엘케이켐, 화학연 탠덤 태양전지 소재 기술 도입

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페로브스카이트 소재 국산화·대량 양산 공동개발 MOU

전구체부터 박막 공정까지 밸류체인 구축 추진

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 엘케이켐이 한국화학연구원과 탠덤 태양전지 소재 기술이전 계약과 공동개발 업무협약(MOU)를 체결해 관련 소재 기술을 확보했다고 14일 밝혔다.

이번 협약식에는 이창엽 엘케이켐 대표이사와 신석민 한국화학연구원 원장 등 관계자 10명이 참석했다. 한국화학연구원은 화학과 관련 융·복합 기술 분야의 연구개발 및 공공 인프라 서비스를 수행하는 정부출연연구기관이다.

실리콘-페로브스카이트 탠덤 태양전지는 서로 다른 빛 흡수 소재를 적층해 태양광의 전기 변환 효율을 높이는 구조다.

기존 실리콘 태양전지는 단일 소재 특성으로 흡수할 수 있는 태양광 파장대에 한계가 있다. 실리콘 위에 페로브스카이트 박막을 적층한 탠덤 태양전지는 두 소재가 서로 다른 파장대의 빛을 흡수해 발전 효율을 높이는 방식이다.

[사진=엘케이켐]

엘케이켐은 이번 기술이전을 계기로 페로브스카이트 전구체 소재 공급부터 박막 형성 공정까지 이어지는 자체 밸류체인을 구축할 계획이다. 기존 정밀화학 소재 개발·제조 역량을 활용해 탠덤 태양전지용 핵심 소재 양산 체계를 마련하고, 상용화를 위한 생산 인프라 확충도 검토한다.

회사는 국내외 태양전지 모듈 제조사와 기술 협력을 확대하고 탠덤 태양전지용 소재의 상용화를 추진할 계획이다.

엘케이켐과 한국화학연구원은 업무협약에 따라 ▲페로브스카이트 태양전지 소재 국산화 ▲대량 양산 기술 공동개발을 위한 기술 교류 ▲상용화 과정의 기술적 과제 해결을 위한 공동 연구 등을 추진한다.

신석민 한국화학연구원 원장은 "이번 기술이전을 통해 한국화학연구원이 보유한 페로브스카이트 태양전지 기술이 엘케이켐을 통해 산업 현장에 적용될 수 있게 됐다"며 "앞으로도 기업 성장과 국가 산업 경쟁력 강화를 지원하겠다"고 말했다.

이창엽 엘케이켐 대표이사는 "한국화학연구원의 원천기술과 엘케이켐의 소재 개발·양산 역량을 결합해 탠덤 태양전지 소재 상용화를 추진하겠다"고 말했다.

엘케이켐은 2007년 설립됐으며 반도체 원자층 증착(ALD) 공정에 사용되는 리간드와 프리커서 등 화학소재를 개발·생산한다. 회사는 PCP 리간드 상업 생산과 DIS 프리커서 양산 경험을 보유하고 있다.

dconnect@newspim.com