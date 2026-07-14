밸로프, '슈퍼스타' 중국 퍼블리싱 계약 체결

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달콤소프트와 협력…'슈퍼스타 SMTOWN' 현지 서비스 추진

과거 중국 출시 첫 달 1000만 다운로드 기록

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 밸로프가 달콤소프트와 K-POP 리듬게임 '슈퍼스타'의 중국 퍼블리싱 계약을 체결하고 현지 서비스 준비에 착수했다.

밸로프는 중국 시장에서 '슈퍼스타 SMTOWN' 버전을 서비스할 예정이라고 14일 밝혔다. 회사는 중국 현지 서비스 경험과 운영 네트워크를 활용해 게임 운영과 이용자 확보를 추진할 계획이다.

'슈퍼스타' 시리즈는 국내외 아티스트의 공식 음원과 콘텐츠를 활용한 모바일 리듬게임이다. 달콤소프트는 여러 엔터테인먼트사와 협업해 아티스트별 게임을 운영해 왔다.

밸로프 로고. [사진=밸로프]

회사에 따르면 '슈퍼스타' 시리즈의 글로벌 누적 다운로드는 수천만건이다.

'슈퍼스타 SMTOWN'은 과거 중국 서비스 당시 출시 첫날 100만 다운로드, 출시 첫 달 누적 1000만 다운로드를 기록했다. 월 매출은 수천만위안 규모였으며, 출시 후 2일 잔존율은 71%, 7일 잔존율은 33.8%로 집계됐다.

밸로프는 과거 중국 서비스 경험과 브랜드 인지도를 기반으로 현지 이용자를 확보할 계획이다. 중국 이용자 특성을 반영한 콘텐츠와 운영 방식도 적용할 예정이다.

회사는 최근 중국 내 K-POP 콘텐츠 수요와 글로벌 팬덤 기반 음악 콘텐츠 소비가 확대될 가능성이 있다고 보고 중국 서비스 재개를 추진했다.

이번 계약으로 밸로프는 중국 퍼블리싱 사업에 K-POP 리듬게임을 추가한다. 회사는 중국 시장에서 축적한 게임 서비스 경험과 현지 네트워크를 활용해 운영과 마케팅을 진행할 예정이다.

신재명 밸로프 대표는 "중국 이용자를 대상으로 현지 환경에 맞춘 서비스를 제공할 계획"이라며 "K-POP 콘텐츠와 게임을 결합한 사업 기회를 확대하겠다"고 말했다.

밸로프는 중국 사업 확대를 위해 현지 파트너십과 서비스 운영 체계를 구축하고 있으며, 게임 지식재산권(IP)을 활용한 중국 퍼블리싱 사업을 확대하고 있다.

dconnect@newspim.com