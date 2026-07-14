엔비디아, 중국 밀반입 막기 위해 심사 강화...亞 고객 절반 이상 솎아내

[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 인공지능(AI) 반도체 선두주자 엔비디아(NVDA)가 첨단 AI칩의 중국 밀반입을 막기 위해 고객 심사를 강화하면서 구매가 허용된 아시아 고객 수가 절반 이상 줄었다고 14일 영국 파이낸셜타임스(FT)가 보도했다.

신문에 따르면 소식통은 엔비디아가 최근 수개월간 싱가포르와 말레이시아, 일본에서 고객 실사(due diligence)를 대폭 강화해왔다고 밝혔다.

회사는 엄격해진 심사 기준을 통과한 고객사들로 '화이트리스트'를 새로 작성했는데, 소식통은 "이 과정에서 기존 아시아 고객의 절반 이상이 리스트에서 제외됐다"고 설명했다. 다만 "초기 심사를 통과하지 못한 기업들도 조건을 보완해 재신청할 수 있다"고 덧붙였다.

이번 조치로 타격을 받은 고객사 대부분은 AI 전용 클라우드 서비스를 제공하는 '네오클라우드(neocloud)' 업체들이다. 이들은 고성능 연산 수요를 기반으로 빠르게 성장했지만, 일부 기업이 중국으로 엔비디아 칩을 우회 공급하는 통로로 쓰였다는 의심을 받았다.

엔비디아의 이번 결정은 미국 정부의 광범위한 대중(對中) 기술 통제 전략에 따른 것이다.

미국은 첨단 AI칩의 중국으로 직접 수출을 금지했지만, 제3국을 통한 우회 거래가 계속되자 규제 실효성에 대한 우려가 끊이지 않았다. 이에 따라 엔비디아는 고객 데이터센터 현장 방문과 계약 검증, 최종 사용자 인터뷰 등 강화된 검증 절차를 도입했다. 미 상무부 역시 감독 및 정책 지원을 제공하는 형태로 이번 과정에 관여하고 있는 것으로 알려졌다.

앞서 지난 3월 미 검찰당국은 약 25억 달러 규모의 첨단 칩을 중국으로 밀수출한 혐의로 서버 제조업체 슈퍼마이크로 관계자들을 기소한 바 있다. 이들은 동남아시아에 설립한 법인을 매개로 엔비디아 칩을 우회 공급한 것으로 드러났다.

이 사건 이후 미국 정부는 중개업체와 우회 거래망에 대한 단속을 한층 강화했다. 엔비디아 역시 내부 통제와 고객 심사를 강화하며 호응했다.

이러한 규제 강화가 중국 내 AI 반도체 공급 부족을 심화시키고 있다는 평가도 나온다. 현재 중국은 자국 반도체 산업 보호를 위해 일부 엔비디아 제품의 판매를 제한하고 있지만, 동시에 미국의 수출 규제로 인한 첨단 칩 확보에 어려움을 겪고 있다.

AI 에이전트의 본격 도입을 앞두고 고성능 연산 수요가 급증하면서 업계에선 기존 챗봇 대비 훨씬 높은 수준의 컴퓨팅 파워가 요구되고 있지만, 공급은 여전히 부족한 실정이다. 일부 중국 기술 기업들은 비교적 구형인 엔비디아 H200 칩의 판매 허용을 정부에 요청한 상태지만, FT는 중국 당국이 이를 아직 승인한 바 없고 향후 대량 승인 가능성도 낮다고 전했다.

중국 정부는 자국 반도체 기업들의 생산 확대를 통해 수급 격차를 해소하겠다는 입장이지만, 첨단 장비 접근 제한 등으로 글로벌 경쟁사와 기술 격차는 여전히 크다. 한 중국 기술기업 임원은 "현재 국내 공급 가능한 칩은 사실상 모두 매진된 상태"라며 "예전에는 수요가 없던 저사양 칩조차 어떻게든 활용할 방도만 있다면 모두 판매되고 있다"고 말했다.

엔비디아 대변인은 "우리는 항상 컴플라이언스를 최우선에 두고 모든 법적 요구사항을 준수하고 있다"고 밝혔다. 미 상무부는 FT의 질의에 별도 입장을 내놓지 않았다.

엔비디아 로고 [사진=블룸버그통신]

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