[하반기 경제성장전략] 시화호·평택호에 대규모 태양광 추진…재생에너지 100GW 속도

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

14일 '하반기 경제성장전략' 발표

태양광 30.8GW → 87GW 확대

풍력발전 2.5GW → 9GW 확대

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 오는 2030년까지 '재생에너지 100GW 보급' 목표를 달성하기 위해 속도를 높이 방침이다.

이를 위해 시화·화옹 등 간척지와 평택항·평택호에 기가와트(GW)급 대규모 태양광 발전소를 추진할 계획이다.

또한 영농형 태양광 보급을 활성화하고, '햇빛소득마을'을 3000개 이상 도입하고 '바람소득마을'도 적극 확산시킬 예정이다.

◆ 시화·화옹 간척지, 평택항·평택호에 대규모 태양광 추진

정부는 14일 열린 국무회의에서 이 같은 내용을 담은 '2026년 하반기 경제성장전략'을 관계부처 합동으로 발표했다.

태양광발전은 지난해 보급 실적 30.8GW에서 2030년 87GW로 늘릴 계획이다. 풍력발전은 같은 기간 2.5GW에서 9GW로 확대하겠다는 목표다(그림 참고).

[AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.07.14 dream@newspim.com

우선 태양광은 공공주도 대규모 입지 발굴, 영농형 태양광 보급 활성화, 이격거리 합리화 등으로 2030년까지 87GW를 보급할 계획이다.

특히 시화·화옹 등 간척지, 평택항·평택호, 접경지, 석탄발전 폐부지 등 GW급 대규모 태양광 부지를 발굴할 방침이다.

풍력발전은 육상·해상풍력 인허가 밀착 지원, 해상풍력발전 전용선박(15MW+급) 등 확보, 정책펀드 투입 등으로 2030년까지 9GW를 보급하겠다는 목표다.

국민성장펀드를 투입해 신안우이 해상풍력에 7500억원, 영양풍력에 600억원을 지원할 방침이다.

더불어 전력망은 서해안 해저 송전망(고압직류송전망(HVDC) 기반)을 신속히 구축하고 반도체 산단 등 대규모 투자지역에 전력망을 적기에 구축할 계획이다.

◆ 해빛소득마을 3000개 이상 확대…히트펌프 보급 속도

정부는 또 재생에너지 수용성을 높이고, 냉난방 설비의 전기화에도 속도를 높인다.

태양광 발전단가는 현재 1kW당 150원 수준에서 2030년 100원으로 낮추겠다는 목표다. 또 육상풍력은 180원에서 150원으로 낮출 계획이다.

또 햇빛소득마을을 3000개 이상 대폭 확대하고, 바람소득마을 모델도 구축할 방침이다. 송전망 주변지역 주민의 투자기회와 수익 제공을 통해 국민체감도를 높일 계획이다.

[AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.04.15 dream@newspim.com

냉난방 전기화는 단독주택 히트펌프 보급, 에너지제로주택 실증을 통해 2030년까지 히트펌프 69만대를 보급하겠다는 목표다.

또 내년까지 공동주택용 히트펌프(냉난방 일체형) 실증을 마치고, 공동주택 도입 확산을 위한 제도개선을 검토할 계획이다.

정부 관계자는 "재생에너지 확산 및 탈탄소 에너지자립 기반을 강화할 것"이라며 "오는 2030년까지 재생에너지 100GW 보급 조기 달성을 적극 추진하겠다"고 밝혔다.

dream@newspim.com