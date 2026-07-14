GS건설, '오산 헤리티지자이' 견본주택 16일 개관...교통 호재 기대

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

총 1783가구 분양...166P㎡ 펜트하우스 설계

20~22일 청약접수...28일 당첨자 발표

1호선 병점역 인접...삼성전자 화성·기흥캠퍼스 인접

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = GS건설은 16일 경기도 오산시 양산동에 들어서는 '오산 헤리티지자이' 견본주택을 개관한다고 14일 밝혔다.

오산 헤리티지자이는 지하 2층에서 지상 최고 27층, 22개동, 총 1783가구 규모다. 블록별로는 1블록은 1069가구, 2블록은 714가구다.

오산 헤리티지자이 조감도 [사진=GS건설]

전용면적 별로는 ▲75㎡ 91가구 ▲84㎡ 1479가구 ▲102㎡ 140가구 ▲124㎡ 68가구 ▲166P㎡ 5가구로 구성된다. 166P㎡는 펜트하우스로 설계했다.

청약은 20일 특별공급을 시작으로 21일 1순위, 22일 2순위 청약접수가 이뤄진다. 당첨자 발표는 28일이며 정당계약은 8월 10일부터 12일까지 진행된다.

계약금은 분양가 10%로 책정됐으며 1차 계약금 1000만원 정액제를 적용해 실수요자 초기 자금 부담을 낮췄다.

단지는 병점역 신주거타운에 들어서며 지하철 1호선 병점역에 인접해 있다. 병점역에는 동탄도시철도(트램), 1호선 동탄역 연장, 복합환승센터 건립이 예정돼 있다.

단지 주변에는 수도권 제2순환고속도로(봉담~동탄), 오산화성고속도로, 오산용인고속도로(계획), 양산동~국도1호선 연결도로(올해 개통 예정)가 있어 서울과 수도권으로 이동이 용이하다.

삼성전자 화성·기흥캠퍼스와 동탄테크노밸리, 세마·가장산업단지와 가까워 직주근접 여건도 갖췄다.

단지 인근에는 병점복합타운 생활편의시설을 포함해 유앤아이센터, 아이드림센터, 양산도서관 등이 있다. 단지에서 도보거리에 양산1초등학교와 양산중학교가 들어설 예정이며 병점과 동탄 학원가도 이용할 수 있다.

동탄신도시 주요 인프라인 동탄센트럴파크, 메타폴리스와도 인접해 있다.

단지 내에는 자이의 시그니처 커뮤니티인 '클럽 자이안'에 피트니스클럽과 골프연습장, 사우나를 비롯해 카페테리아와 독서실이 조성될 예정이다.

세라젬, 솔닥, 교보문고 등 전문 브랜드와 협업한 특화 공간과 서비스와 입주민 전용 스카이라운지도 마련된다.

견본주택은 경기도 오산시 양산동 10-10번지에 있으며 입주는 2029년 9월 예정이다.

GS건설 관계자는 "오산 헤리티지자이는 병점역 신주거타운 중심 입지에 공급되는 대단지로 동탄도시철도와 병점역 복합환승센터를 비롯한 다양한 교통 호재와 인프라 발전이 기대되는 단지"라면서 "향후 병점역 생활권을 대표하는 주거 단지로 자리매김할 수 있도록 준비에 만전을 기하겠다"고 말했다.

krawjp@newspim.com