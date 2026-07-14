KB캐피탈, 올해 AI 에이전트 10개 도입…업무 생산성 높인다

AI 핵심 요약beta
- KB캐피탈은 14일 AI 전략 'KB with AI'에 맞춰 업무 생산성 혁신을 추진한다고 밝혔다.
- 승계 상담 등 여러 업무에 AI 에이전트를 적용하고 올해 총 10개 에이전트를 도입해 전사 활용 체계를 강화할 방침이다.
- 이달부터 AI 에이전트 TFT와 사내 'AI 크루'를 운영해 AI 과제 발굴과 인재 육성으로 효율화와 서비스 품질 제고에 나선다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB캐피탈은 KB금융그룹의 인공지능(AI) 전략인 'KB with AI'에 맞춰 AI 활용을 확대하고 업무 생산성 혁신을 추진한다고 14일 밝혔다.
KB캐피탈은 현재 승계 상담과 고객주의이력요약, 만기상담이력요약, 예외심사지원 등 업무에 AI 에이전트를 적용하고 있다. 이 가운데 승계상담 AI 에이전트는 렌터카·리스 승계 상담을 지원하며 내부 직원과 상담원을 중심으로 활용되고 있다.
이달부터는 'AI 에이전트 구축 태스크포스팀(TFT)'을 신설해 현업에서 활용할 수 있는 AI 과제를 발굴하고 업무 효율화에 나선다. 사내 'AI 크루' 제도도 운영해 AI 활용 문화를 확산하고 관련 인재를 육성할 계획이다.
KB캐피탈은 올해 총 10개의 AI 에이전트를 도입해 전사적인 AI 활용 체계를 강화한다는 방침이다.
KB캐피탈 관계자는 "업무 생산성과 고객 서비스 품질을 높일 수 있도록 전사적인 AI 활용 체계를 구축하고 있다"며 "AI 에이전트 확대와 디지털 혁신을 통해 고객에게 보다 편리하고 차별화된 금융 서비스를 제공하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com