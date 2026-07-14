롯데건설, 중소 건설현장 안전교육 확대…고용부 안양지청과 MOU

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

민관 안전체험교육장 연계 프로젝트 참여

안전체험시설·VR 활용해 현장 사고 대응역량 강화

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 롯데건설이 자체 안전체험센터를 지역 건설업 종사자를 위한 교육공간으로 확대 운영한다.

이대풍 롯데건설 안전보건부문장(왼쪽)과 최종수 고용노동부 안양지청장(오른쪽)이 지난 13일 경기도 오산시 소재 롯데인재개발원 내 안전체험센터 'Safety ON'에서 중소 규모 건설현장 산업재해 예방 지원을 중심으로 하는 '건설안전 징검다리 프로젝트' 추진 업무협약을 체결했다. [사진=롯데건설]

14일 롯데건설은 전일 경기 오산시 롯데인재개발원 내 안전체험센터 'Safety ON'에서 고용노동부 안양지청과 '건설안전 징검다리 프로젝트' 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

협약식에는 이대풍 롯데건설 안전보건부문장과 최종수 고용노동부 안양지청장 등 양측 주요 관계자가 참석했다.

건설안전 징검다리 프로젝트는 민간과 공공 안전체험교육장을 연계해 관내 건설업 종사자가 사고 위험을 직접 체험할 수 있도록 고용노동부 안양지청이 운영하는 사업이다.

이번 협약에 따라 롯데건설은 고용노동부 안양지청과 협력해 건설업계 근로자의 안전보건 역량을 강화하고 산업재해 예방을 지원한다.

다음 달부터 매월 Safety ON에서 경기도 과천시와 군포시, 안양시 동안구 등 고용노동부 안양지청 관할 지역의 중소규모 건설현장 및 협력업체 종사자를 대상으로 안전체험교육을 진행할 예정이다.

교육에는 롯데건설이 보유·운영하는 현장 중심의 안전체험 콘텐츠와 숏폼 등 다양한 교육훈련 자료가 활용된다.

지난 2022년 2월 개관한 Safety ON은 약 1160㎡ 규모로 조성됐다. 센터에는 안전관리 체험시설 14종과 보건관리 체험시설 4종이 마련돼 있다.

가상현실(VR) 기기를 통해 건설현장에서 발생할 수 있는 재해 33종을 체험할 수 있는 VR 체험실도 운영 중이다.

안전체험 교육과정은 체험과정과 실무과정, 특화과정 등 3개 과정으로 구성되며 이론과 실습, 평가 방식으로 진행된다.

지난 6월까지 Safety ON에서 교육을 이수한 누적 인원은 롯데건설 본사와 현장, 롯데그룹사, 파트너사, 고용노동부 등 외부 기관을 포함해 1만2800명을 넘어섰다.

롯데건설은 안전 체험·실습 교육을 통한 안전문화 확산과 산업재해 예방 노력을 인정받아 최근 한국산업안전보건공단으로부터 '민간 안전체험교육장 인정서'를 취득했다.

지난달에는 오산대학교 안전보건관리과와 한국도로공사를 대상으로 안전체험교육을 진행했다. 올해 하반기에는 한국도로교통공단과 청평고등학교, 한국모빌리티고등학교 등을 대상으로 교육을 진행할 예정이다.

롯데건설 관계자는 "이번 협약을 계기로 고용노동부 안양지청과 협력해 지역 내 더 많은 중소규모 건설현장과 협력업체 종사자가 Safety ON에서 안전체험교육을 받을 수 있도록 기회를 확대하겠다"며 "안전문화를 확산하고 산업재해를 예방하는 데 앞장서겠다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 롯데건설과 고용노동부 안양지청이 추진하는 사업은 무엇입니까?

A. 양측은 '건설안전 징검다리 프로젝트'를 추진합니다. 민간과 공공 안전체험교육장을 연계해 관내 건설업 종사자가 사고 위험을 직접 체험하고 안전 대응 역량을 높일 수 있도록 지원하는 사업입니다.

Q. 안전체험교육은 언제부터 누구를 대상으로 진행됩니까?

A. 다음 달부터 매월 롯데건설 안전체험센터 'Safety ON'에서 진행됩니다. 경기도 과천시와 군포시, 안양시 동안구 등 고용노동부 안양지청 관할 지역의 중소규모 건설현장과 협력업체 종사자가 대상입니다.

Q. 교육에는 어떤 콘텐츠가 활용됩니까?

A. 롯데건설이 보유·운영하는 현장 중심의 안전체험 콘텐츠와 숏폼 등 다양한 교육훈련 자료가 활용됩니다. 교육과정은 체험과정과 실무과정, 특화과정 등 3개 과정으로 구성되며 이론과 실습, 평가 방식으로 진행됩니다.

Q. 'Safety ON'은 어떤 시설을 갖추고 있습니까?

A. 'Safety ON'은 약 1160㎡ 규모로 안전관리 체험시설 14종과 보건관리 체험시설 4종을 갖추고 있습니다. 가상현실 기기를 통해 건설현장에서 발생할 수 있는 재해 33종을 체험할 수 있는 VR 체험실도 운영하고 있습니다.

Q. 'Safety ON'의 누적 교육 실적은 어느 정도입니까?

A. 지난 6월까지 교육을 이수한 누적 인원은 롯데건설 본사와 현장, 롯데그룹사, 파트너사, 외부 기관 등을 포함해 1만2800명을 넘어섰습니다. 최근에는 한국산업안전보건공단으로부터 '민간 안전체험교육장 인정서'도 취득했습니다.

chulsoofriend@newspim.com