농식품부, '촌캉스 숏폼 공모전' 개최…대상에 장관상·300만원

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10월 18일까지 접수 예정

스타마을·으뜸촌 74곳 대상

대상 300만원 등 53팀 선정

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 국민이 직접 농촌여행의 매력을 영상으로 소개하는 숏폼 공모전이 열린다. 정부는 국민 참여형 콘텐츠를 통해 농촌관광을 활성화하고 농촌의 다양한 관광자원을 널리 알린다는 계획이다.

농림축산식품부는 오는 15일부터 10월 18일까지 '2026 농촌여행 숏폼 공모전-바쁜 일상 속 쉼표, 촌캉스'를 개최한다고 14일 밝혔다.

이번 공모전은 국민 누구나 참여할 수 있다. 참가자는 전국 74개 농촌체험 스타마을과 으뜸촌마을을 방문해 힐링여행, 미식여행, 숙박여행, 가족여행, 감성여행 등 다양한 주제로 30~60초 분량의 숏폼 영상을 제작하면 된다.

농림축산식품부 전경 [사진=뉴스핌DB] 2025.01.08 plum@newspim.com

영상에는 방문한 마을명이 확인되는 장면이 포함돼야 하며 지정 해시태그와 함께 개인 사회관계망서비스(SNS)에 게시한 뒤 응모하면 된다.

농식품부는 조회 수와 댓글 등 이용자 반응, 콘텐츠 기획력, 농촌여행의 매력 전달력 등을 종합 평가하는 3단계 심사를 거쳐 수상작을 선정한다. 결과는 오는 11월 4일 농촌관광 웰촌 블로그와 누리집을 통해 발표할 예정이다.

대상 1팀에는 농식품부 장관상과 상금 300만원이 수여된다. 대상과 최우수상, 우수상, 인기상, 조기 참가자를 위한 빨리내상 등 모두 53팀에 총 540만원 상당의 상금 또는 상품이 지급된다.

수상작은 웰촌 누리집과 사회관계망서비스(SNS) 등에서 농촌관광 홍보 콘텐츠로 활용할 계획이다.

농식품부는 이와 함께 올해 3월부터 11월까지 매월 둘째 주를 '농촌관광 가는 주간'으로 운영하고 있다. 농촌투어패스와 농촌크리에이투어 지원사업 등 다양한 정책을 통해 국민들의 농촌 체류와 관광을 확대하고 있다.

전한영 농식품부 농촌정책국장은 "농촌에는 아름다운 자연과 다양한 체험, 맛있는 먹거리 등 다양한 매력이 많다"며 "국민 여러분의 시선으로 담아낸 생생한 농촌여행 이야기가 더 많은 분들께서 농촌을 찾는 계기가 되길 바란다. 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 강조했다.

rang@newspim.com