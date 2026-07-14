극동건설, 금천구 시흥동 LH 가로주택 정비사업 입찰 참여

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231가구 규모 공동주택으로 재정비

신안산선 개통·시흥동 모아타운 추진

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 극동건설이 서울 금천구 시흥동 가로주택정비사업 입찰에 참여한다.

14일 극동건설에 따르면 강경민 극동건설 대표이사와 임직원들은 지난 10일 금천구 시흥동 1003번지 일대 사업지를 찾아 입지와 사업 여건을 점검했다.

강경민 극동건설 대표이사와 임직원들은 지난 10일 서울 금천구 시흥동 가로주택정비사업 사업지를 찾았다. [사진=극동건설]

부지는 한국토지주택공사(LH) 참여형 가로주택정비사업이 진행된다. 기존 대흥빌라 등 98가구를 지하 4층~지상 20층, 4개동 총 231가구 규모 공동주택으로 재정비한다.

국토교통부와 LH 공모를 통해 대상지로 선정됐고, 2022년 소규모 주택정비 관리지역 지정 후 2024년 조합과 LH가 공동사업시행 약정을 체결했다.

이번 사업은 LH가 공동사업 시행자로 참여해 사업 안정성과 공공성을 동시에 확보했다는 평가를 받는다.

사업지 주변에는 2028년 개통을 목표로 신안산선이 공사 중이며 시흥동 일대 모아타운 관리계획도 추진되고 있어 주거환경이 개선될 것으로 예상된다.

극동건설은 이번 사업 참여로 수도권 정비사업 확대에 나선다. 극동건설은 올해 서울 동작구 극동강변 소규모재건축 사업 시공권을 확보한데 이어 인천 미추홀구 동아아파트 LH 참여형 가로주택정비사업에도 참여했다.

극동건설은 최근 선보인 주거 플랫폼 '더 케이하우스(The K-House)'를 공공지원형 정비사업에도 적용하는 방안을 검토하고 있다. 실제 거주자 생활 편의와 공간 활용성, 입주 후 이어지는 생활 서비스를 결합한 주거 모델을 앞세우고 있다.

극동건설 관계자는 "시흥동을 비롯한 서울 서남권은 교통망 확충과 정비사업이 동시에 진행되는 지역"이라면서 "지역 특성에 맞는 주거 모델로 안정적인 사업 추진과 주거환경 개선에 기여할 수 있도록 준비하고 있다"고 말했다.

krawjp@newspim.com