특검, 16일 김건희 대법 선고 연기 요청…"무상 여론조사 尹판결 내용 반영"

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尹, 13일 '명태균 무상 여론조사' 혐의 1심서 유죄

[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 민중기 특별검사팀이 김건희 여사의 도이치모터스 주가조작·통일교 청탁·명태균 무상 여론조사 의혹 상고심 선고기일 연기를 대법원에 요청했다.

전날 윤석열 전 대통령이 '명태균 무상 여론조사' 사건 1심에서 유죄를 선고받으면서, 해당 판결 내용을 반영한 추가 의견서를 제출하기 위한 조치로 풀이된다.

특검팀은 14일 언론 공지를 통해 "16일 오전 선고 예정인 대법원 자본시장법 위반 등 사건과 관련해, 어제 선고된 서울중앙지법 정치자금법 위반 사건의 판결 내용을 반영한 추가 의견서를 제출하기 위해 대법원에 선고기일 연기신청서를 제출했다"고 밝혔다.

민중기 특별검사팀이 김건희 여사의 도이치모터스 주가조작·통일교 청탁·명태균 무상 여론조사 의혹 상고심 선고기일 연기를 대법원에 요청했다. 사진은 김 여사. [사진=뉴스핌 DB]

대법원 2부(주심 박영재 대법관)는 오는 16일 오전 10시 15분 김 여사의 자본시장법 위반(도이치모터스 주가조작), 정치자금법 위반(명태균 무상 여론조사), 특정범죄가중처벌법상 알선수재(통일교 청탁) 혐의 상고심 선고기일을 진행할 예정이다.

김 여사는 2010년 10월~2012년 12월 도이치모터스 주가조작에 가담해 8억1000만 원 상당의 부당이득을 취득한 혐의를 받는다.

또 2022년 4~7월 '건진법사' 전성배 씨와 공모해 윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 교단 지원 청탁과 함께 그라프 목걸이, 샤넬 가방 등 8000만 원 상당의 금품을 수수한 혐의도 있다.

정치 브로커 명태균 씨로부터 58회에 걸쳐 총 2억 7000만 원 상당의 대선 여론조사를 무상으로 제공받은 혐의도 적용됐다.

1심은 주가조작 의혹과 여론조사 불법 수수 의혹에 대해 무죄로 판단했다. 통일교 청탁 및 금품 수수 혐의 일부를 유죄로 보고 김 여사에게 징역 1년 8개월과 추징금 약 1280만 원을 선고했다.

2심은 주가조작 의혹과 '1차 샤넬백' 수수 혐의를 유죄로 뒤집으며 징역 4년과 벌금 5000만 원, 추징금 2094만 원을 선고했다. 여론조사 불법 수수 의혹에 대해선 무죄 판단을 유지했다.

김 여사 측과 민중기 특별검사팀은 각각 상고장을 제출했다.

한편 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 전날 윤 전 대통령과 명씨의 정치자금법 위반 사건 1심에서 윤 전 대통령에게 징역 2년, 명씨에게 징역 1년6개월을 각각 선고했다.

이 사건은 김 여사의 정치자금법 위반 혐의와 같은 사실관계를 다루고 있는데, 윤 전 대통령은 김 여사와 달리 유죄 판단을 받은 것이다.

이에 특검팀은 엇갈린 하급심 판단이 대법원 심리에 영향을 미칠 수 있다고 보고 관련 의견서를 추가로 제출할 방침이다.

hong90@newspim.com