셀트리온, 관세청 AEO 최고등급 'AAA' 유지…공급망 신뢰도 입증

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제약·바이오 업계 유일 최고등급

수출·수입 부문 모두 AAA 공인

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 셀트리온은 관세청이 주관하는 수출입안전관리우수업체(AEO) 갱신 심사에서 수출과 수입 부문 모두 최고 등급인 'AAA'를 유지했다고 14일 밝혔다.

셀트리온은 이날 인천본부세관에서 열린 AEO 공인증서 수여식에서 수출입 컴플라이언스와 물류 보안 역량을 인정받아 수출·수입 2개 부문 모두 AAA 공인증서를 받았다.

14일 인천본부세관에서 열린 수출입안전관리우수업체(AEO) 공인증서 수여식에서 강성환 셀트리온 공급운영본부장(오른쪽)과 고석진 인천본부세관장이 기념 촬영을 하고 있다. [사진=셀트리온]

AEO는 세계관세기구(WCO) 국제표준에 따라 관세청이 기업의 법규 준수도, 내부통제시스템, 재무 건전성, 안전관리 등을 심사해 공인하는 제도다. 기업의 글로벌 공급망 관리 역량을 평가하는 국가 공인 인증으로 활용된다.

관세청 AEO 인증 기업 773곳 가운데 최고 등급인 AAA를 획득한 기업은 20곳이며, 제약·바이오 업계에서는 셀트리온이 유일하다.

셀트리온은 이번 갱신 심사에서 지속적인 내부통제와 안전관리 체계 고도화 노력을 인정받았다. 회사는 해외 물류 파트너사와 연계한 공급망 관리와 함께 자유무역협정(FTA) 적용 및 통관 적법성을 사전에 점검하는 통합 자율점검 시스템을 운영하고 있다. 해당 통합 컴플라이언스 체계sms 한국과 영국 간 AEO 상호인정약정(MRA) 협력 과정에서 영국 관세청의 벤치마킹 사례로 소개됐다.

셀트리온은 지난 2021년 업계 최초로 AAA 등급을 획득한 데 이어 이번 갱신 심사를 통과하면서 오는 2030년까지 최고 등급 자격을 유지하게 됐다. 이에 따라 수출입 신고 서류 제출과 물류 검사 면제(무작위 선별 제외) 등 관세 행정상 혜택을 지속적으로 받을 수 있게 됐다. 또 한국과 AEO 상호인정약정을 체결한 미국, 일본, 영국 등에서도 신속통관 혜택을 이어가게 된다.

강성환 셀트리온 공급운영본부장은 "엄격한 갱신 심사를 통해 AAA 등급을 유지한 것은 자체 통관 프로세스와 리스크 관리 역량을 인정받은 결과"라며 "최고 수준의 통관 경쟁력을 바탕으로 글로벌 공급망 안정성과 의약품 공급 역량을 강화해 나가겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com