오세훈, 국무회의서 "부동산 한 말씀만"...한성숙 "서면으로"

AI 핵심 요약beta
- 오세훈 서울시장이 14일 국무회의에서 부동산 발언을 신청했다
- 한성숙 총리는 국민대토론회로 넘기자며 서류 제출을 요청했다
- 이재명 대통령은 서울시 재건축·재개발 현황 보고를 주문했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 오세훈 서울시장이 6·3 지방선거 이후 처음 참석한 국무회의에서 발언 기회를 얻지 못했다.
이재명 대통령이 14일 주재한 국무회의에서 오 시장은 "총리님, 저 서울시장 말씀 좀 드려도 되겠느냐"고 부동산 관련 발언을 신청했다.
그러나 회의 진행을 맡은 한성숙 국무총리는 "국민대토론회가 있으니 그 건으로 (관련 토론을) 넘기면 좋을 것 같다"며 "14일 국토교통부·금융과 관련해, 15일 금융위원회·세제와 관련해 16일 재정경제부가 토론을 연다"고 답했다.
이어 "이 건 관련해서는 국민 여러분들께서 많이 참여하시고 의견을 주시면 좋겠다"면서 "시장님이 주실 것은 서류로 받도록 하겠다"고 덧붙였다.
이에 오 시장은 "방금 전 서울시가 준비한 보고서를 정책실장, 국토부 장관, 부총리에게 전달했다"며 "오늘 발언 기회를 안 주실 것 같으니 보고서 내용으로 대체하겠다"고 말했다.
이 대통령은 "보고서 내시면 서울시 재건축·재개발이 현재 어떻게 진행되고 있는지, 지금 공급 물량이 많이 부족하다고 하는데 왜 그렇게 됐는지에 대해 현황 보고도 넣어 달라"고 주문했다.
오 시장은 "들어가 있다"며 짧게 답했다.
blue99@newspim.com