[하반기 경제성장전략] 시화호·평택호에 대규모 태양광 추진…재생에너지 100GW 속도

AI 핵심 요약beta
- 정부는 14일 국무회의에서 2030년까지 재생에너지 100GW 보급 전략을 발표했다.
- 시화·화옹 간척지와 평택항·평택호 등에 대규모 태양광을 설치하고 풍력 9GW, 햇빛·바람소득마을을 확대할 계획이다.
- 태양광·풍력 발전단가를 인하하고 히트펌프 69만대를 보급해 냉난방 전기화와 탈탄소 에너지자립 기반을 강화할 방침이다.
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태양광 30.8GW → 87GW 확대
풍력발전 2.5GW → 9GW 확대
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 오는 2030년까지 '재생에너지 100GW 보급' 목표를 달성하기 위해 속도를 높이 방침이다.
이를 위해 시화·화옹 등 간척지와 평택항·평택호에 기가와트(GW)급 대규모 태양광 발전소를 추진할 계획이다.
또한 영농형 태양광 보급을 활성화하고, '햇빛소득마을'을 3000개 이상 도입하고 '바람소득마을'도 적극 확산시킬 예정이다.
◆ 시화·화옹 간척지, 평택항·평택호에 대규모 태양광 추진
정부는 14일 열린 국무회의에서 이 같은 내용을 담은 '2026년 하반기 경제성장전략'을 관계부처 합동으로 발표했다.
태양광발전은 지난해 보급 실적 30.8GW에서 2030년 87GW로 늘릴 계획이다. 풍력발전은 같은 기간 2.5GW에서 9GW로 확대하겠다는 목표다(그림 참고).
우선 태양광은 공공주도 대규모 입지 발굴, 영농형 태양광 보급 활성화, 이격거리 합리화 등으로 2030년까지 87GW를 보급할 계획이다.
특히 시화·화옹 등 간척지, 평택항·평택호, 접경지, 석탄발전 폐부지 등 GW급 대규모 태양광 부지를 발굴할 방침이다.
풍력발전은 육상·해상풍력 인허가 밀착 지원, 해상풍력발전 전용선박(15MW+급) 등 확보, 정책펀드 투입 등으로 2030년까지 9GW를 보급하겠다는 목표다.
국민성장펀드를 투입해 신안우이 해상풍력에 7500억원, 영양풍력에 600억원을 지원할 방침이다.
더불어 전력망은 서해안 해저 송전망(고압직류송전망(HVDC) 기반)을 신속히 구축하고 반도체 산단 등 대규모 투자지역에 전력망을 적기에 구축할 계획이다.
◆ 해빛소득마을 3000개 이상 확대…히트펌프 보급 속도
정부는 또 재생에너지 수용성을 높이고, 냉난방 설비의 전기화에도 속도를 높인다.
태양광 발전단가는 현재 1kW당 150원 수준에서 2030년 100원으로 낮추겠다는 목표다. 또 육상풍력은 180원에서 150원으로 낮출 계획이다.
또 햇빛소득마을을 3000개 이상 대폭 확대하고, 바람소득마을 모델도 구축할 방침이다. 송전망 주변지역 주민의 투자기회와 수익 제공을 통해 국민체감도를 높일 계획이다.
냉난방 전기화는 단독주택 히트펌프 보급, 에너지제로주택 실증을 통해 2030년까지 히트펌프 69만대를 보급하겠다는 목표다.
또 내년까지 공동주택용 히트펌프(냉난방 일체형) 실증을 마치고, 공동주택 도입 확산을 위한 제도개선을 검토할 계획이다.
정부 관계자는 "재생에너지 확산 및 탈탄소 에너지자립 기반을 강화할 것"이라며 "오는 2030년까지 재생에너지 100GW 보급 조기 달성을 적극 추진하겠다"고 밝혔다.
dream@newspim.com