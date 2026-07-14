전력거래소, 고위직 대상 청렴윤리 특강…경영진 서약식 개최

AI 핵심 요약beta
- 전력거래소가 14일 나주 본사서 청렴교육 열었다.
- 고위직과 신규 승격자에 청렴서약을 시켰다.
- 공정한 조직문화 위해 특강과 이벤트를 이어가겠다 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
4대 폭력 예방·청렴교육 진행…맞춤형 사례 중심
김성진 이사장 "간부 솔선수범이 청렴 문화 핵심"
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 전력거래소가 고위직과 신규 승격자를 대상으로 청렴윤리 리더십 교육과 서약식을 열고 청렴한 조직문화 확산에 나섰다.
전력거래소는 14일 나주 본사에서 '청렴윤리 리더십 역량강화 특강'과 '청렴 윤리경영 서약식'을 개최했다고 밝혔다.
이번 행사는 고위직과 신규 승격자를 대상으로 한 리더십 특화 교육의 일환으로 마련됐다. 교육에 앞서 김성진 이사장과 부이사장, 본부장 등 주요 경영진은 청렴윤리 서약서를 낭독하고 기관의 리더로서 전 임직원의 모범이 될 것을 다짐했다.
이어진 특강은 4대 폭력 예방 교육과 청렴 교육 순으로 진행됐다. 고위직이 업무 수행 과정에서 마주할 수 있는 부패 취약 상황을 중심으로 구성하고, 전력거래소 업무 환경에 맞춘 사례를 반영해 교육의 실효성을 높였다.
전력거래소는 앞으로도 공정하고 청렴한 조직문화 정착을 위해 다양한 특강과 실천 이벤트를 지속적으로 추진할 계획이다.
김성진 전력거래소 이사장은 "조직을 이끄는 간부들의 솔선수범이야말로 투명하고 신뢰받는 청렴 문화를 조성하는 핵심"이라며 "부패 행위 재발 방지를 위한 고위직의 무거운 책임감을 인식해달라"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com