BC카드, 유학생 서포터즈와 중국 QR결제 활성화 나서

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = BC카드는 중국 현지 QR결제 서비스 홍보와 유학생의 실무 경험 지원을 위해 유니온페이와 함께 '유니온페이 QR 서포터즈'를 운영하고 있다고 14일 밝혔다.

서포터즈는 중국을 방문하는 한국인 관광객과 현지 교민에게 국내 앱 기반 유니온페이 QR결제 서비스를 알리기 위해 마련됐다. 중국 주요 대학에 재학 중인 한국인 유학생들로 구성되며, 올해 3기 활동을 마쳤다. 4기는 오는 9월부터 활동을 시작한다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = BC카드는 유니온페이와 함께 지난 2024년부터 현지 재학 중인 대학생들로 구성된 'QR 서포터즈'를 운영하며 국내에서 이용하던 QR결제를 중국에서도 편리하게 이용할 수 있도록 홍보하고 있다. 사진은 최근 활동을 마친 '유니온페이 QR 서포터즈' 3기가 성과 발표회에 참여하고 있는 모습. [사진=BC카드] 2026.07.14 yunyun@newspim.com

서포터즈는 상하이와 베이징 등 주요 상권에서 팝업 행사를 열고 QR결제 이용 방법을 안내한다. 직접 체험한 내용을 바탕으로 홍보 콘텐츠를 제작하고, 관광객과 교민의 결제 관련 불편 사항과 개선 의견도 수집한다.

활동 종료 후에는 성과 발표회를 열어 이용자 관점의 서비스 개선 아이디어를 공유한다. BC카드는 서포터즈를 통해 확보한 의견을 향후 서비스 개선과 운영 고도화에 반영할 계획이다.

BC카드 중국 상해법인이 운영하는 글로벌 인턴십 프로그램과도 연계한다. 참가자들은 서포터즈 활동과 함께 현지 사업 운영을 경험하며 관련 실무 역량을 쌓을 수 있다.

중국 현지 QR결제 고객을 위한 할인 행사도 진행한다. 오는 12월 31일까지 페이북 앱으로 결제하면 하이디라오·제이드가든·좌정우원에서 300위안 이상 결제 시 50위안, RT마트와 쉐이크쉑에서는 200위안 이상 결제 시 30위안을 할인받을 수 있다.

릴리안베이커리와 하겐다즈, 나이슈에서는 30위안 이상 결제하면 10위안 할인 혜택을 제공한다. 가맹점별로 일일 및 행사 기간 내 이용 횟수 제한이 적용된다.

현재 한국 이용자는 별도의 중국 현지 계좌 개설이나 결제 앱 가입 없이 네이버페이와 페이북 앱을 통해 중국 내 유니온페이 QR결제를 이용할 수 있다.

박복이 BC카드 매입사업본부장(전무)은 "서포터즈를 비롯한 다양한 지원 프로그램을 통해 한국과 중국 이용자의 결제 편의성을 높일 것"이라며 "양국을 잇는 결제 플랫폼으로서 역할을 확대해 나가겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com