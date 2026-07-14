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삼성 갤럭시 '사상 첫 적자' 위기…메모리 호황이 MX 덮쳤다

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AI 핵심 요약

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  • 삼성전자가 14일 메모리 호황 속 MX 수익성 악화를 겪었다.
  • AI 서버용 HBM 수요로 메모리값이 오르며 원가 부담이 커졌다.
  • 22일 공개될 Z폴드8·플립8 가격 전략이 반등 관건이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

메모리값 급등에 DS는 최대 실적…MX는 원가 부담에 수익성 직격
반도체 호황이 완제품 압박…삼성 'DS·MX' 실적 희비 엇갈려
Z폴드8 가격·라인업 재편 주목…ASP 높여 하반기 수익성 시험대

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 인공지능(AI) 메모리 슈퍼사이클의 최대 수혜 기업으로 사상 최대 실적을 이어가고 있지만, 정작 스마트폰 사업은 같은 메모리 가격 급등에 발목이 잡혔다. 삼성전자 전체 실적을 끌어올린 메모리 호황이 모바일경험(MX)사업부에는 제조원가 상승으로 되돌아오면서 반도체 호황이 완제품 사업의 수익성을 압박하는 '호황의 역설'이 현실화하고 있다. 오는 22일 공개되는 갤럭시 Z폴드8·플립8의 관전 포인트도 가격과 제품군 재편으로 MX사업부의 수익성을 얼마나 회복할 수 있느냐에 맞춰지고 있다.

삼성전자가 지난해 공개한 갤럭시 Z 폴드7 [사진 = 뉴스핌DB]

◆DS는 웃고 MX는 울고…메모리 호황의 역설

14일 관련 업계에 따르면 AI 서버용 고대역폭메모리(HBM) 수요 확대로 메모리 가격이 급등하면서 삼성전자 사업부 간 희비도 엇갈리고 있다. 디바이스솔루션(DS)부문은 사상 최대 실적을 이어가는 반면 MX사업부는 제조원가 부담이 커지며 수익성이 악화하고 있다.

실제로 증권업계에서는 삼성전자 MX사업부가 올해 2분기 최대 1조5000억원(삼성증권) 규모의 영업적자를 기록할 수 있다는 전망까지 나온다. KB증권과 유진투자증권도 각각 1조원 안팎의 적자를 예상했다. 5000억~8000억원대 적자를 기록할 것이란 전망도 이어지고 있다. 

배경에는 AI 서버용 고대역폭메모리(HBM) 수요 급증에 따른 메모리 공급 구조 변화가 있다. 메모리 업체들이 수익성이 높은 HBM 생산과 설비 투자에 우선순위를 두면서 스마트폰과 PC에 쓰이는 범용 D램과 낸드플래시 공급이 상대적으로 줄었고, 재고까지 빠르게 소진되며 가격 상승 압력이 커졌다. 여기에 온디바이스·에이전트 AI 확산으로 스마트폰의 메모리 탑재량도 늘어나면서 수요는 유지되는 반면 공급은 빠듯한 상황이 이어지고 있다.

[AI 인포그래픽=서영욱 기자]

◆같은 삼성도 예외 없다...MX도 메모리값 부담

이 같은 원가 부담은 삼성전자만의 문제가 아니다. 시장조사업체 카운터포인트리서치는 최근 아이폰18 프로맥스의 부품원가(BOM)가 전작보다 약 300달러 증가할 것으로 전망했다. 메모리 가격 급등이 원가 상승의 가장 큰 요인이다. 애플 역시 제품 가격을 인상하더라도 늘어난 부품비를 모두 상쇄하기는 어려울 것으로 분석했다.

삼성전자는 메모리를 생산하는 동시에 이를 탑재한 스마트폰을 만드는 사실상 유일한 글로벌 기업이다. 하지만 같은 회사라고 해서 MX사업부가 반도체를 유리한 가격에 공급받는 구조는 아니다. MX사업부도 반도체 부문과 치열한 가격 협상을 벌여야 한다. 실제로 MX사업부는 원가 안정을 위해 장기 공급계약을 요구했지만, DS사업부는 수익성 극대화를 위해 기존의 분기별 가격 협상 방식을 유지하고 있는 것으로 알려졌다. 메모리 가격이 오를수록 MX사업부의 원가 부담도 함께 커질 수밖에 없는 구조다.

결국 MX사업부가 선택할 수 있는 카드는 많지 않다. 메모리와 모바일 애플리케이션 프로세서(AP) 등 핵심 부품 가격이 동반 상승하는 상황에서 원가 부담을 자체적으로 흡수하기는 쉽지 않기 때문이다. 스마트폰 출고가를 인상하거나 평균판매가격(ASP)이 높은 프리미엄 모델 판매 비중을 확대해 수익성을 방어할 수밖에 없다는 분석이 나온다. 실제 애플은 최근 맥북과 아이패드 가격을 최대 300달러 인상했고, 중국 비보·오포·샤오미 등 주요 스마트폰 업체들도 잇달아 가격을 올렸다. 업계에서는 높은 수익성을 유지해온 애플까지 가격 인상에 나선 것은 메모리 공급난이 그만큼 심각하다는 방증으로 보고 있다.

◆Z폴드8 가격 전략 시험대…ASP 높여 수익성 회복 노려

오는 22일 공개 예정인 삼성전자의 새 폴더블 시리즈가 하반기 MX사업부 수익성의 분수령이 될 전망이다. 스마트폰 시장이 성숙기에 접어들면서 판매량 확대만으로는 실적 개선이 어려워진 만큼, 평균판매가격(ASP)을 얼마나 끌어올릴 수 있느냐가 관건이다.

업계에서는 기존 갤럭시 Z폴드7을 계승하는 Z폴드8 울트라의 미국 출고가가 2099달러로 책정돼 전작보다 100달러 인상될 것으로 보고 있다. 여기에 1899달러부터 시작하는 와이드형 Z폴드8을 새롭게 추가해 폴더블 제품군을 이원화하고, 평균판매가격(ASP)을 끌어올리는 전략을 펼칠 것이라는 관측이 나온다. Z폴드8 울트라를 대화면과 고성능 카메라, AI 기능을 갖춘 초프리미엄 모델로 포지셔닝해 고가 제품 판매 비중을 높이고, 이를 통해 ASP와 수익성을 동시에 끌어올리겠다는 전략으로 풀이된다.

노태문 삼성전자 대표이사 겸 디바이스경험(DX)부문장(사장) [사진 = 뉴스핌DB]

◆메모리 강세 장기화 변수…증권가도 전망 엇갈려

삼성전자의 폴더블 가격 전략이 실제 수익성 개선으로 이어질지를 두고 증권업계의 전망은 엇갈리고 있다. 내년 MX사업부 실적 전망만 봐도 삼성증권은 15조2090억원의 영업적자를 예상한 반면, 현대차증권은 7조399억원의 영업이익을 전망했다. 이처럼 전망이 크게 갈리는 것은 메모리 가격 강세가 얼마나 장기화될지에 대한 판단이 다르기 때문이다. 높아진 원가 부담을 스마트폰 가격 인상과 제품 믹스 개선으로 얼마나 상쇄할 수 있을지도 주요 변수로 꼽힌다. 메모리 가격 상승세가 이어질 경우 원가 부담이 수익성을 압박할 수 있다. 반면 초프리미엄 제품 판매 확대와 평균판매가격(ASP) 상승이 이를 만회할 수 있다는 기대도 나온다.

업계 관계자는 "에이전트 AI 시대에는 스마트폰에서도 충분한 메모리 용량이 성능을 좌우하기 때문에 원가 절감을 위해 메모리 탑재량을 줄이는 것은 사실상 어렵다"며 "메모리 가격 상승분을 제품 가격에 모두 반영하면 수요가 위축될 수 있어 제조사들은 수익성을 일부 희생하면서도 가격 인상 폭을 조절할 수밖에 없는 상황"이라고 말했다.

syu@newspim.com

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14~15일 중부 최대 120㎜ 폭우 예고 [서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 14일 오후부터 중부지방을 중심으로 강풍을 동반한 집중호우가 예보됨에 따라 관계기관 대책회의를 열고 침수·산사태 우려 지역에 대한 선제 점검과 통제 강화를 지시했다. 행정안전부는 14일 윤호중 장관 주재로 관계기관 대책회의를 개최하고 호우와 강풍에 대비한 대응 상황을 점검했다고 밝혔다. 회의에는 행정안전부와 농림축산식품부, 기상청 등 10개 중앙행정기관과 16개 지방자치단체, 한국공항공사 등이 참석했다. 폭우가 쏟아진 9일 오전 서울역 인근에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. [사진=뉴스핌DB] 기상청에 따르면 이날 저녁부터 15일 새벽까지 수도권과 강원, 충청권을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 20~30㎜, 경기·강원 북부는 시간당 30~50㎜의 매우 강한 비가 내릴 것으로 예보됐다. 예상 강수량은 수도권 30~100㎜(경기 북부 최대 120㎜ 이상), 강원 내륙·산지 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상), 충청권과 전북 30~80㎜, 전남과 제주 20~60㎜ 등이다. 행안부는 퇴근 시간대와 심야 시간에 강한 비가 집중될 것으로 예상되는 만큼 인명피해 예방에 중점을 두고 대응할 것을 관계기관에 주문했다. 우선 상습 침수지역과 피해 우려지역에 대한 사전 점검을 강화하고, 지하차도와 하상도로 등 침수 취약 구간은 실시간 모니터링을 통해 필요 시 선제적으로 출입을 통제하도록 했다. 빗물받이 이물질 제거와 반복 점검도 실시해 침수 피해를 최소화할 방침이다. 반지하주택과 하천변 산책로 등 침수 취약지역에 대한 예찰도 강화한다. 지난 8~10일 내린 비로 지반이 약해진 산지와 급경사지 등 붕괴 우려 지역은 사전 점검을 실시하고, 위험 징후가 확인되면 주민들이 신속히 대피할 수 있도록 안내할 계획이다. 특히 고령자 등 자력 대피가 어려운 주민은 주민대피지원단과 연계해 1대1 지원 체계를 재점검하도록 했다. 강풍에 대비한 안전조치도 강화된다. 행안부는 순간풍속 초속 20m 이상의 강풍이 예상됨에 따라 옥외광고물과 가로수, 건설현장 크레인, 공사장 가설시설 등 전도와 낙하 위험 시설물은 사전에 고정하거나 철거하도록 요청했다. 또 재난문자와 마을방송 등 다양한 매체를 활용해 기상정보와 국민행동요령을 신속히 전파하고 외출 자제와 위험지역 접근 금지 등을 적극 안내할 계획이다. 김용균 자연재난실장은 "정부는 집중호우와 강풍으로 인한 피해를 최소화하기 위해 대응체계를 빈틈없이 유지하겠다"며 "국민 여러분께서도 기상정보와 재난문자를 수시로 확인하고, 안전수칙을 준수해 주시길 바란다"라고 말했다.   abc123@newspim.com 2026-07-14 10:02
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트럼프 "호르무즈 통행료 20% 징수" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄조치를 재개한다고 선언했다. 또 미국이 호르무즈 해협을 통과하는 선박들에 안전을 제공하는 비용으로 선적 화물의 20%를 부과할 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "호르무즈 해협은 열려 있을 것이며, 이란이 원하든 원하지 않든 유지될 것"이라며 "이란 봉쇄(THE IRANIAN BLOCKADE) 조치를 재개한다"고 밝혔다. 이어 이란과 관련 물류 수송을 제외한 "다른 모든 국가들은 해협을 공정하고 자유롭게 이용할 수 있다"고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 그러면서 미국이 '호르무즈 해협의 수호자(THE GUARDIAN OF THE HORMUZ STRAIT)'가 될 거라며 안전 제공 비용을 청구할 것이라고 선언했다. 그는 미국이 "수호자로서, 그리고 공정함의 차원에서, 이 불안정한 세계 요충지에 안전과 보안을 제공하는 업무에 필요한 모든 비용에 대해 선적 화물의 20% 비율로 보상(비용 청구)을 받을 것"이라며 관련 절차가 즉시 시작된다고 덧붙였다. 트럼프 대통령의 이날 대 이란 봉쇄 재개와 호르무즈 안전 제공 비용 징수 선언은 이란이 미국의 호르무즈해협 개방 요구를 거부하고 폐쇄를 선언한 뒤 나왔다. 미군은 이란에 대한 추가 공격에 나서 방공망과 드론 전력 등을 타격했다. 이로써 이란과 휴전 합의로 종료됐던 이란 항구에 대한 미군의 해상 봉쇄가 3주 만에 재개됐다. 트럼프 대통령은 특히 호르무즈해협을 미국이 관리하고 그 대가를 받겠다는 입장을 밝히며 사실상 해협 통제권 확보 의지를 드러냈다는 평가다. 반면 이란 군은 어떠한 경우에도 미국이 해협 관리에 개입하는 것을 허용하지 않겠다고 반발하고 있어 양측의 충돌이 격화될 가능성이 커 보인다는 평가다. 월스트리트저널(WSJ)은 "양측의 대립은 해협 통제권을 둘러싼 대치 상태가 지속될 가능성을 예고한다"며 "글로벌 석유 시장에 추가적인 압박을 가할 위험이 있다"고 경고했다. 실제 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란 간 대치 격화 속에 이날 브렌트유 가격은 배럴당 79달러대까지 오르며 약 4% 상승한 것으로 집계됐다. 호르무즈 통행량 회복세도 이미 꺾이는 등 해상 물류 위축 움직임은 이미 현실화하고 있다는 지적이다. 선박 추적 데이터 업체 케플러(Kpler)는 지난 주말 호르무즈 해협을 통과한 것으로 확인된 선박 수가 전주 대비 절반 이상 감소한 19척에 불과했다고 밝혔다. 이는 미국과 이란 간 예비 평화 협정인 양해각서(MOU)가 체결되기 전과 비슷한 수준으로 케플러는 대부분의 선박이 이란이 승인한 항로나 비밀 경로를 이용했으며, 미국이 지원하는 오만 인근 통로를 통한 통행은 끊겼다고 전했다. WSJ은 미국이 트럼프 대통령이 공언한 대로 호르무즈 해협을 군사적으로 장악하려면 상당한 규모의 지상군 침공이나 위험한 해군 작전이 필요할 것으로 전망했다.  도널드 트럼프 미국 대통령의 트루스소셜 게시글. [사진=트루스소셜] dczoomin@newspim.com 2026-07-14 00:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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