SKT, AI-RAN 선도망 구축 실증사업 착수

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인천·판교에 기지국 기반 AI 네트워크 구축…로봇·자율주행 등 실증

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK텔레콤이 과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원이 주관하는 '하이퍼 AI 네트워크 기반조성' 실증사업의 수행기관으로 선정됐다.

AI-RAN은 기지국이 통신 기능과 함께 AI 연산 자원을 제공하는 차세대 네트워크다. SKT는 2년간 로봇 등 피지컬 AI가 현장에서 실시간으로 작동할 수 있는 초저지연·고신뢰·초정밀 네트워크 기술을 검증할 계획이다.

SK텔레콤이 과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원이 주관하는 '하이퍼 AI 네트워크 기반조성' 실증사업의 수행기관으로 선정됐다. [사진= SK텔레콤]

SKT는 삼성전자, HFR, 에릭슨, 노키아 등 4개 제조사의 AI-RAN 장비를 동시에 개발·구축하고 실증한다. CPU, GPU 등 AI 연산자원 구성을 다변화해 성능을 비교하고 AI 서버와 데이터 전송장치의 배치 구조를 다양한 방식으로 운용해 피지컬 AI 서비스에 적합한 구현 방식을 검증한다.

실증 대상은 3가지 서비스다. 사족보행 순찰로봇은 공장 내 위험지역을 순찰하며 고화질 영상을 실시간 전송하고 AI-RAN이 이를 분석해 위험을 감지하는 산업안전 서비스다.

무인 자율이송 서비스는 라이다 센서 데이터를 기지국에 모아 디지털 트윈을 구성한 뒤 차량에 원격 주행 명령을 내린다. 휴머노이드 저전력 모드는 로봇의 복잡한 AI 연산을 기지국으로 분산해 배터리 소모를 줄인다.

이번 사업은 대중소기업 상생 컨소시엄 형태로 추진된다. SKT를 중심으로 에릭슨코리아와 HFR이 장비 분야에, 인텔리빅스·서울로보틱스·클레비가 피지컬 AI 서비스 개발을 담당한다. SK인천석유화학과 KG모빌리티는 수요기관으로 참여해 현장 적용 가능성을 검증한다.

1차년도에는 인천과 판교에 AI-RAN 선도망을 구축한다. SK인천석유화학에서는 삼성전자 AI-RAN을 기반으로 산업안전 관제 서비스를 실증하고, 판교에는 HFR AI-RAN을 기반으로 하는 피지컬 AI 리빙랩을 구축해 무인 자율이송 서비스를 실증한다.

2차년도에는 1차년도 실증을 산업 현장 중심으로 확대하며 KG모빌리티 평택공장에 에릭슨의 AI-RAN 선도망을 구축해 실제 물류 현장에 적용을 추진한다. 휴머노이드 저전력 모드 실증도 함께 진행할 예정이다.

SKT는 국내 통신사 중 유일하게 AI-RAN 얼라이언스 이사회 회원사로 활동 중이다. 지난 5월 열린 AI-RAN 얼라이언스 총회에서는 145개 참여사 중 4개 대표 사업자 중 하나로 선정됐다. 이번 사업에서 확보하는 실증 성과는 O-RAN, 3GPP 등 글로벌 표준화 기구의 표준 논의에 반영될 예정이다.

류탁기 SKT 네트워크기술 담당은 "국내 유일 AI-RAN 얼라이언스 이사회 회원사로서 축적한 역량을 바탕으로 다양한 AI-RAN 선도망과 피지컬 AI 서비스를 실증할 것"이라며 "AI고속도로의 핵심인 AI-RAN 기술을 고도화하는 한편 대중소 상생을 통해 국내 생태계의 자립도와 글로벌 경쟁력을 함께 높이겠다"고 말했다.

origin@newspim.com