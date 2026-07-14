오송 참사 3주기 추모식 15일 개최…정부·지자체·유가족 첫 공동 주최

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부와 지방자치단체, 유가족이 함께하는 '오송 지하차도 참사' 3주기 공동 추모식이 오는 15일 충북 청주에서 열린다. 정부는 참사를 계기로 지하차도 침수사고 재발 방지를 위한 안전대책도 지속적으로 강화해 나갈 방침이다.

행정안전부는 충청북도, 청주시, 유가족·생존자협의회, 시민사회단체와 함께 15일 충북도청 대회의실에서 '7·15 오송 지하차도 참사 3주기 추모식'을 개최한다고 14일 밝혔다.

6일 신용한 충북지사가 청주시 임시청사에 마련된 오송참사 시민분향소를 찾아 헌화하고 있다. [사진=충북도] 2026.07.06 baek3413@newspim.com

2023년 7월 집중호우 당시 미호강 제방 붕괴로 발생한 오송 지하차도 참사에서는 14명이 숨지고 16명이 다쳤다.

그동안 추모행사는 유가족·생존자협의회와 시민단체가 주관해왔지만, 올해 3주기부터는 정부와 지방자치단체가 공동 주최자로 참여한다.

이번 추모식은 '오송 참사 3년, 기억과 애도를 넘어 더 안전한 내일로'를 주제로 희생자들을 추모하고 유가족과 생존자를 위로하는 한편, 국민의 생명과 안전을 최우선으로 하는 사회를 만들겠다는 의지를 담아 진행된다.

행사에는 유가족과 생존자, 시민사회단체, 국회의원, 행정안전부와 충북도, 청주시 등 관계기관 관계자, 도민 등 200여 명이 참석할 예정이다.

참석자들은 본행사에 앞서 청주시청 임시청사에 마련된 시민분향소를 찾아 헌화와 분향을 하고 희생자들을 추모한다.

본행사는 묵념을 시작으로 대통령 추모사 대독, 추모영상 상영, 추모발언, 추모공연 순으로 진행되며, 4·16재단 합창단 공연도 마련된다.

정부는 참사 이후 지하차도 침수사고 재발 방지를 위한 안전대책을 지속적으로 보완하고 있다고 설명했다.

기습 폭우에 대비해 차량 진입을 제한하는 최대 침수심 기준을 마련하고, 침수 위험이 높은 지하차도는 최대 침수심 5㎝ 이하에서도 차량을 통제하도록 기준을 강화했다.

또 하천 인접 지하차도에는 원격 제어가 가능한 자동 진입차단시설 설치를 확대하고, 지하차도별 담당자 4명을 지정해 위험 상황 발생 시 즉각 현장 통제가 가능하도록 했다.

이와 함께 비상사다리 등 대피유도시설과 폐쇄회로(CC)TV 확충, 전기설비 지상화 등 지하공간 안전시설 개선도 추진 중이다.

윤호중 행정안전부 장관은 "오송 지하차도 참사는 우리 사회가 결코 잊어선안 될 아픈 기억"이라며 "희생자와 피해자, 유가족의 아픔에 깊이 공감하며 국민 모두가 오늘보다 내일 더 안심하고 길을 나설 수 있는 나라를 만드는 데 혼신의 힘을 다하겠다"고 강조했다.

abc123@newspim.com