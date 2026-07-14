SH, 3년 연속 노사관계 우수기업 인증 획득

AI 핵심 요약beta
- 서울주택도시개발공사가 14일 3년 연속 노사관계 우수기업 인증을 취득했다고 밝혔다.
- SH는 내부 출신 사장, 37년 무분규, 소통창구와 노사 합동 프로그램 등으로 높은 평가를 받았다.
- 노동이사제 운영과 제안제도 활성화 등도 인정받았으며 SH는 상생 노사 문화를 지속 확산하겠다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 서울주택도시개발공사(SH)는 3년 연속 한국경영인증원(KMR) 노사관계 우수기업 인증을 취득했다고 14일 밝혔다.
노사관계 우수기업 인증은 상호 존중과 신뢰를 바탕으로 협력적이고 미래지향적인 노사 관계를 구축한 기업에게 주어진다. 노사 대표자 지도력과 관계 성숙도, 만족도 등을 종합적으로 평가한다.
SH는 ▲내부 출신 사장 공사와 구성원에 대한 높은 이해도 ▲노사 상생 공동선언을 통한 37년 무분규 ▲소통창구 운영 ▲다양한 노사 합동 프로그램 운영 등을 인정받았다.
노동이사제 운영, 제안제도 참여 활성화, 노사협의회 협의 사항 이행 노력 등도 긍정적인 평가를 받았다.
황상하 SH 사장은 "이번 인증은 상생과 협력의 노사 관계 구축을 위한 임직원의 노력이 인정받은 결과"라며 "앞으로도 협력적 노사 관계를 바탕으로 상생의 노사 문화를 지속 확산하겠다"고 밝혔다.
krawjp@newspim.com