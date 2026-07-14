정동영 "탈북자 말에는 차별·배제…'북향민' 부르기로"

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고양 킨텍스서 '북한 이탈 주민의 날 기념식'

"북향민, 천주교 민화위 캠페인 전개한 것"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 정동영 통일부 장관은 14일 "이재명 정부는 지난 1월 1일부터 북한 이탈 주민을 '탈북자'가 아닌 '북향민'이라고 공식적으로 부르기로 했다"고 밝혔다.

정 장관은 이날 경기도 고양시 킨텍스에서 3회 북한 이탈 주민의 날 기념식에서 북향민들을 만나 이같이 말했다. 행사에는 북향민과 정착 지원 관계자를 포함해 1000명이 넘는 인원이 참석했다.

[서울=뉴스핌] 정동영 통일부 장관이 14일 경기 고양시 일산 킨텍스 2전시장 6홀에서 '고향을 품다, 평화를 잇다'를 주제로 3회 북한 이탈 주민의 날 기념식 행사에서 축사하고 있다. [사진=통일부] 2026.07.14

정 장관은 "이름은 정체성을 이야기한다. '탈북자'라는 말 속에는 차별과 배제가 숨어 있다"며 "작년과 재작년에 열린 1·2차 북향민의 날은 탈북민의 날로 맞이했다. 올해 처음으로 '북향민'이라는 이름으로 오늘을 기념한다"고 강조했다.

정 장관은 "북향민이라는 명칭은 3년 전 천주교 주교회의 민족화해위원회 신부님들께서 인간의 존엄성을 존중하고 북에 고향을 둔 이웃을 따뜻하게 포용하고 통합하자는 취지로 캠페인 운동을 전개한 것"이라고 설명했다.

북향민이라는 명칭은 법률상 공식 용어는 아니다. 북한을 벗어난 이후 외국 국적을 취득하지 않은 이들을 부르는 법률·행정상 공식 용어는 '북한이탈주민'이다.

정부는 이날 행사에서 북향민 정착과 사회 통합에 기여한 개인과 단체 7명에게 정부 포상을 수여했다.

pcjay@newspim.com