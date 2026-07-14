삼성전자, 메모리 대란 뚫고 2Q 글로벌 스마트폰 1위 탈환

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2분기 점유율 24%…갤럭시 S26·AI 전략 앞세워 글로벌 1위 복귀

메모리 공급난에 글로벌 출하량 11% 감소…2013년 이후 최저

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 글로벌 메모리 공급난으로 스마트폰 시장이 13년 만에 최악의 2분기를 기록한 가운데 삼성전자가 글로벌 1위 자리를 탈환했다.

갤럭시 S26 시리즈와 인공지능(AI) 전략을 앞세워 점유율 24%를 기록하며 시장 침체 속에서도 성장세를 이어갔다.

14일 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 올해 2분기 글로벌 스마트폰 출하량은 전년 동기 대비 11% 감소하며 2013년 이후 가장 낮은 2분기 실적을 기록했다.

AI 데이터센터용 메모리 수요 급증으로 D램과 낸드플래시 가격이 치솟으면서 스마트폰 제조사들의 원가 부담이 커졌고, 보급형과 중저가 제품을 중심으로 가격 인상이 이어진 영향이다.

글로벌 스마트폰 브랜드 상위 5개 출하량 점유율(잠정 집계) [사진=카운터포인트리서치]

이 같은 악조건 속에서도 삼성전자는 24%의 시장점유율을 기록하며 글로벌 1위 자리를 되찾았다. 상위 5개 업체 가운데 가장 높은 성장률도 기록했다.

삼성전자는 인도와 중동 시장에서 안정적인 제품 공급과 경쟁사 대비 제한적인 가격 인상, 공격적인 여름 프로모션을 바탕으로 판매를 확대했다.

특히 갤럭시 S26 시리즈 판매가 본격화되면서 출하량 증가를 견인했으며, 프라이버시 디스플레이와 AI 기능을 앞세운 갤럭시 S26 울트라가 판매 호조를 보였다.

카운터포인트리서치는 삼성전자가 메모리와 디스플레이를 자체 조달하는 수직계열화 경쟁력과 확대된 AI 제품군, 신제품 라인업을 바탕으로 보급형 시장 부진에도 성장세를 유지했다고 평가했다.

반면 애플은 출하량이 전년 동기 대비 3% 증가하며 시장점유율 20%로 역대 최고치를 기록했다. 주요 업체 가운데 유일하게 스마트폰 가격을 인상하지 않았으며, 아이폰17 시리즈 판매 호조가 실적을 뒷받침했다.

샤오미와 오포(OPPO), 비보(vivo)는 메모리 가격 급등으로 보급형 수요가 위축되면서 모두 두 자릿수 출하량 감소를 기록했다.

카운터포인트리서치는 글로벌 메모리 공급난이 내년까지 이어질 것으로 전망하며 올해 글로벌 스마트폰 출하량도 연간 기준 약 14% 감소할 것으로 내다봤다.

이에 따라 제조사들은 저수익 모델을 줄이고 프리미엄 제품 중심의 판매 전략을 강화하는 한편, 리퍼비시 제품과 이전 세대 모델 판매를 확대할 것으로 전망했다.

syu@newspim.com