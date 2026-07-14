흥국생명, 전립선암 치료 부작용 예방 특약 6개월 배타적사용권 획득

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 흥국생명은 '(무)전립선암 생분해성 물질주입술 보장특약'이 생명보험협회로부터 6개월 배타적사용권을 획득했다고 14일 밝혔다.

이번 특약은 전립선암 방사선 치료 과정에서 직장 손상 등 부작용을 줄이기 위해 시행하는 생분해성 물질주입술을 연 1회 보장한다. 기존 암보험의 진단과 치료 중심 보장에서 치료 부작용 예방까지 보장 범위를 넓힌 것이 특징이다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 흥국생명은 '(무)전립선암 생분해성 물질주입술 보장특약'이 생명보험협회로부터 6개월 배타적사용권을 획득했다고 14일 밝혔다. [사진= 흥국생명] 2026.07.14 yunyun@newspim.com

전립선암 생분해성 물질주입술은 전립선과 인접한 직장 사이에 생분해성 물질을 주입해 완충 공간을 만드는 시술이다. 방사선이 직장에 미치는 영향을 줄여 부작용 예방에 도움을 주며, 주입된 물질은 일정 기간이 지나면 체내에서 자연 분해된다.

흥국생명은 해당 담보를 전립선암 주요치료특약의 일부 보장으로 설계했다. 전립선암 치료 과정에서 발생할 수 있는 부작용을 예방하는 동시에 시술에 따른 고객의 경제적 부담을 낮추겠다는 취지다.

흥국생명은 전립선암 환자 증가와 치료 이후 삶의 질에 대한 관심을 반영해 이번 특약을 자체 개발했다. 기존 보험이 암의 직접적인 치료나 이미 발생한 부작용 보장에 집중했다면, 이번 특약은 치료 과정에서 예상되는 부작용 예방 영역까지 보장을 확대한 점에서 독창성과 고객 유용성을 인정받았다.

흥국생명 관계자는 "이번 배타적사용권 획득은 암 치료 과정까지 고려한 보장의 독창성과 고객 유용성을 인정받은 결과"라며 "앞으로도 치료 환경과 고객의 보장 수요를 반영한 상품을 지속해서 선보이겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com