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국민 60% "사는 지역서 24시간 응급실 진료 보장돼야"

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AI 핵심 요약

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  • 의료혁신 시민패널이 14일 지역의료 공론화 토론회 결과를 발표했다.
  • 국민 다수는 사는 곳 내 24시간 응급실과 중증치료, 수준 높은 의료진을 갖춘 지역 거점병원 강화를 요구했다.
  • 응급 대응·의료인력 양성·수가체계 개편 등 정책에 높은 동의가 나타났고, 지역의료가 보장되면 지방 거주 의향도 크게 늘었다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

의료혁신 시민패널 1차 공론회 결과 발표
지역 의료 문제 핵심 가치에 '의료 질' 꼽혀
지역·필수의료 정책 핵심에 의료인력 양성

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 국민 10명 중 6명은 24시간 응급 진료 체계가 반드시 보장돼야 한다고 생각하는 것으로 나타났다. 특히 수도권 대형병원이 아닌 지역 거점병원을 믿고 이용하기 위해서는 수도권 못지않은 의료진의 풍부한 경험과 실력을 갖추는 것이 가장 시급하다고 답했다.

의료혁신위원회(의료혁신위) 산하 시민패널 운영위원회는 14일 이 같은 내용을 담은 의료혁신 시민패널 제1차 공론화 숙의토론회 결과를 발표했다.

◆ 시민 61.9% "사는 곳 내 24시간 응급실 필요"

의료혁신 시민패널은 성별, 연령 등을 고려해 선정된 300명의 시민참여단으로 지난 4일부터 5일까지 1박 2일간의 숙의토론회에 참여했다. 이번 토론회에서는 국민이 생각하는 지역의료의 최소한의 공급 범위, 지역병원의 보장 수준, 지역·필수의료를 보장하기 위한 의료 공급 방식, 지역·필수·공공의료 정책의 성공 기준 등을 주제로 자가 숙의 전, 토론회 직전, 종료 직후 3차례 조사를 실시했다.

정기현 의료혁신위원회 위원장이 30일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제5차 의료혁신위원회 회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

시민패널은 공론화 전 과정을 거치면서 '경증·일상 진료는 더 가까이, 중증·고난도는 거점·광역으로' 인식이 강화됐다. 시민 패널 10명 중 6명은 시·군·구 안에서 경증, 야간·휴일의 소아 진료, 24시간 응급실 진료, 분만이 보장돼야 한다고 응답했다. 심근경색·뇌졸중 등 골든타임 내 치료(48.1%), 퇴원 후 재활·요양(40.6%)도 시·군·구 안에서 보장받아야 한다는 의견도 다수를 차지했다.

시민패널의 52.2%는 시·군 진료권 안에서 최소한 맹장 등 입원·일반 수술까지 보장받아야 한다고 응답했다. 광역(시·도) 안에서는 시민패널의 52.9%가 암 등 중증·고난도 수술까지 보장받아야 한다고 응답했다.

모든 서비스를 진료권 안에서 받기 어렵다고 가정했을 때, 보장받아야 할 의료서비스를 물은 결과 24시간 응급실 진료로 응답한 비율은 61.9%로 가장 높았다. 심근경색·뇌졸중 등 골든타임 내 치료도 55.4%로 응급과 관련된 의료서비스의 우선순위가 높은 것으로 나타났다.

아울러 시민패널 89.6%는 토론회 이후 국립대병원·종합병원 등 지역 거점병원 역량이 충분히 강화된다면 수도권 대형병원 대신 지역 거점병원을 이용할 의향이 있다고 답했다. 특히, 의료취약지 거주자는 사전조사 당시 지역 거점병원 이용 의사가 77.7%로 의료 취약지에 거주하지 않는 시민패널(수도권 78.1%·비수도권 86.6%)에 비해 낮았으나 숙의 후 91.5%로 가장 높게 나타났다.

국민이 수도권 대형병원 대신 지역(거점)병원을 믿고 이용하려면 무엇이 갖춰져야 하는지 물은 결과, 시민패널 66.8%는 수도권에 뒤지지 않는 의료진의 실력과 경험이 가장 필요하다고 했다. 지역거점병원이 확충되더라도 지역병원에서 제공하는 의료서비스의 질이 낮으면 이용하지 않겠다는 의견도 제기됐다. 다만, 의료취약지에 거주하는 시민패널의 55%는 응급 상황의 24시간 대응과 신속한 이송이 가장 필요하다고 했다.

지역의료 문제에서 중요하게 고려해야 할 가치로는 의료의 질이 64.5%로 의료 접근성 35.1%를 상회했다. 다만, 의료취약지에 거주하는 시민패널의 경우 의료접근성에 대한 선택은 37%에서 46.9%로 증가했다. 의료의 질에 대한 선택은 61.1%에서 53.1%로 줄었다.

시민패널 56.7%는 지역의료를 이용하려면 상급병원이 필요할 때 검사·진료기록 자동 연계와 신속한 예약 보장이 필요하다고 했다. 전담의 지정 통한 지속적 건강관리와 주기적 추적관리가 31.9%로 두 번째로 높았다.

◆ 지역·필수의료 정책 핵심은…'응급상황 대응·의료인력 양성'

지역·필수의료 정책의 핵심은 '응급상황 대응'과 '의료인력 양성'으로 나타났다. 토론회 후 응급 상황에서 골든타임 안에 최종 치료까지 이어지는 체계 구축이 필요하다는 응답이 25.4%로 가장 높았다. 지역·필수의료 인력 양성 23.9%, 지방 국립대병원 10곳 거점병원으로 지정해 서울 대형병원 수준으로 육성 23.1% 순이다.

다만, 숙의 토론회 전과 대비할 때 최우선으로 추진해야 하는 정책으로 '응급 상황에서 골든타임 안에 최종 치료까지 이어지는 체계 구축'은 2.8%포인트(p) 하락했다. '지역·필수의료 인력 양성', '지방 국립대병원 10곳을 거점병원으로 지정해 서울 대형병원 수준으로 육성'은 각각 1.8%p, 0.3%p 증가했다.

사직 전공의 등에 대한 하반기 전공의 모집일인 11일 오후 서울의 한 대학병원에서 의료진들이 지나가고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

시민패널은 정부가 추진하는 지역의료 인력 확보 정책에 동의하거나 기대감을 내비쳤다. 지역·필수의료 인력을 양성하고 공급하는 정책에 대한 동의여부를 물은 결과, 지역의사 선발·의무 복무 89.4%, 5년 이상 근무 계약 의료진 거주 여건 지원 88.9%, 필수·지방일수록 더 보상하는 수가체계 87.4% 순으로 높았다.

지역·필수의료에 대한 수가체계 개편 필요성에 대해서는 숙의 후 동의한다는 의견이 77.1%에서 87.4%로 가장 크게 증가했다. 정부의 의료인력 정책이 계획대로 실제로 시행되면 지역에 근무하는 의료인력이 늘어날 것이라는 기대는 85.4%에서 88.6%로 상승했다. 특히 의료취약지의 경우 '매우 그럴 것이다'라는 응답이 52.2%로 의료취약지가 아닌 지역(수도권 25.9%·비수도권 34.0%)에 비해 실현가능성에 대한 기대가 컸다.

시민패널의 92.5%는 어느 지역에서 살아갈 것인지를 결정하는 데 있어, 지역의료 서비스가 중요하다고 응답했다. 지역·필수의료를 보장하기 위한 의료공급 방식으로는 민간병원보다 공공병원을 원하는 답변이 많았다. 토론 후 시민패널 47.4%는 역량있는 민간병원에 공공적 역할을 부여해 지역·필수의료를 내실있게 보장해야 한다고 했다. 반면 시민패널 51.9%는 공공병원 집중 투자를 통해 지역·필수의료를 안정적으로 보장해야 한다고 답해 공공병원 집중 투자를 통한 안정적 보장이 필요한 것으로 나타났다.

아울러 시민패널 61.8%는 의료자원이 한정되어 있다면 이용량이 적은 지역의 의료시설은 인근 지역과 통합·재편하는 것이 필요하다고 했다. 37.5%는 인구가 적어 환자가 줄어드는 지역이라도 국가는 재정을 투입해서라도 필수의료 기능을 유지해야 한다고 했다. 다만, 의료취약지의 경우 토론 후에도 여전히 통합·재편해야 한다는 의견이 50.8%, 재정을 투입해서라도 기능을 유지해야 한다는 의견이 47.9%로 나와 의료 접근성에 따른 의견 차이가 존재하는 것으로 확인됐다.

지역의료가 충분히 보장된다면 지방에 거주하겠다는 의향은 기초조사 77.6%, 숙의토론회 직전 79.1%, 숙의토론회 종료 직후 86.3%로 단계별로 상승했다. 특히, 의료취약지가 아닌 수도권에서 지역의료가 보장될 경우 지방 거주 의향이 기초조사 64.6%에서 숙의토론회 종료 직후 80.4%로 크게 증가했다.

시민패널 운영위원회는 이번 공론화 결과를 보다 심층적으로 분석해 7월 말 의료혁신위원회에 보고할 예정이다. 이번 공론화 결과는 의료혁신위원회의 정책 논의와 향후 의료혁신 추진 과정에서 주요 참고자료로 활용될 계획이다.

김학린 시민패널 운영위원회 위원장은 "이번 공론화는 국민이 지역·필수의료의 현실을 함께 고민하고, 의료 이용자의 관점에서 정책 방향을 제안했다는 점에서 큰 의미가 있다"며 "300명의 시민패널이 충분한 학습과 숙의를 거쳐 도출한 의견이 의료혁신위원회의 정책 논의와 의료혁신 추진 과정에 실질적으로 기여하기를 기대한다"고 설명했다.

sdk1991@newspim.com

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14~15일 중부 최대 120㎜ 폭우 예고 [서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 14일 오후부터 중부지방을 중심으로 강풍을 동반한 집중호우가 예보됨에 따라 관계기관 대책회의를 열고 침수·산사태 우려 지역에 대한 선제 점검과 통제 강화를 지시했다. 행정안전부는 14일 윤호중 장관 주재로 관계기관 대책회의를 개최하고 호우와 강풍에 대비한 대응 상황을 점검했다고 밝혔다. 회의에는 행정안전부와 농림축산식품부, 기상청 등 10개 중앙행정기관과 16개 지방자치단체, 한국공항공사 등이 참석했다. 폭우가 쏟아진 9일 오전 서울역 인근에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. [사진=뉴스핌DB] 기상청에 따르면 이날 저녁부터 15일 새벽까지 수도권과 강원, 충청권을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 20~30㎜, 경기·강원 북부는 시간당 30~50㎜의 매우 강한 비가 내릴 것으로 예보됐다. 예상 강수량은 수도권 30~100㎜(경기 북부 최대 120㎜ 이상), 강원 내륙·산지 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상), 충청권과 전북 30~80㎜, 전남과 제주 20~60㎜ 등이다. 행안부는 퇴근 시간대와 심야 시간에 강한 비가 집중될 것으로 예상되는 만큼 인명피해 예방에 중점을 두고 대응할 것을 관계기관에 주문했다. 우선 상습 침수지역과 피해 우려지역에 대한 사전 점검을 강화하고, 지하차도와 하상도로 등 침수 취약 구간은 실시간 모니터링을 통해 필요 시 선제적으로 출입을 통제하도록 했다. 빗물받이 이물질 제거와 반복 점검도 실시해 침수 피해를 최소화할 방침이다. 반지하주택과 하천변 산책로 등 침수 취약지역에 대한 예찰도 강화한다. 지난 8~10일 내린 비로 지반이 약해진 산지와 급경사지 등 붕괴 우려 지역은 사전 점검을 실시하고, 위험 징후가 확인되면 주민들이 신속히 대피할 수 있도록 안내할 계획이다. 특히 고령자 등 자력 대피가 어려운 주민은 주민대피지원단과 연계해 1대1 지원 체계를 재점검하도록 했다. 강풍에 대비한 안전조치도 강화된다. 행안부는 순간풍속 초속 20m 이상의 강풍이 예상됨에 따라 옥외광고물과 가로수, 건설현장 크레인, 공사장 가설시설 등 전도와 낙하 위험 시설물은 사전에 고정하거나 철거하도록 요청했다. 또 재난문자와 마을방송 등 다양한 매체를 활용해 기상정보와 국민행동요령을 신속히 전파하고 외출 자제와 위험지역 접근 금지 등을 적극 안내할 계획이다. 김용균 자연재난실장은 "정부는 집중호우와 강풍으로 인한 피해를 최소화하기 위해 대응체계를 빈틈없이 유지하겠다"며 "국민 여러분께서도 기상정보와 재난문자를 수시로 확인하고, 안전수칙을 준수해 주시길 바란다"라고 말했다.   abc123@newspim.com 2026-07-14 10:02
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트럼프 "호르무즈 통행료 20% 징수" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄조치를 재개한다고 선언했다. 또 미국이 호르무즈 해협을 통과하는 선박들에 안전을 제공하는 비용으로 선적 화물의 20%를 부과할 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "호르무즈 해협은 열려 있을 것이며, 이란이 원하든 원하지 않든 유지될 것"이라며 "이란 봉쇄(THE IRANIAN BLOCKADE) 조치를 재개한다"고 밝혔다. 이어 이란과 관련 물류 수송을 제외한 "다른 모든 국가들은 해협을 공정하고 자유롭게 이용할 수 있다"고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 그러면서 미국이 '호르무즈 해협의 수호자(THE GUARDIAN OF THE HORMUZ STRAIT)'가 될 거라며 안전 제공 비용을 청구할 것이라고 선언했다. 그는 미국이 "수호자로서, 그리고 공정함의 차원에서, 이 불안정한 세계 요충지에 안전과 보안을 제공하는 업무에 필요한 모든 비용에 대해 선적 화물의 20% 비율로 보상(비용 청구)을 받을 것"이라며 관련 절차가 즉시 시작된다고 덧붙였다. 트럼프 대통령의 이날 대 이란 봉쇄 재개와 호르무즈 안전 제공 비용 징수 선언은 이란이 미국의 호르무즈해협 개방 요구를 거부하고 폐쇄를 선언한 뒤 나왔다. 미군은 이란에 대한 추가 공격에 나서 방공망과 드론 전력 등을 타격했다. 이로써 이란과 휴전 합의로 종료됐던 이란 항구에 대한 미군의 해상 봉쇄가 3주 만에 재개됐다. 트럼프 대통령은 특히 호르무즈해협을 미국이 관리하고 그 대가를 받겠다는 입장을 밝히며 사실상 해협 통제권 확보 의지를 드러냈다는 평가다. 반면 이란 군은 어떠한 경우에도 미국이 해협 관리에 개입하는 것을 허용하지 않겠다고 반발하고 있어 양측의 충돌이 격화될 가능성이 커 보인다는 평가다. 월스트리트저널(WSJ)은 "양측의 대립은 해협 통제권을 둘러싼 대치 상태가 지속될 가능성을 예고한다"며 "글로벌 석유 시장에 추가적인 압박을 가할 위험이 있다"고 경고했다. 실제 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란 간 대치 격화 속에 이날 브렌트유 가격은 배럴당 79달러대까지 오르며 약 4% 상승한 것으로 집계됐다. 호르무즈 통행량 회복세도 이미 꺾이는 등 해상 물류 위축 움직임은 이미 현실화하고 있다는 지적이다. 선박 추적 데이터 업체 케플러(Kpler)는 지난 주말 호르무즈 해협을 통과한 것으로 확인된 선박 수가 전주 대비 절반 이상 감소한 19척에 불과했다고 밝혔다. 이는 미국과 이란 간 예비 평화 협정인 양해각서(MOU)가 체결되기 전과 비슷한 수준으로 케플러는 대부분의 선박이 이란이 승인한 항로나 비밀 경로를 이용했으며, 미국이 지원하는 오만 인근 통로를 통한 통행은 끊겼다고 전했다. WSJ은 미국이 트럼프 대통령이 공언한 대로 호르무즈 해협을 군사적으로 장악하려면 상당한 규모의 지상군 침공이나 위험한 해군 작전이 필요할 것으로 전망했다.  도널드 트럼프 미국 대통령의 트루스소셜 게시글. [사진=트루스소셜] dczoomin@newspim.com 2026-07-14 00:17

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