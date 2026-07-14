한민수, 與 최고위원 출마 선언 "저는 친명이자 친청…통합리더십 적임자"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"검찰·언론·사법개혁, 흔들림 없이 이어갈 것"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 한민수 더불어민주당 의원은 14일 "나는 친명(친이재명)이자 친청(친정청래) 후보"라며 최고위원 선거 출마를 공식 선언했다.

한 의원은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "선거가 끝나고 하나로 뭉치려면 통합의 리더십을 가진 최고위원이 필요하다"며 "내가 그 적임자"라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 한민수 더불어민주당 의원은 14일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 최고위원 선거 출마를 공식 선언했다. 2026.07.14 chogiza@newspim.com

한 의원은 "많은 분들이 더불어민주당 전당대회가 과열되고 있다고 한다. 선거 이후의 당내 화합이 가능하겠냐고 걱정한다"며 "이재명 대통령의 당선과, 국민 주권 정부의 탄생으로 집권 여당 민주당의 구성원 모두는 친(親)이재명"이라고 주장했다.

이어 "'친명'이라는 수식어는 우리 전체를 묶어내는 말"이라며 "민주당의 구성원을 나누고 분열하게 하는 계파적 용어가 아니다"라고 했다.

그러면서 "전임 정청래 당대표와 지도부를 지칭하는 '친청' 또한 마찬가지"라고 말했다.

그는 "저는 이 대통령과, 정 전 당대표 두 분 모두를 가장 가까이에서 모시고 일했던 최고위원 후보"라며 "이 대통령의 당대표 시절 '입'으로 불리는 당 대변인으로 최장기간 일했다. 어떠한 일이 있어도 대통령과 끝까지 함께 할 사람"이라고 했다.

이어 "정 전 대표의 비서실장으로 일하며 당과 청와대 사이에서 끊임없이 소통의 가교 역할 또한 해왔다"고 설명했다.



한 의원은 "이 대통령과 정 전 대표 두 분이 억강부약 대동세상을 꿈꾸는 정치적 동지라는 것을 가장 잘 아는 최고위원 후보는 바로 나"라고 재차 강조했다.

그는 "민주당의 주인인 당원 여러분과, 국민 여러분과 함께 이루는 개혁으로 총선 승리와 정권 재창출에 기여하는 '승리'의 최고위원이 되겠다"며 "검찰, 언론, 사법개혁은 당원 여러분, 국민 여러분께서 그만해도 된다 말씀하실 때까지 흔들림 없이 이어가겠다"고 했다.

이후 기자들과 만남에서 한 의원은 이번 전당대회 최고위원 후보들 중 일부가 정청래 전 대표를 비판하는 것과 관련해 "합리적인 비판이라면 받아들이고 수용할 필요가 있지만, 본인의 (최고위원) 당선 전략이나 선거운동 전략으로 전 당대표에 대한 공격은 지양해달라"고 말했다.

그는 "있지도 않은 말로 공격하지 말고 그 시간에 한 명이라도 당원을 더 만나라"며 "나에게 어떤 공격을 할지 모르겠지만, 과도한 공격은 대응하겠다"고 강조했다.

또 "정책과 비전으로 경쟁했으면 한다"며 "민주당의 자랑스러운 당원들과 함께 할 것이고 당원을 바라보겠다"고 했다.

한 의원은 ▲모바일 및 온라인 당원 소통플랫폼 강화 ▲주요 정책·현안 결정 과정에 당원 투표 상시화 ▲세대통합위원회 신설 ▲민주당 주거복지특별위원회의 주거환경개선위원회 승격·상설화 등을 공약으로 내걸었다.

chogiza@newspim.com