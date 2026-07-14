총수 주식재산도 양극화…이재용·최태원 빼면 6조 줄었다

AI 핵심 요약beta
- 한국CXO연구소가 14일 국내 총수 46명 2분기 주식재산 변동을 조사했다.
- 총수 전체 주식재산은 3월 말 104조에서 6월 말 133조로 29조 넘게 늘었지만 증가분 대부분이 이재용·최태원에게 집중됐다.
- 두 사람을 제외한 44명은 주식가치가 6조 가까이 줄었고 3분기에는 대외 변수로 시장 변동성이 더 커질 가능성이 크다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
46명 중 28명은 감소…서정진·방시혁·김범수 1조원 이상 증발
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 주요 그룹 총수들의 주식재산이 올해 2분기 29조원 넘게 증가했지만, 증가분 대부분이 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장에게 집중된 것으로 나타났다. 두 사람을 제외하면 나머지 총수들의 주식가치는 오히려 6조원 가까이 감소해 희비가 엇갈렸다.
14일 한국CXO연구소가 발표한 '2026년 2분기 주요 그룹 총수 주식평가액 변동 조사'에 따르면 공정거래위원회 지정 대기업집단 총수 46명의 주식평가액은 3월 말 104조4301억원에서 6월 말 133조6207억원으로 29조1906억원(28.0%) 증가했다.
하지만 이재용 회장과 최태원 회장을 제외한 44명의 주식평가액은 같은 기간 5조9716억원 줄어 8.6% 감소했다. 조사 대상 46명 가운데 28명(60.9%)의 주식재산이 감소해 전체 증가세는 일부 총수에 집중된 것으로 나타났다.
주식평가액 증가율 1위는 최태원 회장이었다. 최 회장의 주식재산은 3조9101억원에서 10조8259억원으로 176.9% 급증하며 처음으로 '10조 클럽'에 진입했다. SK㈜ 주가가 3개월 만에 30만1000원에서 83만4000원으로 급등한 영향이 컸다.
증가액 기준으로는 이재용 회장이 압도적이었다. 이 회장의 주식평가액은 30조9414억원에서 59조1878억원으로 28조2463억원 늘었다. 삼성전자와 삼성물산 주가 상승으로 삼성전자 지분 가치는 16조2876억원에서 32조5363억원으로, 삼성물산은 9조471억원에서 16조7202억원으로 각각 증가했다.
이 밖에 조현준 효성그룹 회장(9713억원), 구광모 LG그룹 회장(3862억원), 박정원 두산그룹 회장(2799억원), 정의선 현대차그룹 회장(2350억원) 등의 주식재산도 1000억원 이상 늘었다.
반면 주식가치가 가장 많이 줄어든 총수는 서정진 셀트리온그룹 회장으로 2분기에만 1조6403억원 감소했다. 이어 방시혁 하이브 이사회 의장(-1조4058억원), 김범수 카카오 창업자(-1조1869억원)도 1조원 넘게 줄었다. 감소율은 방 의장이 35.8%로 가장 높았고, 김범수 창업자와 이웅열 코오롱 명예회장도 24% 이상 하락했다.
6월 말 기준 주식재산 1조원 이상을 보유한 총수는 16명으로 3월 말보다 2명 줄었다. 이재용 회장이 59조1878억원으로 1위를 유지했고, 서정진 회장(11조8944억원), 최태원 회장(10조8259억원)이 뒤를 이었다.
오일선 한국CXO연구소 소장은 "총수들이 보유한 종목의 약 3분의 2는 2분기 주가가 하락했다"며 "3분기에는 차익실현 매물과 금리·환율, 국제정세 등 대외 변수까지 더해져 시장 변동성이 더욱 커질 가능성이 있다"고 말했다.
syu@newspim.com