신한은행, 초등생 대상 AI 코딩 교실 운영

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 14일 초등학생 대상 AI 로봇·코딩 교육을 운영했다고 밝혔다.
- Tech봉사단이 명동 등에서 어린이 AI 코딩 체험 교실을 열어 로봇 조립과 디지털 금융 기초를 교육했다.
- 올해까지 약 400명 어린이와 300명 임직원이 참여했으며, 하반기에는 광주·부산 등 지방까지 확대할 예정이다.
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 신한은행은 초등학생을 대상으로 AI 로봇 제작과 프로그래밍을 배우는 교육 프로그램을 운영한다고 14일 밝혔다.
신한은행은 지난 11일 서울 중구 명동 신한익스페이스에서 'Tech봉사단'이 진행한 '어린이 AI 코딩 체험 교실'을 개최했다. 어린이들이 로봇을 직접 조립하고 프로그래밍하면서 AI 기술의 원리를 이해하고, 금융 콘텐츠를 통해 디지털 금융의 기초를 배우는 방식으로 진행된다.
Tech봉사단은 임직원의 IT 전문성을 활용해 지역사회의 디지털 격차 해소를 목표로 운영 중인 사내 봉사조직이다. 신한은행은 5월에도 서울 강북구 우리동네키움센터 강북점에서 같은 프로그램을 진행했다.
올해로 3년째인 이 프로그램에는 지역아동센터와 보육원 등에서 약 400명의 어린이가 참여했으며, 300명 이상의 임직원이 교육 봉사에 참여했다.
신한은행은 하반기부터 교육 대상을 지방으로 확대할 계획이다. 광주와 부산에 조성한 '신한 학이재'와 연계해 지역 어린이들에게 AI와 디지털 금융 교육 기회를 제공할 예정이다.
romeok@newspim.com