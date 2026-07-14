복지부, 응급실 기반 자살시도자 사후관리사업 참여 병원 95곳→100곳

작년 자살시도자 2만2837명 참여

자살 생각 비율 절반 이하로 감소

자살 위험도 '상' 비율 17%→5.3%

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 응급실에 내원한 자살시도자에게 응급치료부터 사후관리까지 제공하는 '응급실 기반 자살시도자 사후관리사업' 참여 병원이 95개소에서 100개소로 확대됐다.

보건복지부와 한국생명존중희망재단은 '응급실 기반 자살시도자 사후관리사업' 참여 병원을 100개소로 확대했다고 14일 밝혔다.

서울보라매병원 생명사랑위기대응센터팀이 응급실 기반 자살시도자 사후관리 사업 회의를 하고 있다. [사진=서울보라매병원] 2025.08.29 sdk1991@newspim.com

응급실 기반 자살시도자 사후관리사업은 자살 시도로 응급실에 내원한 환자를 대상으로 응급치료, 상담, 정신과적 평가, 사례관리, 지역사회 연계 등을 제공한다. 2013년 25개 병원에서 시작해 지난해 93개소에서 운영하고 있다. 복지부는 참여 병원을 올해 초 2개소 지정한 데 이어 이번에 5개소를 추가 지정해 총 100개소로 확대했다.

2013년 '자살실태조사'에 따르면, 자살시도자의 자살 위험은 일반인에 비해 25배 이상 높다. 특히 응급실에 내원한 자살시도자 상당수는 퇴원 후 상담·치료 등 사후관리로 이어지지 못한 채 자살 재시도 위험에 노출되는 만큼 응급치료 후 사후 관리 필요성이 크다.

사업 참여 병원 응급실에는 '생명사랑위기대응센터'를 설치해 응급의학과, 정신건강의학과 의료진, 간호사, 임상심리사, 사회복지사 등 사례관리자가 팀을 이뤄 의료적 치료와 심리·복지 지원을 제공한다.

자살시도자가 내원하면 응급치료, 초기상담·위험도 평가, 단기 상담 4회, 지역사회 복지 자원을 연계한다. 자살시도로 인한 신체 손상과 정신과 진료에 드는 치료비도 1인당 연 100만원 이내에서 지원해 경제적 부담 때문에 치료를 미루거나 포기하는 일이 없도록 돕는다.

복지부의 '2024 응급실 기반 자살시도자 사후관리사업 결과보고서'에 따르면, 지난해 2만2837명의 자살시도자가 사업 참여 병원 응급실에 내원했다. 1만4414명이 생명사랑위기대응센터의 사례관리에 동의해 서비스를 받았다. 사례관리를 4회 받은 자살시도자는 자살 생각을 가진 비율이 28.8%에서 13.8%로 절반 이하로 감소했다. 자살 위험도가 '상'으로 평가된 비율도 17%에서 5.3%로 줄었다.

복지부와 재단은 사업 확대를 위해 자살시도자가 많이 내원하는 병원을 직접 찾아가 설명회를 열고 사업 참여를 독려했다. 자살시도자·유족 등 자살 고위험군에 대한 긴급복지지원을 신청할 수 있는 주체를 자살예방센터 종사자에서 생명사랑위기대응센터 종사자까지 확대해 응급실에 내원한 자살시도자가 현장에서 곧바로 긴급복지 지원으로 연계할 수 있도록 했다.

이선영 정신건강정책관은 "가장 힘든 순간 응급실을 찾은 분들에게 필요한 것은 치료뿐만 아니라 다시 일어설 수 있도록 돕는 촘촘한 지원"이라며 "자살시도자 한 분 한 분이 살아갈 힘을 얻으실 수 있도록 더 많은 응급실을 든든한 안전망으로 만들어 나가겠다"고 강조했다.

sdk1991@newspim.com