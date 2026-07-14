금융위, '경제적 위기자 자살예방대책' 마련…채무상담 1375 신설

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채무조정·복지 연계 강화

위기가구 발굴·금융지원 체계 확대

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 정부가 채무로 인한 극단적 선택을 막기 위해 상담·지원 체계를 전면 강화한다.

금융위원회는 14일 국무회의에서 관계부처와 함께 마련한 '경제적 위기자 자살예방대책'을 보고하고 본격 추진에 나선다고 밝혔다. 이번 대책은 경제적 어려움으로 인한 자살 증가 추세에 대응하기 위해 수립된 범정부 차원의 대응 방안이다.

[사진=금융위원회]

핵심은 채무로 어려움을 겪는 국민이 지원 제도를 몰라 도움을 받지 못하는 상황을 줄이는 데 있다.

이를 위해 신용회복위원회가 채무 상담과 지원을 통합 안내하는 '종합창구' 역할을 맡는다. 오는 10월부터는 기억하기 쉬운 대표번호 '1375'를 도입해 채무 상담 접근성을 높일 계획이다.

또한 개인회생·파산 신청 지원을 확대하고, 관련 상담 거점도 늘린다. 서민금융통합지원센터와 개인회생파산종합지원센터를 추가 설치해 전국 단위 지원망을 강화한다.

정부는 금융과 복지 데이터를 결합해 위기가구를 선제적으로 발굴하는 체계도 구축한다. 채무 정보와 건강보험료 납부 정보 등을 연계해 경제적 위기 가능성이 높은 가구를 조기에 파악하고, 복지부 시스템과 연동해 지원에 나선다는 방침이다.

아울러 민간 금융회사와 협력해 취약계층을 위한 맞춤형 금융상품도 확대한다. 정책금융 이용자를 위한 우대 대출과 적금, 취약계층 전용 카드, 채무 상환을 보장하는 보험 상품 등이 순차적으로 도입될 예정이다.

이와 함께 민간 금융사의 사회공헌 프로그램을 한데 모아 제공하는 플랫폼을 구축해 지원 정보 접근성도 높인다.

금융위는 "경제적 위기로 인한 극단적 선택은 사회 전체가 함께 해결해야 할 문제"라며 "채무 부담으로 어려움을 겪는 국민이 제때 도움을 받을 수 있도록 촘촘한 지원 체계를 마련해 나가겠다"고 밝혔다.

peterbreak22@newspim.com