[특징주] 캠시스, 상반기 흑자전환 소식에 상한가

AI 핵심 요약beta
- 캠시스가 14일 상반기 흑자전환 소식에 장 초반 상한가를 기록했다.
- 상반기 영업이익은 86억여원으로 흑자전환했고 매출은 2952억여원으로 3.6% 증가했다.
- 캠시스는 유상증자 흥행으로 확보한 자금을 재무구조 개선과 주력 사업 경쟁력 강화에 투입할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 캠시스가 올해 상반기 흑자전환에 성공했다는 소식에 장 초반 상한가를 기록했다.
14일 한국거래소에 따르면 오전 10시 10분 기준 캠시스는 전 거래일 대비 29.93% 오른 1133원에 거래되고 있다.
이날 캠시스는 올해 상반기 연결 기준 영업이익이 86억7400만원으로 지난해 같은 기간 대비 흑자전환한 것으로 잠정 집계됐다고 공시했다. 같은 기간 매출액은 2952억7300만원으로 3.6% 증가했다.
실적 개선에 대한 기대감이 투자심리를 자극한 것으로 분석된다. 회사는 확보한 수익성을 바탕으로 사업 경쟁력을 강화하고 재무구조 개선에도 속도를 낼 계획이다.
앞서 캠시스는 유상증자 실권주 일반공모에서도 흥행에 성공했다. 회사는 지난 15일 실권주 일반공모 청약 결과 219.81대 1의 경쟁률을 기록했다고 공시했다. 구주주 청약 이후 발생한 약 475만주를 대상으로 진행된 일반공모에는 약 1조4579억원의 청약 증거금이 몰렸다.
회사는 이번 유상증자를 통해 확보한 자금을 재무구조 개선과 주력 사업 경쟁력 강화에 투입할 계획이다.
nylee54@newspim.com