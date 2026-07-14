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홍기원 의원, 검찰 보완수사권 '일부 존치' 형소법 발의…"사회적 약자 보호"

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  • 홍기원 더불어민주당 의원이 14일 검찰 보완수사권 일부 존치하는 형사소송법 개정안을 대표발의했다.
  • 홍 의원은 보완수사권 전면 폐지 시 사건 지연과 경찰 수사 부담 가중으로 사회적 약자와 국민 피해가 커질 수 있다고 주장했다.
  • 개정안은 검찰 보완수사 범위를 동일성 유지 사건으로 제한하고 추가 범죄는 다른 수사기관에 통보하도록 해 권한 남용을 막는 내용을 담았다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

고민정·곽상언·김남희·모경종 등 11명 의원 공동발의
오늘 의원총회서 기존 TF·법사위 발의 법안과 병합심사

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 홍기원 더불어민주당 의원이 14일 검찰의 보완수사권을 일부 존치하는 내용의 형사소송법 개정안을 대표발의했다. 당내에서 보완수사권 전면 폐지 주장이 나오는 가운데, 사건 처리 지연과 경찰의 수사 부담 증가 등을 막기 위해 제한적인 보완수사권이 필요하다는 주장이다.

개정안 공동발의에는 고민정·곽상언·김남희·모경종·문진석·민홍철·박균택·박희승·이소영·주철현 의원과 홍 의원까지 총 11명이 참여했다.

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 홍기원 더불어민주당 의원이 14일 기자회견을 열고 검찰의 보완수사권을 일부 존치하는 내용의 형사소송법 개정안을 대표발의했다고 밝혔다. 2026.07.14 chogiza@newspim.com

홍 의원은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "보완수사권 일부 존치를 중심으로 한 형사소송법 개정안을 대표발의한다"고 밝혔다.

그는 "보완수사를 안 하는 게 맞다고 생각하지만 예외적으로 필요한 경우가 있다"며 "공소시효가 이틀밖에 안 남은 상황에 송치됐는데, 보완수사가 전면 금지되면 사건이 경찰과 검찰을 오가다 시효가 끝나버린다"고 짚었다.

이어 "공소청의 남용 가능성을 봉쇄하고 아주 예외적인 경우 안전장치를 만든 다음에 보완수사권 정도는 갖게 해주는 게 국가 업무를 효율적으로 처리하는 방안"이라고 강조했다.

이후 홍 의원은 기자들과 만나 개정안 발의 취지에 대해 "가장 중요한 이유는 사회적 약자를 보호하고 국민 피해를 축소하기 위한 것"이라고 밝혔다.

홍 의원은 "어제 아침 친전을 통해 각 의원에게 공동발의를 요청했지만 월요일이라 국회에 오지 않은 의원들이 많았고 검토 시간도 부족해 참여하지 못한 측면이 있다"며 "법안 내용에 공감하지만 당직을 맡고 있거나 다가오는 전당대회에 영향을 미칠 수 있다는 이유로 공동발의에 참여하기 어렵다고 한 의원들도 있었다"고 설명했다.

이어 "우리 당 의원 중 법안 내용에 공감하는 의원은 공동발의에 참여한 11명 외에도 여러 명이 있을 것으로 생각한다"고 말했다.

홍기원 더불어민주당 의원. [사진=뉴스핌 DB]

홍 의원은 형사소송법 개정안의 처리 시점과 관련해서는 "공수청·공소청법이 처리됐고 형사소송법이 통과돼야 하는데, 개정 내용에 따라 인력과 조직 문제가 달라지기 때문에 빨리 처리할 필요가 있다"고 밝혔다.

다만 "전당대회 전후인지는 중요하지 않다"며 "충분히 숙의하고 공소청 발족에 문제가 없는 시한 내에 처리돼야 한다"고 강조했다.

홍 의원은 이날 오후 예정된 민주당 의원총회에서도 개정안의 필요성을 설명할 계획이라고 했다.

그는 "당 지도부와 법제사법위원장, 간사와 이야기를 나눴고 제대로 발의되면 기존 TF 발의 법안과 법사위 발의 법안, 오늘 제가 발의한 법안이 병합 심사하는 것으로 들었다"며 "이것들이 의원총회에서 논의될 것으로 생각한다"고 말했다.

이어 "의원총회에 참석해 법안을 발의한 이유와 내용을 설명하고, 보완수사권을 전면 폐지하면 어떤 문제가 있는지, 일부 존치할 경우 어떻게 사회적 약자를 보호하고 국민 피해를 줄일 수 있는지 설명할 예정"이라고 했다.

홍 의원은 보완수사권 전면 폐지 시 사건 처리가 지연되고 경찰의 업무 부담이 가중될 수 있다고 주장했다.

그는 "지금도 일선 경찰 수사관들이 1인당 50건 정도의 사건을 맡고 있고, 보완수사 요구 절차를 거쳐 수사 내용을 보완하는 데 평균적으로 50일 넘게 걸린다"며 "모든 사건을 보완수사 요구를 통해 처리하면 시간이 많이 지연될 수밖에 없다"고 말했다.

또 "보완수사로 처리하는 사건이 전체 송치 사건의 45%이고, 그중 80% 이상은 간단한 사항"이라며 "이런 사안까지 검사가 직접 처리하지 못하고 경찰에 정식으로 보완수사를 요구해 문서를 작성하고 회신하도록 하면 수사 업무량이 크게 늘고 결국 전체 수사가 부실해져 국민 피해가 커질 수 있다"고 강조했다.

개정안에는 검사의 보완수사 범위를 송치된 사건과 동일성이 인정되는 범위로 제한하고, 보완수사 과정에서 별도의 범죄 혐의를 발견한 경우 검사가 직접 수사하지 않고 다른 수사기관에 통보하도록 하는 내용도 담겼다.

홍 의원은 "보완수사 폐지를 주장하는 분들은 검사가 송치 사건을 수사한다는 이유로 범위를 확대해 권한을 남용할 수 있다고 우려한다"며 "보완수사는 동일성이 유지되는 범위에서 하도록 하고, 추가 범죄를 발견하면 검사가 직접 수사하는 게 아니라 수사기관에 통보해 수사하도록 하자는 게 법안 취지"라고 설명했다.

피해자나 고소·고발인이 경찰의 불송치 결정에 이의를 제기하는 경우와 관련해서는 "경찰 수사 결과에 승복하기 어려워 검사에게 보완수사를 요구하면 검사가 판단해 허용할 수 있도록 하는 내용이 포함됐다"고 밝혔다.

chogiza@newspim.com

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트럼프 "호르무즈 통행료 20% 징수" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄조치를 재개한다고 선언했다. 또 미국이 호르무즈 해협을 통과하는 선박들에 안전을 제공하는 비용으로 선적 화물의 20%를 부과할 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "호르무즈 해협은 열려 있을 것이며, 이란이 원하든 원하지 않든 유지될 것"이라며 "이란 봉쇄(THE IRANIAN BLOCKADE) 조치를 재개한다"고 밝혔다. 이어 이란과 관련 물류 수송을 제외한 "다른 모든 국가들은 해협을 공정하고 자유롭게 이용할 수 있다"고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 그러면서 미국이 '호르무즈 해협의 수호자(THE GUARDIAN OF THE HORMUZ STRAIT)'가 될 거라며 안전 제공 비용을 청구할 것이라고 선언했다. 그는 미국이 "수호자로서, 그리고 공정함의 차원에서, 이 불안정한 세계 요충지에 안전과 보안을 제공하는 업무에 필요한 모든 비용에 대해 선적 화물의 20% 비율로 보상(비용 청구)을 받을 것"이라며 관련 절차가 즉시 시작된다고 덧붙였다. 트럼프 대통령의 이날 대 이란 봉쇄 재개와 호르무즈 안전 제공 비용 징수 선언은 이란이 미국의 호르무즈해협 개방 요구를 거부하고 폐쇄를 선언한 뒤 나왔다. 미군은 이란에 대한 추가 공격에 나서 방공망과 드론 전력 등을 타격했다. 이로써 이란과 휴전 합의로 종료됐던 이란 항구에 대한 미군의 해상 봉쇄가 3주 만에 재개됐다. 트럼프 대통령은 특히 호르무즈해협을 미국이 관리하고 그 대가를 받겠다는 입장을 밝히며 사실상 해협 통제권 확보 의지를 드러냈다는 평가다. 반면 이란 군은 어떠한 경우에도 미국이 해협 관리에 개입하는 것을 허용하지 않겠다고 반발하고 있어 양측의 충돌이 격화될 가능성이 커 보인다는 평가다. 월스트리트저널(WSJ)은 "양측의 대립은 해협 통제권을 둘러싼 대치 상태가 지속될 가능성을 예고한다"며 "글로벌 석유 시장에 추가적인 압박을 가할 위험이 있다"고 경고했다. 실제 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란 간 대치 격화 속에 이날 브렌트유 가격은 배럴당 79달러대까지 오르며 약 4% 상승한 것으로 집계됐다. 호르무즈 통행량 회복세도 이미 꺾이는 등 해상 물류 위축 움직임은 이미 현실화하고 있다는 지적이다. 선박 추적 데이터 업체 케플러(Kpler)는 지난 주말 호르무즈 해협을 통과한 것으로 확인된 선박 수가 전주 대비 절반 이상 감소한 19척에 불과했다고 밝혔다. 이는 미국과 이란 간 예비 평화 협정인 양해각서(MOU)가 체결되기 전과 비슷한 수준으로 케플러는 대부분의 선박이 이란이 승인한 항로나 비밀 경로를 이용했으며, 미국이 지원하는 오만 인근 통로를 통한 통행은 끊겼다고 전했다. WSJ은 미국이 트럼프 대통령이 공언한 대로 호르무즈 해협을 군사적으로 장악하려면 상당한 규모의 지상군 침공이나 위험한 해군 작전이 필요할 것으로 전망했다.  도널드 트럼프 미국 대통령의 트루스소셜 게시글. [사진=트루스소셜] dczoomin@newspim.com 2026-07-14 00:17

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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