NH농협손보, 소비자권익보호위원회 개최…AI 소비자보호 방안 논의

AI 핵심 요약beta
- NH농협손해보험은 13일 본사서 소비자권익보호위원회를 개최했다고 14일 밝혔다.
- 회의에서 AI기반 서비스 공정성·투명성 확보와 금융취약계층 피해 예방 중장기 계획을 논의했다.
- NH농협손해보험은 음성봇 24시간 비대면 지원 중이며 향후 고객센터 전반으로 AI 적용을 확대할 계획이라고 했다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협손해보험은 지난 13일 서울 서대문구 본사에서 '2026년 제1차 소비자권익보호위원회'를 개최했다고 14일 밝혔다.
소비자권익보호위원회는 상품 개발과 마케팅 과정에서 발생할 수 있는 소비자 불편 요인을 점검하고 개선하기 위해 2020년부터 운영되고 있다. 올해 위원회에는 농축협 조합장과 소비자단체장, 변호사, 대학교수 등 총 7명이 참여했다.
이날 회의에서는 인공지능(AI) 기반 서비스의 공정성과 투명성, 설명 가능성을 확보해 소비자 권익을 보호하는 방안을 논의했다. 금융취약계층의 잠재적 피해를 예방하고 실효성 있는 피해구제 체계를 구축하기 위한 중장기 계획도 공유했다.
NH농협손해보험은 현재 완전판매 모니터링과 보험계약 만기 안내 등 주요 업무에 음성봇을 도입해 24시간 비대면 고객 지원 서비스를 제공하고 있다. 앞으로 고객센터 전반으로 AI 적용 범위를 확대할 계획이다.
송춘수 NH농협손해보험 대표이사는 "급변하는 디지털 환경에서 소비자의 신뢰는 기업의 가장 중요한 자산"이라며 "앞으로도 외부 전문가의 다양한 의견을 적극 반영해 소비자 권익 보호와 소비자 중심 경영 실천에 최선을 다하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com