중동 확전 위험 고조...UAE 유조선 2척, 이란 순항 미사일에 피격

[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 아랍에미리트(UAE)는 오만 영해에서 자국 유조선 2척이 이란의 미사일 공격을 받았다고 현지시간 14일 밝혔다.
UAE는 이번 피격으로 인도인 승무원 1명이 사망하고 8명이 부상을 입었다고 밝혔다. 유조선에서 발생한 화재는 진압됐다고 설명했다.
UAE 국방부는 "우리는 이번 긴장 고조에 대응할 완전한 권리를 지닌다"며 이란을 겨냥해 보복 조치를 단행할 수 있음을 시사했다.
osy75@newspim.com
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[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 아랍에미리트(UAE)는 오만 영해에서 자국 유조선 2척이 이란의 미사일 공격을 받았다고 현지시간 14일 밝혔다.
UAE는 이번 피격으로 인도인 승무원 1명이 사망하고 8명이 부상을 입었다고 밝혔다. 유조선에서 발생한 화재는 진압됐다고 설명했다.
UAE 국방부는 "우리는 이번 긴장 고조에 대응할 완전한 권리를 지닌다"며 이란을 겨냥해 보복 조치를 단행할 수 있음을 시사했다.
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