LG채널 5000개 돌파…37개국서 무료 콘텐츠 확대

폴란드 진출로 유럽 내 서비스 국가 17개국으로 확대

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG전자가 자체 광고 기반 무료 스트리밍(FAST) 서비스 'LG채널'의 글로벌 확장을 가속화하고 있다고 14일 밝혔다. 회사는 최근 폴란드에 론칭하며 서비스 국가를 37개국으로 늘렸고, 제공하는 채널 수도 5000개를 넘어섰다.

LG채널은 2015년 출범한 LG전자의 스마트TV 플랫폼 webOS의 핵심 콘텐츠 서비스다. webOS를 탑재한 TV는 전 세계 2억7000만 대에 달한다.

LG전자 자체 FAST 서비스 'LG채널'이 최근 폴란드에 론칭하며 글로벌 37개국로 서비스 국가를 확장하고, 채널 수도 5000개 이상으로 확대했다. [사진=LG전자]

폴란드는 유럽 인구 5위 국가로 스마트TV 시장이 빠르게 성장하고 있다. LG전자는 폴란드 진출을 통해 유럽 내 LG채널 서비스 국가를 17개국으로 확대했다. 폴란드에서는 뉴스, 스포츠, 엔터테인먼트, 영화 등 다양한 장르의 콘텐츠를 제공하며, 글로벌 FAST 솔루션 기업 뉴아이디와 협력해 K-뮤직, K-푸드 등 한류 콘텐츠 전문 채널도 함께 선보인다.

LG전자는 지역별 특성에 맞춘 콘텐츠 전략을 펼치고 있다. 스포츠 인기가 높은 브라질에서는 LG채널 전체의 10% 이상을 스포츠 전용으로 구성하고, 현지 최고 인기 스포츠 채널인 '까제TV'를 새롭게 론칭했다. 인도에서는 발리우드 콘텐츠를 중심으로 로컬 콘텐츠를 강화해 채널 수를 150개 이상으로 확대했고, 대만에서는 인기 드라마와 디지털 콘텐츠를 제공하고 있다.

LG전자가 전 세계 37개국에서 제공하는 현지 맞춤형 콘텐츠를 지속 확대하며, 콘텐츠 경쟁력 강화와 글로벌 생태계 확장을 이어가고 있다.[사진=LG전자]

LG전자는 인공지능(AI) 알고리즘을 강화해 개인화된 콘텐츠 추천 기능을 제공하며, 다국어 지원으로 시청 편의성을 개선하고 있다. LG채널은 최근 '2026 글로벌 OTT 어워즈'에서 신기술 활용 부문 상을 수상했다.

지난해 LG채널의 글로벌 월평균 시청자 수는 전년 대비 30% 증가했으며, 전 세계 고객의 총 시청 시간은 45% 이상 늘어났다.

조병하 LG전자 webOS플랫폼사업센터장 부사장은 "북미와 유럽은 물론 글로벌 사우스 지역까지 세계 곳곳에서 LG채널을 즐길 수 있도록 콘텐츠 경쟁력 강화와 글로벌 생태계 확장을 계속 이어갈 것"이라고 말했다.

kji01@newspim.com