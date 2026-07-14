동서발전, 국내 최초 '재생에너지 추가연계형 ESS' 구축…60MWh 규모

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

기후부 AI 활용 ESS 구축지원 사업 최종 선정

전북 3개 배전선로에 ESS 설치…태양광 17MW 추가 연계

한전KPS·신성이엔지와 컨소시엄…20년간 직접 운영

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국동서발전(사장 권명호)이 국내 최초로 재생에너지 추가 연계형 배전망 에너지저장장치(ESS) 모델 구축에 나선다.

동서발전은 전북지역에 60메가와트시(MWh) 규모 ESS를 설치해 태양광 발전설비 17메가와트(MW)를 추가로 전력망에 연결한다는 계획이다.

동서발전은 기후에너지환경부가 주관하는 '2026 인공지능 활용 에너지저장장치 구축지원 사업' 사업자로 최종 선정됐다고 14일 밝혔다.

이 ESS 모델은 대규모 송전망 보강 없이 기존 배전망을 활용해 재생에너지 수용 능력을 높이는 방식으로, 사업 성과에 따라 재생에너지가 밀집한 다른 지역으로도 확산될 수 있다.

권명호 동서발전 사장(왼쪽 두번째)과 기후부 관계자들이 지난 10일 한국전력공사 건설본부에서 '배전망 ESS 구축지원사업 업무협약(MOU) 체결식'에서 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=한국동서발전] 2026.07.14 gkdud9387@newspim.com

이번 사업은 재생에너지 발전설비의 계통 접속 대기가 많은 배전선로에 ESS를 설치하고, 이를 인공지능(AI) 기반 통합발전소(VPP)로 운영하는 국비 지원 공모사업이다.

전기가 남을 때 배터리에 저장했다가 필요한 시점에 공급해 전력망 부담을 줄이고 재생에너지 수용 능력을 높이는 방식이다.

동서발전은 한전KPS, 신성이엔지와 컨소시엄을 구성했다. 배터리와 전력변환장치(PCS) 등 주요 설비는 모두 국내 기업 제품으로 구성해 국내 ESS 산업 생태계 활성화에도 기여한다는 계획이다.

사업 대상지는 전북지역 3개 배전선로다. 전북은 태양광 보급이 빠르게 확대되면서 전력망 접속을 기다리는 발전설비가 많은 지역이다.

동서발전은 자체 AI 기술을 활용해 전력망 상황과 태양광 발전량에 맞춰 배터리 충·방전 시점을 실시간으로 조절한다. 이를 통해 전력망 안정성과 설비 안전성을 동시에 확보한다는 방침이다.

권명호 동서발전 사장은 "동서발전은 통합발전소(VPP)를 비롯해 에너지효율화, 수요관리(DR) 사업 등 에너지신사업 분야에서 역량을 쌓아왔다"며 "태양광 포화지역에서 AI 기반 ESS 모델을 성공적으로 구축해 재생에너지 중심 에너지 대전환에 앞장서겠다"고 말했다.

gkdud9387@newspim.com