분기에만 1조6403억원 감소했다. 이어 방시혁 하이브 이사회 의장(-1조4058억원), 김범수 카카오 창업자(-1조1869억원)도 1조원 넘게 줄었다. 감소율은 방 의장이 35.8%로 가장 높았고, 김범수 창업자와 이웅열 코오롱 명예회장도 24% 이상 하락했다.

6월 말 기준 주식재산 1조원 이상을 보유한 총수는 16명으로 3월 말보다 2명 줄었다. 이재용 회장이 59조1878억원으로 1위를 유지했고, 서정진 회장(11조8944억원), 최태원 회장(10조8259억원)이 뒤를 이었다.

오일선 한국CXO연구소 소장은 "총수들이 보유한 종목의 약 3분의 2는 2분기 주가가 하락했다"며 "3분기에는 차익실현 매물과 금리·환율, 국제정세 등 대외 변수까지 더해져 시장 변동성이 더욱 커질 가능성이 있다"고 말했다.

syu@newspim.com